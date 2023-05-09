نائبة عراقية تهاجم “السيسي” وتصفه بالعميل!

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وطن- شنّت عالية نصيف، النائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفةً إياه بالعميل، على حدّ وصفها.

وكان الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، قد نشر صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر “تويتر“، مرفقاً بها عبارات المديح، قائلاً: “العظمة والأبهة والجمال والهيبة والفخامة والحضور الرئاسي والكاريزما الطاغية قوي وطيبة القلب واللسان هو رئيس الكل وهو حبيب الكل وهو أخونا وهو القائد الإنسان بسم الله ما شاء الله تحيا مصر تحيا مصر عاش السيسي”.

العظمة والأبهة والجمال والهيبة والفخامة والحضور الرئاسي والكاريزما الطاغية قوي وطيبة القلب واللسان هو رئيس الكل وهو حبيب الكل وهو أخونا وهو القائد الإنسان بسم الله ما شاء الله تحيا مصر 🇪🇬 تحيا مصر 🇪🇬 عاش السيسي 🫡 pic.twitter.com/vDIxZ2SDkZ — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 8, 2023

عالية نصيف تصف السيسي بالعميل

لتعلّقَ النائبة العراقية عالية نصيف على تغريدة إيدي كوهين، مضيفةً وصفاً آخر للرئيس المصري لم يذكره في تغريدته وهو “العمالة”، في إشارةٍ إلى أنه عميل للاحتلال، بحسب وصفها.

والعماله — النائب عالية نصيف جاسم (@ALYANSAIFJASIM) May 9, 2023

قصف إسرائيلي يستهدف قادة من الجهاد وعائلاتهم

وتزامن تعليق عالية نصيف مع قيام دولة الاحتلال بمجزرة كبيرة في قطاع غزة راح ضحيتها 13 فلسطينياً بينهم عدد كبير من الأطفال، في قصف جوي استهدف قادة من الجناح لحركة الجهاد الإسلامي “سرايا القدس”.

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وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت منزلاً في مدينة رفح جنوبي القطاع أدى لاستشهاد قائد كبير في سرايا القدس مع زوجته وآخرين.

أهداف الضربة الأولى للعملية العسكرية الصهيونية ضد الجهاد الإسلامي في غزة : جهاد غنام قائد سرايا القدس في الجنوب

خليل البهتيني قائد سرايا القدس في الشمال

طارق عز الدين قائد ملف الضفة الغربية وكتيبة جنين في سرايا القدس جميعهم ارتقوا شهداء .. #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/wfsXAKGzpW — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) May 9, 2023

كما استهدفت إحدى الغارات شقة سكنية في منطقة السرايا وأخرى استهدفت منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة، أدّت لاستشهاد قياديين في سرايا القدس مع زوجتيهما وآخرين.

سرايا القدس تنعى قادتها

بدورها، أكدت “سرايا القدس“، اغتيال 3 من أبرز قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

ونعت السرايا في بيان الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري، فيها جراء قصف استهدفه في رفح جنوبي القطاع.

ونعت الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري، وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس جراء قصف شرقي مدينة غزة.

كما نعت الشهيد القائد طارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل البهتيني يرتقي شهيد.❤️‍🩹🇵🇸#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/vLNLJ4yJBf — همام يونس الزيتونية 𓂆 (@HAMMAM_PAL) May 8, 2023

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت ما وصفته بـ”التصعيد” الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ ضحية و٢٠ مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال.

كما أدانت في بيانها المنشور على “فيسبوك” اقتحامَ مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان، رفضَ مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.