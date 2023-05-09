الثلاثاء, مايو 9, 2023
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نائبة عراقية تهاجم “السيسي” وتصفه بالعميل!

مصر أصدرت بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"التصعيد" الإسرائيلي في غزة عقب المجزرة التي نفّذتها فجر اليوم بحق قادة من الجهاد الإسلامي وزوجاتهم وأبنائهم

كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن- شنّت عالية نصيف، النائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفةً إياه بالعميل، على حدّ وصفها.

وكان الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، قد نشر صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر “تويتر“، مرفقاً بها عبارات المديح، قائلاً: “العظمة والأبهة والجمال والهيبة والفخامة والحضور الرئاسي والكاريزما الطاغية قوي وطيبة القلب واللسان هو رئيس الكل وهو حبيب الكل وهو أخونا وهو القائد الإنسان بسم الله ما شاء الله تحيا مصر تحيا مصر عاش السيسي”.

عالية نصيف تصف السيسي بالعميل

لتعلّقَ النائبة العراقية عالية نصيف على تغريدة إيدي كوهين، مضيفةً وصفاً آخر للرئيس المصري لم يذكره في تغريدته وهو “العمالة”، في إشارةٍ إلى أنه عميل للاحتلال، بحسب وصفها.

قصف إسرائيلي يستهدف قادة من الجهاد وعائلاتهم

وتزامن تعليق عالية نصيف مع قيام دولة الاحتلال بمجزرة كبيرة في قطاع غزة راح ضحيتها 13 فلسطينياً بينهم عدد كبير من الأطفال، في قصف جوي استهدف قادة من الجناح لحركة الجهاد الإسلامي “سرايا القدس”.

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وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت منزلاً في مدينة رفح جنوبي القطاع أدى لاستشهاد قائد كبير في سرايا القدس مع زوجته وآخرين.

كما استهدفت إحدى الغارات شقة سكنية في منطقة السرايا وأخرى استهدفت منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة، أدّت لاستشهاد قياديين في سرايا القدس مع زوجتيهما وآخرين.

سرايا القدس تنعى قادتها

بدورها، أكدت “سرايا القدس“، اغتيال 3 من أبرز قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

ونعت السرايا في بيان الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري، فيها جراء قصف استهدفه في رفح جنوبي القطاع.

ونعت الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري، وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس جراء قصف شرقي مدينة غزة.

كما نعت الشهيد القائد طارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت ما وصفته بـ”التصعيد” الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ ضحية و٢٠ مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال.

كما أدانت في بيانها المنشور على “فيسبوك” اقتحامَ مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان، رفضَ مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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