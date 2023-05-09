ميار الببلاوي تكذب وفاء مكي وتكشف مفاجأة عن الخادمتين المعذبتين! (شاهد)

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وطن– في تطور مفاجئ، أنكرت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، براءة وفاء مكي في قضية تعذيب الخادمتين.

ليست بريئة

وقالت ميار الببلاوي، إنها بصدد مقاضاة وفاء مكي مؤكدة أن الأخيرة قامت فعلاً بتعذيب الخادمتين.

وعبر حسابها على “فيسبوك“، قالت ميار الببلاوي: “البنت مشيت من عند وفاء خلصانة وهى اللي رمتها.. وأختها هربت تاني يوم يبقى كلام الشاهد مظبوط يا ناس.. ويبقى البنات جولي قبل ميروحوا عندها”.

وتابعت: “وكمان أنا لو كنت قلت اللي أنا كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم.. زي الفنانين الي اتهموا بالشهادة الزور، وفعلًا ولا كان كلامي هيقدم ولا هيأخر”.

وأضافت ميار الببلاوي: “طيب ليه الست وفاء مطلبتنيش للشهادة؟ وده اللي اتقلي لو محامين وفاء شايفين إن فيه أي ثغرة، كانت طلبتني للشهادة”.

واقعة مؤكدة

وأردفت: “وبالنسبة لجزئية إني طلعت عينهم علشان أقول الكلام اللي عندي، فأنا قلته بمنتهى الشفافية.. هل مطلوب مني ألف على كل القنوات والمواقع علشان أقول حاجة لا هي دليل براءة، ولا معايا أي دليل خالص؟”.

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واستطردت الببلاوي: “لما شفت التحقيقات وسمعت شاهد العيان، ربطت الأحداث.. وعرفت إن الحمد لله البنات نزلوا من عندي على وفاء مش العكس.. يعني واقعة التعذيب مؤكدة بعد ماكانوا عندي مش قبل، وبكده يبقى الست مذنبة.. والمحكمة والمباحث والطب الشرعي لا غبار عليهم”.

واختتمت ميار الببلاوي: “سبحان الله مش حق وفاء اللي رجع، حق البنتين اللي شافو قمة العذاب.. وربنا يفكهم من رقبتي إنما الأستاذة وفاء واللي طالعة في كل مكان تشوه صورتي، وتبين إني كتمت شهادة كذابة وبيني وبينها القضاء العادل”.

ميار خائفة

ودخلت الفنانة المصرية هند عاكف على الخط، قائلة: ” ميار الببلاوي اتصلت بي وقالت لي عندي دليل براءة الفنانة وفاء مكي في قضية تعذيب الخادمتين”.

وتابعت هند عاكف في مداخلة هاتفية ببرنامج “ملفات”: “ميار قالتلي أن ضميرها يؤنبها.. وخايفة تقابل ربنا قبل ما تقول شهادة الحق وأنا عارفة إن وفاء بريئة ومظلومة”.

وأردفت: “ميار قالت إن جالها تهديدات بدبح ابنها لو شهدت مع وفاء بالحق.. وزوجها سفرها سوريا لآنه كان خايف عليها وعلى ابنها”.

والتمست هند عذراً لببلاوي قائلة: “إحنا مش عارفين ظروفها النفسية كانت إيه، ووجهة نظري إنها كانت خايفة على ابنها.. لكن هي غلطت وندمت، ومعنى إنها تحكيلي إنها كانت عايزة تثبت براءة وفاء”.

وكانت وفاء مكي قد اتهمت بتعذيب وحرق خادمتيها. وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات.