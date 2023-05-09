الثلاثاء, مايو 9, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الجزائر والمغرب والتشكيلة في كأس أفريقيا للناشئين 2023
رياضة

موعد مباراة الجزائر والمغرب والتشكيلة في كأس أفريقيا للناشئين 2023

منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الجزائر والمغرب watanserb.com
موعد مباراة الجزائر والمغرب
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة مباراة الجزائر والمغرب، الأربعاء، في قمة الديربي الأفريقي العربي من منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً

وستقام مباراة الجزائر والمغرب على ملعب (ملعب الشهيد محمد حملاوي) في ولاية قسنطينة بدولة الجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس أفريقيا للناشئين 2023

وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وستكون بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون مباراة الديربي القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين العربيين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد المغرب

ومن المتوقع أن يدخل المدرب أرزقي رمان، مباراة الديربي أمام نظيره الجار منتخب المغرب، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش.

- Advertisement -

دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): بن إيدير، عبد الحق يعقوبي نذير، قاسي يعقوب ، بداني يونس.

خط الوسط: محمد عبد المجيب، يوسف بلقايد ، دولافو يانيس.

مركز الهجوم: كساسي فتحي، مسلم أناتوف، شتوي شاهين.

تدريبات منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر

تشكيلة منتخب المغرب ضد الجزائر

وسيلعب المدرب المغربي وصف سعيد شيبة، المباراة القوية والصعبة أمام المستضيف للبطولة الأفريقية للناشئين منتخب الجزائر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: طه بنغوزيل

دفاع الأطلس المغربي: عبد الحميد أيت بودلال، معاد بوكيزان، آدم شاكير.

خط الوسط: آدم بوفندار، عثمان الإدريسي، عبد الحميد معلي.

كما وفي مركز الهجوم: إسماعيل البختي، زكرياء العلاوي (أيمن النير).

منتخب المغرب للناشئين
منتخب المغرب للناشئين

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز الثمين مع ختام منافسات دور مجموعات بطولة كأس أفريقيا للناشئين 2023، على زامبيا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في البطولة الأفريقية برصيد 6 نقاط.

فيما تعادل منتخب الجزائر أمام الكونغو مع ختام منافسات المجموعة. بهدف لكليهما، لتحتل المركز الثاني  برصيد 4 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة السنغال برصيد 9 نقاط.

تدرببات منتخب المغرب
تدرببات منتخب المغرب
المصدروطن + منتخب الجزائر تويتر + منتخب المغرب تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو والتوقيت في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

رياضة

رسالة طريفة من مهاجم منتخب تنزانيا لحفيظ دراجي والمعلق الجزائري يرد (فيديو)

رياضة

مانشستر يونايتد من بينهم ..3 أندية مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

رياضة

منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

رياضة

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف يستجيب الدماغ لحاسة اللّمس؟

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

فيديو مسرب لوالدة بيكيه يعرضها لانتقادات حادة.. لن تتخيل ماذا فعلت مع والدي شاكيرا!

مناورة عسكرية حوثية مخيفة في اليمن.. ما علاقات أمريكا وإسرائيل؟

تقرير جديد يكشف تفاصيل لحظات الأخيرة قبل الموت..

فلسطين كلها تنزف.. حتى الأشجار لم تسلم من إرهاب الاحتلال (تقرير)

إيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد)

تطور خطير: حميدتي يقترب من إعلان سيطرته على العاصمة السودانية

تشكيلة ميلان والإنتر والتوقيت في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا 2023

إهانة درة زروق في تونس بطريقة صادمة أمام الجميع! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC