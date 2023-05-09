موعد مباراة الجزائر والمغرب والتشكيلة في كأس أفريقيا للناشئين 2023

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وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة مباراة الجزائر والمغرب، الأربعاء، في قمة الديربي الأفريقي العربي من منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً

وستقام مباراة الجزائر والمغرب على ملعب (ملعب الشهيد محمد حملاوي) في ولاية قسنطينة بدولة الجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس أفريقيا للناشئين 2023

وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وستكون بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون مباراة الديربي القوية والمثيرة بين كلا المنتخبين العربيين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد المغرب

ومن المتوقع أن يدخل المدرب أرزقي رمان، مباراة الديربي أمام نظيره الجار منتخب المغرب، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش.

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دفاع التشكيلة (محاربو الصحراء): بن إيدير، عبد الحق يعقوبي نذير، قاسي يعقوب ، بداني يونس.

خط الوسط: محمد عبد المجيب، يوسف بلقايد ، دولافو يانيس.

مركز الهجوم: كساسي فتحي، مسلم أناتوف، شتوي شاهين.

تشكيلة منتخب المغرب ضد الجزائر

وسيلعب المدرب المغربي وصف سعيد شيبة، المباراة القوية والصعبة أمام المستضيف للبطولة الأفريقية للناشئين منتخب الجزائر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: طه بنغوزيل

دفاع الأطلس المغربي: عبد الحميد أيت بودلال، معاد بوكيزان، آدم شاكير.

خط الوسط: آدم بوفندار، عثمان الإدريسي، عبد الحميد معلي.

حصة تدريبية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إستعدادا لمباراة الجزائر Training session for our U17 National Team 🔋#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/JO44kWTpN1 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 7, 2023

كما وفي مركز الهجوم: إسماعيل البختي، زكرياء العلاوي (أيمن النير).

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز الثمين مع ختام منافسات دور مجموعات بطولة كأس أفريقيا للناشئين 2023، على زامبيا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في البطولة الأفريقية برصيد 6 نقاط.

فيما تعادل منتخب الجزائر أمام الكونغو مع ختام منافسات المجموعة. بهدف لكليهما، لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة السنغال برصيد 9 نقاط.