مريم الدباغ تنهار بعد خروجها من السجن وتكشف ما فعله رجال الشرطة معها! (فيديو)

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وطن– أطلقت سلطات الأمن في تونس، سراح المشهورة التونسية مريم الدباغ، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار تونس قرطاج الدولي.

خوف وصدمة

وكتب محامي مريم الدباغ، بلال التازني عبر حسابه على “فيسبوك”: “مريم الدباغ حرة.. نشكرو المحكمة على حسن تطبيق القانون”.

من جهتها، نشرت مريم الدباغ سلسلة فيديوهات عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، أكدت فيها أنها بريئة من التهم الموجهة إليها.

وأكدت مريم الدباغ أنها شعرت بالخوف والصدمة في البداية، خوفاً من السجن.

دللوني!

وانهارت المشهورة التونسية بالبكاء مردفة: “الكثيرون تضامنوا معي وطالبوا بإطلاق سراحي، شكراً لكل من ساندني”.

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وأكدت مريم الدباغ أنها منظمة في تعاملها مع الشيكات، والتهمة الموجهة غير صحيحة.

وتابعت: “فيها إن الحكاية.. شو صار ما أعرف، المهم إني توقفت وطلعت.. موجوعة ومصدومة.. عمري في حياتي ما تخيلت أدخل سجن”.

وأشارت المشهورة التونسية أن رجال الشرطة أحسنوا معاملتها أثناء توقيفها بل ودللوها.

وأردفت: “لا أتمنى لعدوي حتى أن يمر باللي مريت به حتى لو نص دقيقة.. كأنها 20 سنة، ويقعد عقلك يتخيل الأسوأ”.

نفاذ عاجل

وكانت إذاعة “موازييك” المحلية، قد ذكرت أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أمرت بتوقيف مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجناً مع النفاذ العاجل.

وكانت مريم الدباغ قد وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغية السفر.

وعند تقدّم الدباغ إلى مصالح الحدود وبمراجعة هويتها، تفاجأت بأنها محل تفتيش من أجل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل. وذلك من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.

وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتوقيف مريم الدباغ وإحالتها على أنظارها اليوم للقضاء في أمرها، والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.

وسبق أن خرجت مريم الدباغ متحدّيةً بالرد على الاتهامات الموجّهة إليها في قضية الإساءة المرفوعة ضدها.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الخميس حكماً ابتدائياً بسَجن مريم الدباغ لمدة 3 أشهر نافذة.

ووفقاً لما نشره موقع “موازييك”، فإنّ القضية تتعلق بشكوى مرفوعة ضدها بتهمة الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت مصادر للموقع، إن النيابة العمومية كانت قد أحالت مريم الدباغ بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار العقوبة ضدها لثبوت الإدانة مما يقتضي بقاء حكم السجن لمدة 3 أشهر سارياً.