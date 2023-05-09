ماذا يمكن أن يحصل إذا تركت معجون الأسنان معرض للهواء؟

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وطن- يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة وبالمعجون أمر ضروري للحماية من التسوس وللحصول على أسنان ناصعة البياض ونظيفة بشكل ملحوظ.

بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، ينسى العديد من الأشخاص إغلاق أنبوب معجون الأسنان، ويقول الأطباء إن هذه العادة يمكن أن تؤثر على صحة أسنانك.

يجذب الجراثيم

عندما تترك أنبوب معجون الأسنان مفتوحًا، يكون “أرضًا خصبة للبكتيريا”، كما يقول بيل دورفمان، طبيب الأسنان التجميلي الشهير.

بشكل عام، معجون الأسنان المكشوف يمكن أن يجذب الجراثيم ويمكن أن يؤثر ذلك على صحتك العامة ورفاهيتك.



وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنه تم العثور على كل من البكتيريا والفطريات تنمو في معجون الأسنان الذي تُرك مفتوحًا، حيث تنمو هذه البكتيريا في بيئة دافئة ورطبة.

يمكن أن يؤدي النمو البكتيري إلى مشاكل صحية في الفم مثل التجاويف والتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة، وهي مشاكل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أكبر مثل أمراض القلب.

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يجف بسرعة

يقول أطباء الأسنان أيضًا أن ترك أنبوب معجون الأسنان بدون غطاء يمكن أن يتسبب في جفافه.

عندما تنسى إغلاق معجون الأسنان، يمكن أن يتسبب ذلك في جفافه، مما يجعل استخدامه أكثر صعوبة.

يصبح أقل فعالية

بالإضافة إلى الجفاف، فإن ترك معجون الأسنان مفتوحا يمكن أن يتسبب في جعله أقل فعالية.



يوضح ليور تامير، طبيب الأسنان العام وطبيب الأسنان التجميلي في سان فرانسيسكو، أنه عندما يتم ترك الغطاء، يجف معجون الأسنان ويتأكسد.

يحذر تامير من أن هذا يمكن أن يجعل المكونات النشطة أقل فعالية. بشكل أساسي، هذا يجعل معجون الأسنان أقل فعالية في إزالة البلاك وترميم الأسنان وإعادة تمعدنها لتقليل التسوس.

وهذا مهم بشكل خاص إذا اشتريت معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

يمكن أن يتحلل الفلوريد عند تعرضه للهواء أو الضوء أو الحرارة، مما يجعل معجون أسنانك غير قادر على حماية الأسنان من التسوس ومشاكل صحة الفم الأخرى.

إذا أصبح عنصر نشط مثل الفلورايد غير فعال، فلن يتمكن معجون أسنانك من حماية أسنانك بعد الآن، وستتعرض لخطر التسوس ومشاكل صحة الفم الأخرى، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية عامة.

وللحفاظ على صحة أسنانك، عليك التأكد من حصولك على معجون أسنان طازج يحتوي على مكونات نشطة يمكن أن تحافظ على أسنانك صحية وخالية من التسوس، وفقا لما أوردته مجلة ‘‘باست لايف“.

