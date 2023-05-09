الثلاثاء, مايو 9, 2023
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الهدهد

لقطات تبكي الحجر لطفلة فلسطينية تبحث عن والدها الشهيد بعد غارات الفجر

قوات الاحتلال شنت عدوانا غاشما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال

كتب خالد السعدي
العدوان الإسرائيلي على غزة watanserb.com
ابنة القيادي في سرايا القدس الشهيد جمال خصوان تبحث عن والدها في مستشفى الشفاء بعد قصف منزلهم فجر اليوم
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وطن – انتشرت لقطات وُصفت بالمبكية، لطفلة فلسطينية وصلت إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة وتسأل بذهول عن والدها الذي تبين أنه استشهد في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشوهدت الطفلة، وهي تجلس داخل سيارة إسعاف، وهي تبكي بحرقة وتتجول بعينيها بذهول، بحثا عن والدها الدكتور جمال خصوان، وتنادي عليه بألم، قبل أن يتم نقلها إلى داخل المستشفى، في حين اتضح أن والدها ووالدتها وشقيقها ارتقوا شهداء جراء العدوان الإسرائيلي.

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

رواية الاحتلال

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنّ طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن 40 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات فجر اليوم.

وأضاف أن العملية اغتالت 3 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، بينهم قائد منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد، في العملية التي قال إنها نُفِّذت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام “الشاباك“.

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وتحدث جيش الاحتلال عن قصفه عشرة مواقع في غزة شملت مستودعات تصنيع الصواريخ ومجمعات عسكرية تتبع الجهاد الإسلامي، زاعما أنه قصف جميع أهداف العملية فجر اليوم.

خوف من رد المقاومة

وفي تخوف من رد المقاومة التي أكدت أن ردها لن يتأخر، طُلب من سكان مستوطنات غلاف غزة الدخول إلى الملاجئ فورا، مع إغلاق محاور رئيسية في مناطق واقعة شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو استدعي عشرات المقاتلين من الاحتياط لتعبئة الهيئات القيادية وأسراب المقاتلات.

سرايا القدس تنعي شهداءها

ونعت سرايا القدس، قادتها الثلاثة الذين استشهدوا مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم، في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

الجهاد تتوعد الاحتلال

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي.

وأضافت في بيان، أن المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وأن المقاومة أرست قواعد اشتباك مع العدو الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضحت أن كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الذي ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء، مؤكدا أن “المقاومة ستثأر للقادة الشهداء”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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