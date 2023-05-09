كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

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وطن – تغزّل مسن أردني، في مصر وشعبها ووجه رسائل مؤثرة، وذلك خلال مقطع فيديو حقّق رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا واسعا بفعل كلماته العفوية.

وسُئل المسن الأردني عن أكثر شيء عجبه في مصر، فقال: “الشعب المصري بسيط جدا ومش معقد ومرح، بيفكر في ساعته اللي هو فيها.. حتى مش بيومه، لكن بالساعة اللي هو فيها”.

وأضاف: “المصري دايما سايبها على الله، ومتمسك بحب الحياة وبيخليك دايما متفائل.. يعني لو معاك في جيبك 10 جنيه حق سندوتشات فول وطعمية كأنك معاك 1000 دينار وقاعد في مطعم ومستني الكباب والمشاوي”.

وتابع المسن الأردني: “أنا دمي وبريق حياتي ورونق حياتي بحسه موجود لما بوصل مطار القاهرة”، مشيرا إلى أن مصر سحرته، وأنه يتمنى الموت فيها.

ولفت إلى أنه إذا كان يتبقى له نفس واحد قبل الموت، فيتمنى أن يتوجه لمصر أولا ثم يموت فيها، موضحا أنه زار هولندا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، ومن الدول العربية العراق والسعودية والكويت وقطر.

وختم قائلا: “ما لقيت حب لبلد زي ما حبيت مصر”.

"أتمنى أموت في #مصر".. مسن أردني يوجه رسالة غريبة للشعب المصري بعد سفره لعدد من دول العالم pic.twitter.com/s0JyZLZVHT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 7, 2023

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تفاعل واسع

أثارت كلمات المسن الأردني تفاعلا واسعا وتأثيرا كبيرا بين النشطاء الذين أبدوا تعاطفا كبيرا تجاهه.

وقال أحمد: “الله يديك الصحه وطولة العمر إن شاء الله.. واللي يحبنا نحبه واللي ميحبناش إحنا نحبو ويا مرحب بكل محب في بلده الثاني مصر أم الدنيا”.

الله يديك الصحه وطولة العمر انشالله

واللي يحبنا نحبو واللي ميحبناش احنا نحبو ويامرحب بكل محب في بلدو الثاني مصر ام الدنيا 🇪🇬❤️ — Ä7md Ńøûr (@ahmednour7734) May 7, 2023

وكتب ناشطة يبدو أنها غير مصرية: “صدقت وأنا أيضاً بحب مصر ولو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً.. تحيا مصر”.

صدقت وأنا أيضاً بحب مصر ولو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً ♥️تحيا مصر ♥️ — أم الغاليين (@a_alaraby) May 7, 2023

وغرد أحمد: “الشعب المصري أحبكم في الله لأن سمعت كتير عنكم …. حلمي انزل مصر … وقريبا إن شاء الله “.

الشعب المصري احبكم في الله لأن سمعت كتير عنكم …. حلمي انزل مصر … وقريبا أن شاء الله … — Ahmad ZA (@AhmadZA76254631) May 7, 2023

وكتب ماجد: “ربنا يعطيك الصحة وطولة العمر”.

ربنا يعطيك الصحة وطولة العمر — maged saeed (@redeurasian) May 7, 2023

وذكرت نهى: “من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ربنا يبارك في عمره يارب “.

من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ربنا يبارك في عمره يارب ❤️ — Noha Salama (@NohaSalama84) May 7, 2023

وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد الجالية الأردنية المقيمين في مصر يصل إلى حوالي 20 ألف نسمة.

في حين تتواجد في الأردن جالية مصرية كبيرة يقدَّر عددها بحوالي 800 ألف نسمة، يشكّلون إحدى أكبر الجاليات المصرية بالعالم، وذلك لاعتمادهم على توافر فرص العمل بالسوق الأردني.