الثلاثاء, مايو 9, 2023
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كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

المصريون أبدوا تفاعلا واسعا وتأثرا كبيرا بما قاله المسن

كتب باسل النجار
مسن أردني يمدح مصر watanserb.com
مسن أردني يمدح مصر وشعبها
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وطن – تغزّل مسن أردني، في مصر وشعبها ووجه رسائل مؤثرة، وذلك خلال مقطع فيديو حقّق رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا واسعا بفعل كلماته العفوية.

وسُئل المسن الأردني عن أكثر شيء عجبه في مصر، فقال: “الشعب المصري بسيط جدا ومش معقد ومرح، بيفكر في ساعته اللي هو فيها.. حتى مش بيومه، لكن بالساعة اللي هو فيها”.

وأضاف: “المصري دايما سايبها على الله، ومتمسك بحب الحياة وبيخليك دايما متفائل.. يعني لو معاك في جيبك 10 جنيه حق سندوتشات فول وطعمية كأنك معاك 1000 دينار وقاعد في مطعم ومستني الكباب والمشاوي”.

وتابع المسن الأردني: “أنا دمي وبريق حياتي ورونق حياتي بحسه موجود لما بوصل مطار القاهرة”، مشيرا إلى أن مصر سحرته، وأنه يتمنى الموت فيها.

ولفت إلى أنه إذا كان يتبقى له نفس واحد قبل الموت، فيتمنى أن يتوجه لمصر أولا ثم يموت فيها، موضحا أنه زار هولندا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، ومن الدول العربية العراق والسعودية والكويت وقطر.

وختم قائلا: “ما لقيت حب لبلد زي ما حبيت مصر”.

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تفاعل واسع

أثارت كلمات المسن الأردني تفاعلا واسعا وتأثيرا كبيرا بين النشطاء الذين أبدوا تعاطفا كبيرا تجاهه.

وقال أحمد: “الله يديك الصحه وطولة العمر إن شاء الله.. واللي يحبنا نحبه واللي ميحبناش إحنا نحبو ويا مرحب بكل محب في بلده الثاني مصر أم الدنيا”.

وكتب ناشطة يبدو أنها غير مصرية: “صدقت وأنا أيضاً بحب مصر ولو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً.. تحيا مصر”.

وغرد أحمد: “الشعب المصري أحبكم في الله لأن سمعت كتير عنكم …. حلمي انزل مصر … وقريبا إن شاء الله “.

وكتب ماجد: “ربنا يعطيك الصحة وطولة العمر”.

وذكرت نهى: “من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ربنا يبارك في عمره يارب “.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد الجالية الأردنية المقيمين في مصر يصل إلى حوالي 20 ألف نسمة.

في حين تتواجد في الأردن جالية مصرية كبيرة يقدَّر عددها بحوالي 800 ألف نسمة، يشكّلون إحدى أكبر الجاليات المصرية بالعالم، وذلك لاعتمادهم على توافر فرص العمل بالسوق الأردني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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