كلاب مصر المحنطة.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة ويفك ألغازا محيرة

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وطن – “الكلاب المحنطة في مصر القديمة … هل كانت حيوانات أليفة أم ذبائح أم ذئاب؟”.. عنوانٌ لتقرير نشرته صحيفة هارتس العبرية، تحدثت فيه عن التوصل إلى تقنية جديدة في مقبرة سقارة في مصر، تتيح تحديد أنواع أو سلالات الأنياب الميتة منذ زمن طويل قبل عصر التشوه المألوف للكلاب.

استهلت الصحيفة تقرير بالقول: “عندما قام المصريون القدماء بتحنيط الكلاب، ما هي الكلاب التي كانوا يقومون بتحنيطها بالضبط؟.. تريد العقول المستفسرة أن تعرف – طموحًا أحبط على مر السنين بسبب صعوبة التمييز بين الكلاب البرية والكلاب المحلية، ناهيك عن سلالة من الكلاب عن أخرى ، من خلال مقارنة بقايا الهياكل العظمية”.

واتضح أن بعض الكلاب المحنطة كانت ذئابًا، وفقًا لورقة نشرتها كولين براسار من متحف التاريخ الطبيعي في باريس مع زملائها في مجلة سبرينغر للعلوم الأثرية والأنثروبولوجية.

كتب الفريق أن تحليل العظام اكتشف الذئب الرمادي للشرق الأوسط والذئب الذهبي لإفريقيا، وتستند استنتاجاتهم إلى نهج هندسي ثلاثي الأبعاد قائم على المعالم، مما يعني أنهم رسموا شكل الجماجم.

ويقول الفريق إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على الذئب الرمادي من بين ملايين الحيوانات التي قام المصريون بتحنيطها.

وتابع التقرير: “من التافه معرفة جمجمة كلب بولدوج من جمجمة ذئب. ليس من التافه إخبار سلالة عضدية الرأس عن سلالة أخرى . يمكنك معرفة الهيكل العظمي للكلاب الألمانية من كلب الدانماركي العظيم باستخدام عينيك، لكن منع التطرف الجسدي الناجم عن تعمد تربية الكلاب من أجل الوظيفة أو بسبب الجاذبية، حتى الأساليب العلمية مثل التحليلات البيومترية (تسمير الخصائص الفريدة)، قد تكون غير مفيدة”.

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وذكر التقرير: “الأشكال المتطرفة حقًا اليوم من تشوهات الكلاب – مثل خطم البورزوي الممتد ، والأطراف المقطوعة من الكلب الألماني وكل ما يتعلق بالبلدوغ – هي في الغالب قطعة أثرية حديثة من التكاثر الشديد اعتبارًا من القرن الثامن عشر”.

بالعودة إلى مصر القديمة، كان هناك العديد من ملايين الحيوانات المحنطة والمكرسة للآلهة، وهكذا تم إرسال الملايين من الكلاب إلى العالم التالي.

العثور على سراديب الموتى

في عام 2015 ، تم العثور على سراديب الموتى في مقبرة سقارة الشاسعة تحتوي على أعداد هائلة من مومياوات الحيوانات – تقدر بأكثر من 8 ملايين – معظمها من الكلاب.

أفاد باحثون في ذلك الوقت أن سراديب الموتى كانت تحتوي أيضًا على قطط محنطة ونمس وصقور وحيوانات أخرى.

وبحسب ما ورد، ارتبطت سراديب الموتى بمعبد لأنوبيس، إله الموت برأس ابن آوى. ويُعتقد أن بعض مدافن الكلاب في الموقع كانت لحيوانات أليفة عزيزة وبعضها كان بمثابة قرابين خادعة للإله – ربما منتجات علف لتربية الجراء القديمة للتضحية.

أنواع الكلاب في سقارة

على أي حال ، كان هناك الكثير من الكلاب في سقارة، والآن نكتسب نظرة ثاقبة حول الأنواع التي كانت موجودة بناءً على التحليل الدقيق ثلاثي الأبعاد للجماجم التي لم تتفكك بمرور الوقت أو تتحول إلى سماد آخر.

قارن الباحثون، جماجم الكلاب المتوفاة مع جماجم الكلاب الحديثة ، بما في ذلك 38 سلالة محلية مختلفة ، وكلاب ضالة (mutts) و 157 كلبا بريا في الشرق الأدنى وإفريقيا كان من المحتمل ظهورها في مصر القديمة.

وتمت مقارنة 41 جمجمة كلاب محنطة بهذه البيانات، وبصورة غير صادمة ، تعرفوا على “الكلاب” – لكنهم اكتشفوا أيضًا وجود الذئاب الذهبية الأفريقية ، وللمرة الأولى ، الذئاب الرمادية في الشرق الأدنى.

دفن الحيوانات الأليفة وحرق الجثث وما إلى ذلك ليست بالضرورة مشاكسة حديثة يغذيها الاستهلاك المفرط للرأسمالية ، وفي حالة الكلاب ، فإنها تعود ، في الواقع ، إلى أكثر من 13000 عام.

لا يُعرف أي فرعون أحب كلبه هكذا، فالنقش، الذي “أعيد توجيهه” في قبر آخر ، لا يذكر ذلك، وهناك أيضًا تكهنات حول سلالة أبو تيو ، لأسباب ليس أقلها أنه لم يتم العثور على جسده وقبره، فقط عُثر كتابة مسروقة في عام 1935.

بحلول الوقت الذي عاش فيه أبوطيو وتوفي منذ حوالي 4280 عامًا ، كانت شعوب الشرق الأوسط ، بما في ذلك المصريون ، قد طورت مُثُلًا عليا لجمال الكلاب أو وظيفتها ، وكانت تخلق سلالات مثل السلالات (كلاب ذات هدايا عظيمة للرؤية) مثل السلوقي. كانت هذه الحيوانات بالفعل على مسافة من أصل كل هذا – الذئب. الذي وجد أيضا في سقارة كما قيل.

وذكر التقرير: “فقط لتبديد أي لبس هل مصر بها ذئاب..؟ هذا مؤكد.. وجدت الأبحاث الجينية أن ابن آوى المصري ليس مجموعة فرعية من ابن آوى الذهبي الأفريقي وهو في الواقع عضو في عائلة الذئب الرمادي ، الوحيد في إفريقيا . كما أنها ليست مصرية حصرية: توجد هذه الكلاب الصغيرة أيضًا في إثيوبيا وربما في دول مجاورة أخرى أيضًا”.

في النهاية، يستمر الجدل حول دور الكلاب (والذئاب الخفية) في المجتمع المصري القديم، بين رمز أو عرض نذري أو رفيق أو خادم أو حيوان أليف أو حتى وجبة.

وتظهر صور الكلاب في المقابر والأعمال الفنية والتماثيل وألعاب الأطفال، ويعود أقدم دليل معروف للكلاب المستأنسة في مصر إلى حوالي 6500 عام – على الرغم من قرب الزاوية الجغرافية ، تم العثور على شظايا فخارية تظهر صورًا للكلاب في خوزستان ، إيران ، منذ 8000 عام.

وهذا يتضاءل مقارنة بالمدافن في إسرائيل لرجل مع كلبين صغيرين منذ 13000 عام وامرأة مع جرو منذ 12000 عام. يعتقد علماء الآثار أن الحب ربما يكون متورطًا.