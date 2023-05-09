عُمانيون يتصدون لكاتب كويتي تطاول على أحد الوزراء ويطالبون السلطات الكويتية بالتدخل!

- Advertisement -

وطن – تسبب الكاتب الصحفي الكويتي بموجة غضب ضده من قبل المغردين العمانيين، بسبب ما وصفوه بتطاوله على وزير السياحة العماني سالم المحروقي، بعد نشره تغريدة غير لائقة ساءل خلالها الوزير وكأنه عضو رقابي وتشريعي من السلطنة.

وقال “الراوي” في تغريدته التي تسبب بالغضب ضده موجها حديثه لوزير السياحة العماني: “هل لازال سالم المحروقي يعمل بصمت؟!! إلى وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان“.

وأضاف:” الأخ سالم المحروقي بصفتك وزيراً مؤتمن على قيادة دفة السياحة في عُمان الخير، ما هي إستعدادات وزارتكم هذا العام لموسم خريف صلالة 2023 ؟ هل هناك خطة سياحية قمتم بتجهيزها لستقبال السُيّاح الذين سوف يأتون لـ صلالة؟ أمَ أنك مهمل لهذا الجانب (كعادتك)؟”.

وتابع: “هل في هذا العام سوف نرى شيئاً جديداً في موسم الخريف في ظفار يدل على تحملكم للمسؤولية التي في رقبتكم كوزير لسياحة السلطنة؟ ما هي الفعاليات التي خططت لها وزارتكم من أجل المواطن العُماني والسائح في خريف صلالة غير تلك الفعاليات التي هي موجودة كل عام في دربات وسهل اتين قبل أن تتولى أنت منصبك كوزير؟”.

وأردف: “ماذا قدمت كوزير من مشاريع سياحية واقعية استفاد منها المواطن العماني والسائح منذ جلوسك فوق كرسي الوزارة؟ أين برنامجك السياحي الذي تتبناه لتنفيذه منذ يومك الأول كوزير للسياحة العمانية؟ “.

واختتم حسين الرواي حديثه متوجها للوزير بالقول: “بكل حُب أتمنى أن تجيب بأي طريقة تستطيعها بعيداً عن ثقافة البلوك التي أنت متمسك بها أمام كل من لا يطبل ولا يزمر ولا يصفق لك “.

هل لازال سالم المحروقي يعمل بصمت؟!! إلى #وزير_التراث_والسياحة في #سلطنة_عمان الأخ #سالم_المحروقي بصفتك وزيراً مؤتمن على قيادة دفة السياحة في #عُمان الخير، ما هي إستعدادات وزارتكم هذا العام لموسم #خريف_صلالة_2023 ؟ هل هناك خطة سياحية قمتم بتجهيزها لستقبال السُيّاح الذين سوف… pic.twitter.com/AxgScHJE2c — حسين الراوي (@alrawie) May 8, 2023

- Advertisement -

ردود أفعال غاضبة من تدخل حسين الرواي في الشؤون الداخلية للسلطنة

تساؤولات الكاتب الكويتي وحديثه بهذه الطريقة، دفعت الناشطين العمانيين لمهاجمته واتهامه بالتطاول والتدخل في شؤون دولة ذات سيادة، حيث وجه الكثير منهم إشارات للسفارة الكويتية في السلطنة ووزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية العمانية منى المعولي مهاجمة “الراوي”: “لقد عاد هذا الصبي للتدخل في شؤوننا، ونقول كما سبق وقلنا، وكما قام بتفعيل أداة الحظر على من ألجمه، يا أخوة لقد دآب أولي أمرنا بإنهائنا عن التدخل في شؤون الدول، وكما نحن محاسبين إذا ما تدخلنا أو تطاولنا على أي شخص آخر، نتمنى من الدولة التي تحتضن هذا المدعو الراوي أن تردعه عن التدخل في شؤوننا”.

لقد عاد هذا الصبي للتدخل في شؤوننا، ونقول كما سيق وقلنا، وكما قام بتفعيل أداة الحظر على من ألجمه، يا أخوة لقد دآب أولي أمرنا بإنهائنا عن التدخل في شؤون الدول، وكما نحن محاسبين إذا ما تدخلنا أو تطاولنا على أي شخص آخر، نتمنى من الدولة التي تحتضن هذا المدعو الراوي أن تردعه عن التدخل… pic.twitter.com/cg4KKa2ITY — منى المعولي (@munamawali18) May 9, 2023

وقال الناشط العماني عبود البلوشي مستنكرا تدخل “الراوي” في شؤون السلطنة:” إلى سفارة الكويت في السلطنة إلى وزارة الخارجية الكويتية إلى سفارة السلطنة في الكويت إلى سعادة سفير السلطنة في الكويت المدعو حسين الراوي أكثر من تدخله في الشؤون الداخلية للسلطنة و وجب ردعه و إيقافه”.

إلى سفارة الكويت في السلطنة

إلى وزارة الخارجية الكويتية

إلى سفارة السلطنة في الكويت

إلى سعادة سفير السلطنة في الكويت المدعو حسين الراوي أكثر من تدخله في الشؤون الداخلية للسلطنة و وجب ردعه و إيقافه@MOFAKuwait@KuwaitiCM@MOInformation@OmanEmbassyKuw2@Salehalkharusi5 pic.twitter.com/tcR2BrYoOU — Abood (@Aboodbalushi88) May 9, 2023

أما المهندس والناشط الاجتماعي علي الشيادي فقال:”ما يجمعنا بالكويت الغالية وشعبها الكريم أكبر بكثير من أن يوصف، وعلاقتنا ليست صداقة عابرة بل أهل أكارم وسنبقى هكذا..أما عودة المدعو حسين الراوي

لمحاولة استفزاز الشعب العماني والتدخل في شؤوننا الداخلية فلن تغيّر شيئا، وأملنا في الأشقاء لاتخاذ اللازم معه وإيقاف تطاوله”.

ما يجمعنا بالكويت الغالية وشعبها الكريم أكبر بكثير من أن يوصف، وعلاقتنا ليست صداقة عابرة بل أهل أكارم وسنبقى هكذا 🇴🇲🇰🇼 أما عودة المدعو حسين الراوي @alrawie لمحاولة استفزاز الشعب العماني والتدخل في شؤوننا الداخلية فلن تغيّر شيئا، وأملنا في الأشقاء لاتخاذ اللازم معه وإيقاف تطاوله https://t.co/m7ajCCM8SW pic.twitter.com/HTSAsddsRY — علي الشيادي (@AliAlSheyadi) May 9, 2023

من جانبه، نشر الكاتب عباس المسكري مقطع فيديو للرد على “الرواي” معلقا عليه بالقول:”حسين الراوي،، من دولة الكويت الشقيقة ، قبل كل شيء اقدم إعتذاري للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة ، وأنت لا تمثل الشعب الكويتي الذين نكن له كل التقدير والإحترام بل تمثل نفسك.. وردي هذا موجه لك ولمن على شاكلتك، وعريضتك اللتي طرحتها وكأنك تحاكم معالي وزير التراث والسياحة”.