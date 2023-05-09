“عزموني وطردوني” .. شاهد لماذا طردت بيسان اسماعيل من زفاف غيث مروان!

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وطن – تصدّرت واقعة طرد بيسان اسماعيل اليوتيوبر السورية المعروفة، ومنعها من دخول حفل زفاف اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع، حديث منصات التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية.

طرد بيسان اسماعيل من حفل زفاف غيث مروان وسارة الورع

وخرجت اليويتيوبر السورية بيسان اسماعيل، بمقطع فيديو، كشفت فيه تفاصيل درها ومنعها من دخول حفل زفاف غيث مروان.

وقالت بيسان اسماعيل بعد منعها من دخول حفل الزفاف: “عـزموني على عـرسهم وحضرت حالي ولما رحـت منعوني أدخل”.

#بيسان_إسماعيل مُنعت بالإسم حضور عرس غيث مروان وسارة الورع ! 🤷‍♀️ pic.twitter.com/1gVfIihstR — Christine Yassine Shahine (@christinshahin) May 9, 2023

وأضـافت بيسان اسماعيل عبـر بث مصور قـائلة: “هي الفسـتان ولـبسته وجهـزت حالي ورحـت كـان معي شـخصين وهنن فـاتوا وأنا لأ .. أجـاني تلـفون من جـوا العـرس وخبـروني ممـنوع ادخـل بالأسـم”.

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واختتـمت بيسان اسماعيل حـديثها بتـوجـيهها رسـالة إلى تامر حسني قـائلة “انت فنان عظيم وما خجلت حدا مهما كانت ظروفك”.

وقد أظهرت مقاطع مصورة نشرتها اليوتيوبر السورية عبر خاصية الستوري، استعداداتها لحفل زفاف مروان غيث وسارة الورع.

وظهرت في أحدها قبيل ارتدائها الفستان، ثم أثناء وضعها المكياج وأخيرا قبيل دخولها إلى الحفل.

زفاف غيث مروان وسارة الورع

واحتفل اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع، بحفل زفافهما في دبي، وذلك بحضور أهل العروسين وأصدقائهم وعدد من المشاهير وسط فرحة كبيرة ملأت المكان.

View this post on Instagram A post shared by Ghaith Marwan 🍉 غيث مروان (@ghaith_marwan)

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفستان زفاف سارة الذي ارتدته وبتسريحة شعرها الناعمة.

وسبق للثنائي أن أقاما احتفالًا على الطريقة المغربية وشاركا مجموعة صور عبر انستقرام علق عليها “احتفال مغربي”.

View this post on Instagram A post shared by Ghaith Marwan 🍉 غيث مروان (@ghaith_marwan)

من هو اليوتيوبر غيث مروان؟

غيث مرونا هو يوتيوبر وإنفلونسر سوري الأصل، اشتهر بشكل كبير في فترة قصيرة، بسبب ما يقوم بنشره من محتوى على منصتي اليوتيوب والإنستقرام.

يقوم اليوتيوبر غيث مروان بتوثيق ما يقوم به في حياته اليومية، حيث ينشر فلوقات إضافة للفيديوهات القصيرة على ستوري إنستقرام تحظى بتفاعل واسع.