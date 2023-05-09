الثلاثاء, مايو 9, 2023
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“عزموني وطردوني” .. شاهد لماذا طردت بيسان اسماعيل من زفاف غيث مروان!

قالت بيسان اسماعيل بعد منعها من دخول حفل الزفاف: "عـزموني على عـرسهم وحضرت حالي ولما رحـت منعوني أدخل".

كتب أنس السالم
طرد بيسان اسماعيل من حفل زفاف غيث مروان وسارة الورع watanserb.com
تعرضت بيسان اسماعيل للطرد من حفل زفاف غيث مروان وسارة الورع
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وطن – تصدّرت واقعة طرد بيسان اسماعيل اليوتيوبر السورية المعروفة، ومنعها من دخول حفل زفاف اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع، حديث منصات التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية.

طرد بيسان اسماعيل من حفل زفاف غيث مروان وسارة الورع

وخرجت اليويتيوبر السورية بيسان اسماعيل، بمقطع فيديو، كشفت فيه تفاصيل درها ومنعها من دخول حفل زفاف غيث مروان.

وقالت بيسان اسماعيل بعد منعها من دخول حفل الزفاف: “عـزموني على عـرسهم وحضرت حالي ولما رحـت منعوني أدخل”.

وأضـافت بيسان اسماعيل عبـر بث مصور قـائلة: “هي الفسـتان ولـبسته وجهـزت حالي ورحـت كـان معي شـخصين وهنن فـاتوا وأنا لأ .. أجـاني تلـفون من جـوا العـرس وخبـروني ممـنوع ادخـل بالأسـم”.

طرد بيسان اسماعيل من حفل زفاف غيث مروان وسارة الورع

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واختتـمت بيسان اسماعيل حـديثها بتـوجـيهها رسـالة إلى تامر حسني قـائلة “انت فنان عظيم وما خجلت حدا مهما كانت ظروفك”.

وقد أظهرت مقاطع مصورة نشرتها اليوتيوبر السورية عبر خاصية الستوري، استعداداتها لحفل زفاف مروان غيث وسارة الورع.

وظهرت في أحدها قبيل ارتدائها الفستان، ثم أثناء وضعها المكياج وأخيرا قبيل دخولها إلى الحفل.

زفاف غيث مروان وسارة الورع

واحتفل اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع، بحفل زفافهما في دبي، وذلك بحضور أهل العروسين وأصدقائهم وعدد من المشاهير وسط فرحة كبيرة ملأت المكان.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفستان زفاف سارة الذي ارتدته وبتسريحة شعرها الناعمة.

زفاف غيث مروان
زفاف غيث مروان

وسبق للثنائي أن أقاما احتفالًا على الطريقة المغربية وشاركا مجموعة صور عبر انستقرام علق عليها “احتفال مغربي”.

من هو اليوتيوبر غيث مروان؟

غيث مرونا هو يوتيوبر وإنفلونسر سوري الأصل، اشتهر بشكل كبير في فترة قصيرة، بسبب ما يقوم بنشره من محتوى على منصتي اليوتيوب والإنستقرام.

يقوم اليوتيوبر غيث مروان بتوثيق ما يقوم به في حياته اليومية، حيث ينشر فلوقات إضافة للفيديوهات القصيرة على ستوري إنستقرام تحظى بتفاعل واسع.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي - etbilarabi
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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