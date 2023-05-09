الثلاثاء, مايو 9, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)
دنيا بطمة
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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مفاتنها بفستان جريء جداً وإطلالة مثيرة من داخل سيارتها.

زيديني

ونشرت دنيا بطمة فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، وهي تجلس بسيارتها وتسمع أغنيتها الجديدة “زيديني”.

وكانت دنيا بطمة ترتدي فستاناً أسوداً قصيراً بدون أكمام، وتجلس بطريقة كادت تكشف ملابسها الداخلية.

واستكملت دنيا إطلالتها بنظارات شمسية وبعض الاكسسوارات، تاركةً شعرها منسدلاً، ووضعت أحمر شفاه فاقع زاد إطلالتها إثارة.

مولاي الحسن

هذا وقد حرصت دنيا بطمة على تهنئة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. والذي ولد في 8 مايو/أيار 2003، والذي يحمل اسم جديه: السلطان مولاي الحسن الأول، والملك الحسن الثاني.

ونشرت دنيا بطمة صورة الأمير، معقبة: “كل عام وإنت بألف خير أميرنا الغالي مولاي الحسن”.

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تهنئة دنيا بطمة

الأمير المغربي مولاي الحسن ابن الملك محمد السادس.. هو ولي عهد المغرب والابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى.. التي تحمل لقب “طليقة الملك” حالياً ومختفية عن الأنظار تماماً.

ويعتبر مولاي الحسن، واحداً من أشهر الشخصيات السياسية في المملكة المغربية.. حيث بادرت عدد من السفارات لتهنئته بعيد ميلاده العشرين، شأن السفارة الأمريكية والبريطانية.

إطلالة محتشمة

وكانت بطمة قد اختارت إطلالة محتشمة في أثناء مشاركتها في فعالية النسخة الثالثة من مهرجان أفريفاطا الدولي تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

وارتدت الفنانة المغربية قفطاناً باللون الأزرق، وأدت مجموعة من الأغاني الوطنية معبّرة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث، والذي يسلط الضوءَ على الأعمال الحافلة سواء الثقافية أو الفنية خلال العام.

وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “انستجرام“: “تشرفت بتكريمي اليوم في الدورة الثالثة من مهرجان “أفريفاطا” بعاصمة الثقافة الإفريقية رباط الأنوار في رحاب مسرح محمد الخامس العريق.. تحت الرعاية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وتابعت: “شكرا على هذا التكليف والتشريف وأتمنى أن أبقى دائما كما عهدتموني مشرفة للمرأة المغربية وللباسنا المغربي الأصيل… مع حبي لكم”.

وأشاد المتابعون بإطلالة دنيا بطمة في المهرجان. بينما انتقد بعضهم أن تنتقل الفنانة من القفطان إلى الملابس شبه العارية بعدما مثّلت صورة المرأة المغربية بلباسها الأصيل على حد تعبيرها.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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