دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)

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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مفاتنها بفستان جريء جداً وإطلالة مثيرة من داخل سيارتها.

زيديني

ونشرت دنيا بطمة فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، وهي تجلس بسيارتها وتسمع أغنيتها الجديدة “زيديني”.

وكانت دنيا بطمة ترتدي فستاناً أسوداً قصيراً بدون أكمام، وتجلس بطريقة كادت تكشف ملابسها الداخلية.

واستكملت دنيا إطلالتها بنظارات شمسية وبعض الاكسسوارات، تاركةً شعرها منسدلاً، ووضعت أحمر شفاه فاقع زاد إطلالتها إثارة.

مولاي الحسن

هذا وقد حرصت دنيا بطمة على تهنئة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. والذي ولد في 8 مايو/أيار 2003، والذي يحمل اسم جديه: السلطان مولاي الحسن الأول، والملك الحسن الثاني.

ونشرت دنيا بطمة صورة الأمير، معقبة: “كل عام وإنت بألف خير أميرنا الغالي مولاي الحسن”.

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الأمير المغربي مولاي الحسن ابن الملك محمد السادس.. هو ولي عهد المغرب والابن الأكبر للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى.. التي تحمل لقب “طليقة الملك” حالياً ومختفية عن الأنظار تماماً.

ويعتبر مولاي الحسن، واحداً من أشهر الشخصيات السياسية في المملكة المغربية.. حيث بادرت عدد من السفارات لتهنئته بعيد ميلاده العشرين، شأن السفارة الأمريكية والبريطانية.

إطلالة محتشمة

وكانت بطمة قد اختارت إطلالة محتشمة في أثناء مشاركتها في فعالية النسخة الثالثة من مهرجان أفريفاطا الدولي تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

وارتدت الفنانة المغربية قفطاناً باللون الأزرق، وأدت مجموعة من الأغاني الوطنية معبّرة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث، والذي يسلط الضوءَ على الأعمال الحافلة سواء الثقافية أو الفنية خلال العام.

وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “انستجرام“: “تشرفت بتكريمي اليوم في الدورة الثالثة من مهرجان “أفريفاطا” بعاصمة الثقافة الإفريقية رباط الأنوار في رحاب مسرح محمد الخامس العريق.. تحت الرعاية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتابعت: “شكرا على هذا التكليف والتشريف وأتمنى أن أبقى دائما كما عهدتموني مشرفة للمرأة المغربية وللباسنا المغربي الأصيل… مع حبي لكم”.

وأشاد المتابعون بإطلالة دنيا بطمة في المهرجان. بينما انتقد بعضهم أن تنتقل الفنانة من القفطان إلى الملابس شبه العارية بعدما مثّلت صورة المرأة المغربية بلباسها الأصيل على حد تعبيرها.