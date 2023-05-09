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الهدهد

تفاصيل حالة سالم الدوسري الصحية بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل (شاهد)

نشر اللاعب السعودي الشهير في حسابه على "إنستغرام" صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى

كتب خالد الأحمد
لاعب نادي الهلال سالم الدوسري watanserb.com
لاعب نادي الهلال سالم الدوسري
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وطن- أصيب لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السعودي سالم الدوسري، بوعكة صحية أدت لنقله إلى المستشفى مما أثار حالة من القلق عن حالته الصحية في أوساط معجبيه وجماهير فريقه.

سالم الدوسري في المستشفى

ونشر سالم الدوسري عبر خاصية “الاستوري” في حسابه على “انستغرام” صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى.

وبدا “الدوسري” في الصورة مستلقياً على السرير، وقد أوصل بجهاز أكسجين الذي يعمل على تحسين الجهاز التنفسي ووظيفة الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية. وظهرت يده هي الأخرى موصولة بسيروم تغذية.

وبحسب موقع “جول” في نسخته العربية، فإن الوعكة الصحية التي تعرض لها سالم الدوسري، جاءت نتيجة الهجوم الشديد الذي تعرض له اللاعب خلال الأيام الأخيرة.

ولم يكشف أي مصدر أو سالم الدوسري نفسه، عن مدة غيابه عن الملاعب في الوقت الذي يستعد فيه الهلال لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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سالم الدوسري في المستشفى
سالم الدوسري في المستشفى

فقدان اللقب القاري واتهامات للدوسري

وكان الهلاليون قد حملوا الدوسري جزءًا كبيرًا من مسؤولية فقدان اللقب القاري لطرده خلال مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الدرة بالرياض.

وكان الدوسري حصل على كارت أحمر مباشر، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة السعودية “الرياض”؛ ليغيب عن لقاء الإياب، ويتسبب في خسارة الهلال أمام نادي أوراوا رد ديموندز الياباني (0-1)، وفقدان اللقب القاري الغالي.

واعتذر جناح فريق الهلال السعودي من جمهوره في تغريدة على حسابه في” تويتر” واصفاً إياهم بـ “أساس النجاح وسرّ الإنجازات”، وأضاف: “طموحنا كان إسعادكم بلقب آسيا ولكن قدر الله وما شاء فعل.”

وتابع :” لذا نعتذر لكم ونعدكم بأننا سنعود ونرسم البهجة على وجوهكم من جديد وما نستغني عن دعمكم لنا”.

وكان الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، قال في تصريحات سابقة إن لاعب الهلال السعودي ومنتخب الأخضر سالم الدوسري هو أفضل لاعب عربي.

وأوضح أيضًا أن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني هي أسوأ مباراة لعبها في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، بسب الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع جول، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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