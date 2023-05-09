تفاصيل حالة سالم الدوسري الصحية بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أصيب لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السعودي سالم الدوسري، بوعكة صحية أدت لنقله إلى المستشفى مما أثار حالة من القلق عن حالته الصحية في أوساط معجبيه وجماهير فريقه.

سالم الدوسري في المستشفى

ونشر سالم الدوسري عبر خاصية “الاستوري” في حسابه على “انستغرام” صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى.

وبدا “الدوسري” في الصورة مستلقياً على السرير، وقد أوصل بجهاز أكسجين الذي يعمل على تحسين الجهاز التنفسي ووظيفة الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية. وظهرت يده هي الأخرى موصولة بسيروم تغذية.

وبحسب موقع “جول” في نسخته العربية، فإن الوعكة الصحية التي تعرض لها سالم الدوسري، جاءت نتيجة الهجوم الشديد الذي تعرض له اللاعب خلال الأيام الأخيرة.

ولم يكشف أي مصدر أو سالم الدوسري نفسه، عن مدة غيابه عن الملاعب في الوقت الذي يستعد فيه الهلال لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

- Advertisement -

فقدان اللقب القاري واتهامات للدوسري

وكان الهلاليون قد حملوا الدوسري جزءًا كبيرًا من مسؤولية فقدان اللقب القاري لطرده خلال مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الدرة بالرياض.

وكان الدوسري حصل على كارت أحمر مباشر، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة السعودية “الرياض”؛ ليغيب عن لقاء الإياب، ويتسبب في خسارة الهلال أمام نادي أوراوا رد ديموندز الياباني (0-1)، وفقدان اللقب القاري الغالي.

واعتذر جناح فريق الهلال السعودي من جمهوره في تغريدة على حسابه في” تويتر” واصفاً إياهم بـ “أساس النجاح وسرّ الإنجازات”، وأضاف: “طموحنا كان إسعادكم بلقب آسيا ولكن قدر الله وما شاء فعل.”

وتابع :” لذا نعتذر لكم ونعدكم بأننا سنعود ونرسم البهجة على وجوهكم من جديد وما نستغني عن دعمكم لنا”.

جمهورنا العزيز..

لكم كل الحب والتقدير والاحترام..

وأنتم أساس النجاح وسرّ الإنجازات..

طموحنا كان اسعادكم بلقب آسيا ولكن قدر الله وما شاء فعل..

لذا نعتذر لكم ونعدكم بإننا سنعود ونرسم البهجة على وجوهكم من جديد..

وما نستغني عن دعمكم لنا..

ومرة ثانية.. نعتذر وراح نعوضكم ان شاءالله..… pic.twitter.com/68ThtrBv1q — سالم الدوسري (@salem_d29) May 8, 2023

وكان الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، قال في تصريحات سابقة إن لاعب الهلال السعودي ومنتخب الأخضر سالم الدوسري هو أفضل لاعب عربي.

وأوضح أيضًا أن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني هي أسوأ مباراة لعبها في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، بسب الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.