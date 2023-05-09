تفاصيل الهجوم على الكنيس اليهودي في جربة التونسية وعدد القتلى وجنسياتهم!

- Advertisement -

وطن – قالت الحكومة التونسية إن هجوما حدث قرب كنيس يهودي في تونس أدى إلى مقتل ضابطي أمن واثنين من الزوار مساء الثلاثاء وسط رحلة حج سنوية إلى جزيرة جربة تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان لوزارة الداخلية التونسية قولها إن الهجوم نفذه حارس في منشأة بحرية في جربة استخدم سلاحه لإطلاق النار على زميل والاستيلاء على ذخيرته قبل التوجه نحو الكنيس.

وأطلق المهاجم النار عشوائيا على الوحدات الأمنية المتواجدة بالقرب من الكنيس ، ما أدى إلى مقتل الزائرين وضابط أمن آخر ، فضلا عن إصابة خمسة من رجال الأمن وأربعة زوار، فيما اكدت وزارة الداخلية إن قوات الأمن أجهزت على المهاجم بالرصاص.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن أحد الزائرين كان فرنسيا وآخر تونسيا.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق منه ، أشخاصا خائفين ينظرون إلى فناء بينما سمع طلقات نارية. وقال سكان الجزيرة إنهم سمعوا تبادل لإطلاق النار.

اولي : اطلاق نار يستهدف كنيس يهودي في جربة بتونس pic.twitter.com/v7LHZe8pr1 — worood zuhair (@woroodzuhair300) May 9, 2023

- Advertisement -

ولم تحدد السلطات الدافع وراء الهجوم لكن متشددين إسلاميين استهدفوا من قبل مناسك الحج في جربة وشنوا هجمات أخرى في البلاد.

عمليات إرهابية تعرضت شهدتها تونس خلال الأعوام الأخيرة

وكان آخر هجوم كبير شهدته تونس انفجارا استهدف الشرطة خارج السفارة الأمريكية في عام 2020 وأسفر عن مقتل ضابط. استهدف تفجيران انتحاريان الشرطة خارج السفارة الفرنسية في 2019 ، مما أسفر عن مقتل ضابط.

وقتل متشددون إسلاميون عشرات السياح في هجومين منفصلين على منتجع ساحلي ومتحف في تونس عام 2015.

تجتذب رحلة الحج السنوية إلى أقدم كنيس يهودي في إفريقيا بانتظام مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جربة ، وهي وجهة لقضاء العطلات قبالة سواحل جنوب تونس ، على بعد 500 كيلومتر (300 ميل) من العاصمة تونس.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الحج منذ أن هاجم متشددو القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة مفخخة مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.

تونس موطن لاكبر الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا

يشار إلى أن تونس ذات الأغلبية المسلمة هي موطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا. على الرغم من أن عددهم الآن أقل من 1800 شخص ، فقد عاش اليهود في تونس منذ العصر الروماني.