ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الاتحاد وتعثر النصر

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وطن- عزّز فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوزه على أبها برباعية نظيفة دون مقابل، بفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر الذي تعثّر بالتعادل الإيجابي أمام الخليج بهدف لكليهما في منافسات الجولة الـ26.

وسجّل رباعية أهداف اتحاد جدة (العميد)، داخل مرمى شباك أبها في منافسات الدوري السعودي (روشن)، رومارينيو في الدقيقة الـ13 والـ30، وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الـ18، ومحمد الصيعري في الدقيقة الـ92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

نتائج الدوري السعودي الممتاز

وتفوّق فريق الاتحاد على نظيره أبها على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة. واستحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 49%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس أبها إلى 7 تسديدات، فيما وصل استحواذه على الكرة نسبة 51%.

العدالة 1 : 2 الوحدة

النصر 1 : 1 الخليج

الاتحاد 4 : 0 أبها 🎥 أهداف المباريات 👇 pic.twitter.com/Mjxx3FLAJF — دوري روشن السعودي (@SPL) May 8, 2023

وتعادل فريق النصر أمام الخليج بهدف لكليهما، في الدوري السعودي الممتاز (روشن)، وافتتح الفريق الأخير أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ4 عن طريق اللاعب فابيو مارتينز.

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وأحرز النصر هدف التعادل في الدقيقة الـ17 عن طريق اللاعب ألفارو غونزاليز.

ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي (روشن) 2022-2023، بعد فوز المتصدر اتحاد جدة وتعادل النصر، على النحو الآتي:

اتحاد جدة 62 نقطة.

النصر 57 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

التعاون 40 نقطة.

الفتح 39 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

بعد نهاية اليوم الأول من الجولة 26 🔚 الاتحاد يوسّع الفارق إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب 🔝🟡#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/zIVM90rzwS — دوري روشن السعودي (@SPL) May 8, 2023

ضمك 32 نقطة.

الاتفاق 30 نقطة.

أبها 30 نقطة.

الرائد 29 نقطة.

الوحدة 26 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الخليج 24 نقطة.

العدالة 21 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي بمواجهة الشباب والاتفاق، الأحد، على ملعب (محمد بن فهد).