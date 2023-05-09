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الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تلفت الأنظار في أحدث ظهور (فيديو)

ظهرت زوجة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حفل تخريج طالبات جامعة قطر وكرمت المتفوقات

كتب خالد الأحمد
الشيخة جواهر بنت حمد watanserb.com
الشيخة جواهر بنت حمد
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وطن- بمراسم أخاذة خطفت أنظار الحضور والمتابعين رعت الشيخة جواهر بنت حمد، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل تخريج طالبات جامعة قطر ـ الدفعة الـ 46 ـ وقامت بتكريم المتفوقات منهن في مجمع الرياضة والفعاليات بجامعة قطر.

حفل تخريج الدفعة 46 بجامعة قطر

وغرد أمير البلاد تميم بن حمد على حسابه في “تويتر” مباركاً للدفعة السادسة والأربعين من خريجات وخريجي جامعة قطر.

وقال: “كلي ثقة بأنهم سيكونون بفضل مثابرتهم وتنوع تخصصاتهم إضافة نوعية في خدمة البلد والمجتمع”.

حفل تخريج الدفعة 46 بجامعة قطر
حفل تخريج الدفعة 46 بجامعة قطر

وأضاف الشيخ تميم: “أتمنى لجامعتنا الوطنية مواصلة مسيرة التطور الأكاديمي وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.

وظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، وهي تكرم المتفوقات في الدفعة.

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وكانت زوجة أمير قطر ترتدي عباءة سوداء مع غطاء الرأس، الذي تخلت عنه أثناء مشاركتها في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وأشاد العديد من النشطاء بحرص الشيخة جواهر، على رعاية العملية التعليمية وتشجيع الطلاب المتفوقين على استكمال مسيرة النجاح، للمشاركة في نهضة الدولة القطرية ودفعها للأمام.

الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تلفت الأنظار
الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تلفت الأنظار

جامعة قطر

ويُعدُّ حفل التخرج من المراسم السنوية لجامعة قطر منذ تأسيسها في عام 1977، واحتفال هذا العام هو استمرارٌ لتلك المراسم.

وبلغ مجموع خريجي هذه الدفعة 3907 خريجا وخريجة منهم 2602 من القطريين، فيما بلغ عدد الخريجين المتفوقين 598 خريج وخريجة منهم 104 خريج و493 خريجة.

وتنوعت درجات بين حملة الدرجات العلمية (البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه، والدكتور الصيدلاني)، ممن استكملوا متطلبات التخرج بنهاية الفصول الدراسية صيف 2022، خريف 2022 – شتاء 2023 – .

تعزيز التعليم العالي

ونقل موقع جامعة قطر الإلكتروني عن الدكتورة “إيمان مصطفوي” نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب قولها، إن تخريج 3907 طالبًا وطالبة هذا العام يعكس التزام جامعة قطر بتعزيز التعليم العالي.

وأضافت الدكتورة إيمان:”نحن نؤمن بأن لكل خريج وخريجة قصة نجاح فريدة تمثل التحديات التي مروا بها والإنجازات التي حققوها خلال مسيرتهم الأكاديمية، ليصبحوا سواعد لهذا الوطن ويساهموا في بناءه وتطوره وازدهاره.”

وتوجهت بالتهاني والتبريكات إلى خريجي الدفعة الـ 46 على ما حققوه من إنجازات ونجاحات، تمثلت في عملهم وجدهم واجتهادهم للوصول إلى هذه المرحلة المهمة في حياتهم”.

وأردفت : “نحن فخورون بهم ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا ومليء بالفرص والتحديات والتجارب التي ستمكنهم من إثبات قدراتهم وإبداعاتهم. ندعوهم إلى الاستمرار في تطوير مهاراتكم وقدراتهم، وتحقيق أهدافهم، والمساهمة بشكل فاعل في بناء المجتمع والوطن.

وبدورها قالت د. حصة آل ثاني عميد كلية التربية بـجامعة قطر في كلمة لها أثناء حفل التخريج “إنّ وظيفتنا كتربويين هي تزكية النفوس بالإحياء الطيّب، وإعطاء المُثُلِ لطلابنا.”

وأضافت: “أنت أيها المعلّم مرآة طلابك، فلتكن المرآة نظيفة حتى تنعكس فيها الصور صافية. وهذا لن يكون إلا بمراقبة الله عز وجل في جميعِ الأحوال”.

وتُولي استراتيجية جامعة قطر عناية كبيرة بالخريجين، كما تركز على وضع جامعة قطر في موقع الريادة.

ولوحظ أن جامعة قطر اعتمدت هذا العام زي تخرج للخريجات مستوحى تصميمه الفريد من شعار جامعة قطر، الذي يرمز إلى تداخل التراث الإسلامي مع المنظومة التعليمية وترمز الأشكال الهندسية المطرزة على عباءة التخرج للتراث العربي الأصيل الذي يشكل جزءا من شعار جامعة قطر.

المصدرتويتر، موقع جامعة قطر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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