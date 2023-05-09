الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تلفت الأنظار في أحدث ظهور (فيديو)

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وطن- بمراسم أخاذة خطفت أنظار الحضور والمتابعين رعت الشيخة جواهر بنت حمد، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل تخريج طالبات جامعة قطر ـ الدفعة الـ 46 ـ وقامت بتكريم المتفوقات منهن في مجمع الرياضة والفعاليات بجامعة قطر.

حفل تخريج الدفعة 46 بجامعة قطر

وغرد أمير البلاد تميم بن حمد على حسابه في “تويتر” مباركاً للدفعة السادسة والأربعين من خريجات وخريجي جامعة قطر.

وقال: “كلي ثقة بأنهم سيكونون بفضل مثابرتهم وتنوع تخصصاتهم إضافة نوعية في خدمة البلد والمجتمع”.

أبارك للدفعة السادسة والأربعين من خريجات وخريجي جامعة قطر، وكلي ثقة بأنهم سيكونون بفضل مثابرتهم وتنوع تخصصاتهم إضافة نوعية في خدمة البلد والمجتمع، كما أتمنى لجامعتنا الوطنية مواصلة مسيرة التطور الأكاديمي وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية. pic.twitter.com/aBjLjLfBPY — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 8, 2023

وأضاف الشيخ تميم: “أتمنى لجامعتنا الوطنية مواصلة مسيرة التطور الأكاديمي وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.

وظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، وهي تكرم المتفوقات في الدفعة.

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وكانت زوجة أمير قطر ترتدي عباءة سوداء مع غطاء الرأس، الذي تخلت عنه أثناء مشاركتها في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو الأمير المفدى "حفظهما الله"، ترعى حفل تخريج طالبات #جامعة_قطر الدفعة الـ 46 وتكرم المتفوقات.

تهانينا لجميع الخريجات، وتمنياتنا لهن دوام التوفيق 🎓👏🏻@QatarUniversity pic.twitter.com/FyrJbvf2vS — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 9, 2023

وأشاد العديد من النشطاء بحرص الشيخة جواهر، على رعاية العملية التعليمية وتشجيع الطلاب المتفوقين على استكمال مسيرة النجاح، للمشاركة في نهضة الدولة القطرية ودفعها للأمام.

جامعة قطر

ويُعدُّ حفل التخرج من المراسم السنوية لجامعة قطر منذ تأسيسها في عام 1977، واحتفال هذا العام هو استمرارٌ لتلك المراسم.

وبلغ مجموع خريجي هذه الدفعة 3907 خريجا وخريجة منهم 2602 من القطريين، فيما بلغ عدد الخريجين المتفوقين 598 خريج وخريجة منهم 104 خريج و493 خريجة.

وتنوعت درجات بين حملة الدرجات العلمية (البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه، والدكتور الصيدلاني)، ممن استكملوا متطلبات التخرج بنهاية الفصول الدراسية صيف 2022، خريف 2022 – شتاء 2023 – .

تعزيز التعليم العالي

ونقل موقع جامعة قطر الإلكتروني عن الدكتورة “إيمان مصطفوي” نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب قولها، إن تخريج 3907 طالبًا وطالبة هذا العام يعكس التزام جامعة قطر بتعزيز التعليم العالي.

وأضافت الدكتورة إيمان:”نحن نؤمن بأن لكل خريج وخريجة قصة نجاح فريدة تمثل التحديات التي مروا بها والإنجازات التي حققوها خلال مسيرتهم الأكاديمية، ليصبحوا سواعد لهذا الوطن ويساهموا في بناءه وتطوره وازدهاره.”

وتوجهت بالتهاني والتبريكات إلى خريجي الدفعة الـ 46 على ما حققوه من إنجازات ونجاحات، تمثلت في عملهم وجدهم واجتهادهم للوصول إلى هذه المرحلة المهمة في حياتهم”.

وأردفت : “نحن فخورون بهم ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا ومليء بالفرص والتحديات والتجارب التي ستمكنهم من إثبات قدراتهم وإبداعاتهم. ندعوهم إلى الاستمرار في تطوير مهاراتكم وقدراتهم، وتحقيق أهدافهم، والمساهمة بشكل فاعل في بناء المجتمع والوطن.

وبدورها قالت د. حصة آل ثاني عميد كلية التربية بـجامعة قطر في كلمة لها أثناء حفل التخريج “إنّ وظيفتنا كتربويين هي تزكية النفوس بالإحياء الطيّب، وإعطاء المُثُلِ لطلابنا.”

وأضافت: “أنت أيها المعلّم مرآة طلابك، فلتكن المرآة نظيفة حتى تنعكس فيها الصور صافية. وهذا لن يكون إلا بمراقبة الله عز وجل في جميعِ الأحوال”.

"إنّ وظيفتَنا كتربويينَ هي تزكيةُ النفوسِ بالإحياءِ الطيّبِ، وإعطاءُ المُثُلِ لطلابِنا، فأنت أيُّها المعلّمُ مرآةُ طلابِك، فلتكنِ المرآةُ نظيفةً حتى تنعكسَ فيها الصورُ صافيةً. وهذا لن يكونَ الا بمراقبةِ اللهِ عز وجل في جميعِ الأحوال". د. حصه آل ثاني

كلمة عميد كلية التربية بـ… pic.twitter.com/cAYTY6xKeX — جامعة قطر (@QatarUniversity) May 9, 2023

وتُولي استراتيجية جامعة قطر عناية كبيرة بالخريجين، كما تركز على وضع جامعة قطر في موقع الريادة.

ولوحظ أن جامعة قطر اعتمدت هذا العام زي تخرج للخريجات مستوحى تصميمه الفريد من شعار جامعة قطر، الذي يرمز إلى تداخل التراث الإسلامي مع المنظومة التعليمية وترمز الأشكال الهندسية المطرزة على عباءة التخرج للتراث العربي الأصيل الذي يشكل جزءا من شعار جامعة قطر.