الثلاثاء, مايو 9, 2023
الرئيسيةحياتناإيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد)
حياتنا

إيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد)

عرضت شايك بيكيني أخضر داكن سلط الضوء على عضلات بطنها المتناغمة ومنحنيات وركيها

كتب رفيف عبدالله
إيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد) watanserb.com
إيرينا شايك
- Advertisement -

وطن- استعرضت الروسية إيرينا شايك، مفاتنها المذهلة أثناء إقامتها في فلوريدا والتي تضمنت رحلة إلى سباق الجائزة الكبرى في ميامي (سباق فورمولا واحد).

ملابس سباحة ضيقة

انتقلت عارضة الأزياء إيرينا شايك، و البالغة من العمر 37 عامًا إلى حسابها على “انستجرام” لمشاركة العديد من اللقطات المثيرة من وقتها في دولة الشمس المشرقة.

ونشرت إيرينا المولودة في روسيا، ثلاث صور تظهر لياقتها البدنية في ملابس السباحة الضيقة.

سلط المايوه الاخضر الضوء على شخصية إيرينا المتناغمة

عرضت شايك بيكيني أخضر داكن، سلط الضوء على عضلات بطنها المتناغمة ومنحنيات وركيها.

عيون خضراء وبشرة مثالية

كانت هناك أيضًا صورتان بالأبيض والأسود حيث ترتدي إيرينا البيكيني مع زوج من الأحذية الرياضية الداكنة ، بما في ذلك واحدة تطل على شرفة مع جزء من المدينة في الخلفية.

احتوى منشور انستجرام على عدد من اللقطات بالأبيض والأسود

احتوى المنشور أيضًا على بعض صور سيلفي عن قرب ، وسلطت الضوء على عينيها الخضراء وبشرتها المثالية.

- Advertisement -

سارع متابعو إيرينا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مدح الصور .. فكتب أحدهم: “عيون جميلة! كل شيء آخر ليس رثًا أيضًا! ”

وعلق ثاني: “يا لها من فتاة جميلة” ، بينما أضاف ثالث: “تبدين رائعة” ، متبوعًا بسلسلة من الرموز التعبيرية للقلب.

لقطات أخرى

وأظهرت لقطات أخرى من جائزة ميامي الكبرى شخصية الموضة وهي ترتدي فستانًا منقوشًا بلونين بأكمام سوداء متلألئة.

تميز باقي الفستان بنمط طباعة الفهد باللون الأخضر الفاتح ، جنبًا إلى جنب مع الأحذية الجلدية والنظارات الشمسية الداكنة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

انضم ريكاردو تيسكي ، كبير مسؤولي الإبداع السابق في “بربري” ، إلى المدرج المنتظم خلال الحدث.

سبق أن شاركت إيرينا العديد من الصور التي ظهرت فيها المصممة وزميلتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل إلى 21.8 مليون متابع على انستجرام.

شوهدت إيرينا وهي ترتدي قميصًا أبيضاً أسفل فستان أسود شفاف ، بينما في إحدى اللقطات تؤدي إشارة سلام للكاميرا.

إيرينا ورونالدو

وكانت علاقة حب قد جمعت بين إريرينا وكريستيانو رونالدو، بين عامي 2010 و2015. حيث كان النجم البرتغالي لاعبًا في ريال مدريد، وكانت إيرينا عارضة الأزياء الشهيرة عالميًا.

ومع ذلك، انتهت الأمور في عام 2015، بسبب خلاف مزعوم حول تكوين أسرة معًا. في حين زعمت تقارير أنّ إيرينا شايك رفضت الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد والدة رونالدو المحبوبة.

لكنّ كليهما أنهى علاقتهما لأسباب مختلفة، وبعد فترة وجيزة من الانفصال عن رونالدو، بدأت إيرينا في مواعدة برادلي كوبر، التي تشترك معه في ابنتها البالغة من العمر ست سنوات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

حياتنا

برادلي كوبر يعود إلى زوجته السابقة إيرينا شايك!

حياتنا

أحضان ماجد المهندس وإيرينا شايك تثير جنون فوز العتيبي: “تخلوني وتجيبون أجنبيات”!

حياتنا

إيرينا شايك وماجد المهندس .. معلومات لا تعرفونها عن حبيبة رونالدو السابقة

حياتنا

“رونالدو” يصدم معجبيه بعد كشفه السبب الحقيقي لانفصاله عن عارضة الأزياء “إيرينا شايك”!

حياتنا

هذه حقيقة انفصال “إيرينا شايك” عن “برادلي كوبر”

أرشيف - حياتنا

إيرينا شايك تكشف سبب انفصالها عن رونالدو.. لا أؤمن بأشخاص يدّعون بأنهم رجال

أرشيف - حياتنا

صديقة رونالدو تخونه مع مصفف شعرها

حياتنا

صديقة اللاعب رونالدو تظهر عارية تماما

حياتنا

صديقة رونالدو إيرينا شايك تشجع بلدها بصدرها العاري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تقرير جديد يكشف تفاصيل لحظات الأخيرة قبل الموت..

فلسطين كلها تنزف.. حتى الأشجار لم تسلم من إرهاب الاحتلال (تقرير)

تطور خطير: حميدتي يقترب من إعلان سيطرته على العاصمة السودانية

تشكيلة ميلان والإنتر والتوقيت في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا 2023

إهانة درة زروق في تونس بطريقة صادمة أمام الجميع! (فيديو)

حيل تستخدمها جميع المطاعم لتجبرك على دفع المزيد من الأموال مقابل أطباقها..

4 عادات تساعدك على أن تكون أكثر تركيزًا وإنتاجية في العمل

أول الراحلين عن صفوف ليفربول هذا الصيف

نائبة عراقية تهاجم “السيسي” وتصفه بالعميل!

عودة عضوية سوريا للجامعة العربية.. أي تنازلات يمكن أن يقدمها بشار الأسد؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC