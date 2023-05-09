إيرينا شايك تستعرض لياقتها ببكيني أخضر مثير وحذاء رياضي! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- استعرضت الروسية إيرينا شايك، مفاتنها المذهلة أثناء إقامتها في فلوريدا والتي تضمنت رحلة إلى سباق الجائزة الكبرى في ميامي (سباق فورمولا واحد).

ملابس سباحة ضيقة

انتقلت عارضة الأزياء إيرينا شايك، و البالغة من العمر 37 عامًا إلى حسابها على “انستجرام” لمشاركة العديد من اللقطات المثيرة من وقتها في دولة الشمس المشرقة.

ونشرت إيرينا المولودة في روسيا، ثلاث صور تظهر لياقتها البدنية في ملابس السباحة الضيقة.

عرضت شايك بيكيني أخضر داكن، سلط الضوء على عضلات بطنها المتناغمة ومنحنيات وركيها.

عيون خضراء وبشرة مثالية

كانت هناك أيضًا صورتان بالأبيض والأسود حيث ترتدي إيرينا البيكيني مع زوج من الأحذية الرياضية الداكنة ، بما في ذلك واحدة تطل على شرفة مع جزء من المدينة في الخلفية.

احتوى المنشور أيضًا على بعض صور سيلفي عن قرب ، وسلطت الضوء على عينيها الخضراء وبشرتها المثالية.

- Advertisement -

سارع متابعو إيرينا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مدح الصور .. فكتب أحدهم: “عيون جميلة! كل شيء آخر ليس رثًا أيضًا! ”

وعلق ثاني: “يا لها من فتاة جميلة” ، بينما أضاف ثالث: “تبدين رائعة” ، متبوعًا بسلسلة من الرموز التعبيرية للقلب.

لقطات أخرى

وأظهرت لقطات أخرى من جائزة ميامي الكبرى شخصية الموضة وهي ترتدي فستانًا منقوشًا بلونين بأكمام سوداء متلألئة.

تميز باقي الفستان بنمط طباعة الفهد باللون الأخضر الفاتح ، جنبًا إلى جنب مع الأحذية الجلدية والنظارات الشمسية الداكنة.

View this post on Instagram A post shared by irina shayk (@irinashayk)

انضم ريكاردو تيسكي ، كبير مسؤولي الإبداع السابق في “بربري” ، إلى المدرج المنتظم خلال الحدث.

سبق أن شاركت إيرينا العديد من الصور التي ظهرت فيها المصممة وزميلتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل إلى 21.8 مليون متابع على انستجرام.

شوهدت إيرينا وهي ترتدي قميصًا أبيضاً أسفل فستان أسود شفاف ، بينما في إحدى اللقطات تؤدي إشارة سلام للكاميرا.

إيرينا ورونالدو

وكانت علاقة حب قد جمعت بين إريرينا وكريستيانو رونالدو، بين عامي 2010 و2015. حيث كان النجم البرتغالي لاعبًا في ريال مدريد، وكانت إيرينا عارضة الأزياء الشهيرة عالميًا.

ومع ذلك، انتهت الأمور في عام 2015، بسبب خلاف مزعوم حول تكوين أسرة معًا. في حين زعمت تقارير أنّ إيرينا شايك رفضت الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد والدة رونالدو المحبوبة.

لكنّ كليهما أنهى علاقتهما لأسباب مختلفة، وبعد فترة وجيزة من الانفصال عن رونالدو، بدأت إيرينا في مواعدة برادلي كوبر، التي تشترك معه في ابنتها البالغة من العمر ست سنوات.