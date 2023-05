أول الراحلين عن صفوف ليفربول هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- أعلن نجم فريق ليفربول آرثر ميلو البرازيلي صاحب الـ26 عاماً، رحيلَه عن صفوف فريق “الريدز” في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وقال النجم البرازيلي آرثر ميلو، في تصريحٍ صحفيّ نشره الخبير في سوق انتقالات لاعبين كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: “أنا مستعد لخوض تجربة وتحدٍ جديد، آمل أن أقول وداعاً إلى ليفربول من خلال خوض بعض الدقائق معه”.

وختم لاعب ليفربول ميلو: “أريد أن أشكر المشجعين والنادي والمدرب كلوب الذين عاملوني دائماً بشكل جيد، كما أنني أشعر بحالة جيدة للغاية الآن. ويمكن أن يكون الدوري الإسباني خياراً بالنسبة لي الآن في الموسم القادم”.

Arthur confirms he leaves Liverpool: “I'm ready for a new challenge. I hope to say goodbye to #LFC by playing some minutes” 🔴🇧🇷

“I want to say thanks to fans, club and Klopp who always treated me well”, told @Goal.

“I feel very good now. La Liga could be an option for me now”. pic.twitter.com/tebHVk2uUp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2023