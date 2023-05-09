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أول الراحلين عن صفوف ليفربول هذا الصيف

البرازيلي آرثر ميلو لاعب ليفربول المُعار من يوفنتوس يرغب في الرحيل هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
البرازيلي آثر ميلو watanserb.com
البرازيلي آثر ميلو
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وطن- أعلن نجم فريق ليفربول آرثر ميلو البرازيلي صاحب الـ26 عاماً، رحيلَه عن صفوف فريق “الريدز” في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وقال النجم البرازيلي آرثر ميلو، في تصريحٍ صحفيّ نشره الخبير في سوق انتقالات لاعبين كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: “أنا مستعد لخوض تجربة وتحدٍ جديد، آمل أن أقول وداعاً إلى ليفربول من خلال خوض بعض الدقائق معه”.

رحيل البرازيلي آرثر ميلو عن ليفربول

وختم لاعب ليفربول ميلو: “أريد أن أشكر المشجعين والنادي والمدرب كلوب الذين عاملوني دائماً بشكل جيد، كما أنني أشعر بحالة جيدة للغاية الآن. ويمكن أن يكون الدوري الإسباني خياراً بالنسبة لي الآن في الموسم القادم”.

وكان البرازيلي ميلو، قد يرحل عن صفوف ليفربول (الريدز) هذا الصيف، بعد قدومه إلى الفريق الإنجليزي قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز) على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء بـ37.5 مليون يورو.

رحيل آرثر ميلو عن ليفربول
رحيل آرثر ميلو عن ليفربول

ولم يشارك آرثر ميلو لاعب ليفربول مع الفريق سوى 13 دقيقة فقط، في مختلِف البطولات على المستوى المحلي والقاري هذا الموسم.

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من آرثر ميلو البرازيلي؟!

اللاعب آرثر ميلو، لاعب كرة قدم برازيلي محترف، يلعب في مركز خط الوسط، من مواليد شهر أغسطس عام 1996 (26 عاماً).

وبدأ البرازيلي ميلو مسيرته الكروية مع فريق غوياس البرازيلي عام 2008، قبل أن ينضمّ إلى صفوف فريق غريميو عام 2010، ثم الانتقال إلى صفوف برشلونة عام 2018.

كما تعاقد بعدها مع نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2020، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف ليفربول عام 2022، ليقرر اللاعب الرغبة في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

لاعب ليفربول آرثر ميلو
لاعب ليفربول آرثر ميلو

وسيلتقي فريق ليفريول في المواجهة القادمة، أمام ليستر سيتي، الإثنين، في منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب (كينغ باور).

ويشار إلى أنّ فريق ليفربول يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 82 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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