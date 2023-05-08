الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدوقع أسيرا بيد الدعم السريع.. ما قاله لواء بالحرس الجمهوري يُحرج البرهان...
الهدهد

وقع أسيرا بيد الدعم السريع.. ما قاله لواء بالحرس الجمهوري يُحرج البرهان (فيديو)

قوات الدعم السريع تأسر 130 عنصرا من أفراد الجيش السوداني بينهم رتب وزعمت أنهم كانوا في القصر الجمهوري

كتب خالد الأحمد
عبدالفتاح البرهان watanserb.com
عبدالفتاح البرهان
- Advertisement -

وطن- قالت قوات الدعم السريع إنها أسرت، اليوم الاثنين، 130 عنصرا من أفراد القوات المسلحة السودانية ممن كانوا يتواجدون داخل مقر القيادة العامة وقاموا بتسليم أنفسهم.

عناصر من الجيش السوداني يسلمون أنفسهم للدعم السريع

ونشرت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على تويتر، فيديو قالت إنه لأفراد من القوات المسلحة من داخل مقر القيادة العامة وهم يسلمون أنفسهم لقوات الدعم السريع.

وعلقت بالقول: “وسط انهيار تام لقوات الانقلابيين 130 فردا من الرتب المختلفة بقيادة لواء يسلمون أنفسهم للدعم السريع اليوم الإثنين”.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأحد، أن “الموقف العملياتي مستقر” في جميع مدن البلاد، التي تشهد صراعا مسلحا بينه وبين قوات الدعم السريع منذ 3 أسابيع”.

وبدورها قالت قوات الدعم السريع في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، إن عملية الأسر جاءت “بعد الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وفلول النظام البائد، وقطع جميع خطوط الإمداد، أخرها سلاح الإشارة” حسب وصفها.

- Advertisement -

وأضافت أن 130 فرداً ممن وصفتهم بـ “قوات الانقلابيين المتواجدين داخل القيادة العامة بقيادة رتبة لواء ورتب أخرى قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات الدعم السريع.”

ووفق البيان “أقر جميع الذين سلموا أنفسهم بحدوث انهيار تام للقوات المتواجدة بالقيادة العامة، وأن جميعهم يبحثون عن مخرج آمن، مشيرين الى ارتكاب الانقلابيين فظائع بتنفيذ تصفيات جسدية لكل من يحاول الهرب من جحيم الحصار وتكبيل أعداد كبيرة بالسلاسل.”

وبدا في الفيديو أحد قادة الدعم السريع وهو يجلس بين عدد من العناصر ويقول إن “معنا عدد من الأسرى من رئاسة الحرس الجمهوري بقيادة اللواء الركن سعيد بشير علي ساكن ورحب بهم، فيما كانت تسمع في المحيط أصوات إطلاق نار واشتباكات“.

وقال اللواء “ساكن” بحسب المقطع إنه “منذ انطلاق هذه الحرب منذ 25 يوماً كنا في الحرس الجمهوري والبارحة -كما قال- قررنا الانسحاب.”

وأضاف أن عناصر وضباط خرجوا وبعضهم وقعوا أسرى بيد قوات الدعم السريع وبعضهم مصابون ويتم اسعافهم.

ودعا اللواء المأسور “أن يوقف الله هذه الحرب التي وراءها-كما قال عملاء من الخارج او سياسيين يريدون تدمير البلد ليتضرر منها الأهالي إلى جانب العسكريين.”

وقال العقيد “عقيل عبد الله عبد القادر محمد احمد” إن هذه الحرب مفروضة فرضاً على الناس، فالقوات المسلحة والدعم السريع شيء واحد -كما قال- ولكن هناك من دخل على خط هذه الأزمة التي لم يتوقع ان تحدث بين القوتين.”

واستدرك أن “ما يحصل الآن ليس في مصلحة البلاد وأي امتداد للحرب سيقضي على الأخضر واليابس” –حسب قوله-

والتفت ضابط قوات الدعم السريع إلى الأسرى وقال:” نطمئنكم أنتم الآن وسط أخوانكم ووسط شعبكم وأنتم في أمان وأنتم ونحن واحد فرق بيننا السياسيون.”

وبدأ حينها الأسرى بترديد شعار التكبير، وختم أن “هدفنا الدفاع عن السودان وأرضه وعرضه”، موضحا أن “القوة المخصصة للحرس الجمهوري كانت محاصرة داخل منطقة معينة شرق القصر الجمهوري وكانت قواتنا تعلم عددهم ورتبهم وتسليحهم.”

عناصر من الجيش السوداني يسلمون أنفسهم للدعم السريع
عناصر من الجيش السوداني يسلمون أنفسهم للدعم السريع

تشكيك بفيديو الدعم السريع

وشكك الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة الفيديو معتبرين أنه بمثابة وسيلة لرفع الروح المعنوية لدى قوات الدعم السريع.

وفي هذا السياق علق “أبوعبيدة ميرغني الشبيرابي” أن هؤلاء الضباط والجنود تم أسرهم مع بداية الحرب في اليوم الأول، وهم من سلاح الموسيقى “التشريفة”، ومكان عملهم الدائم هو القصر الجمهوري “حيث يقيمون”.

وأضاف أن “مهمتهم هي استقبال الرؤساء والضيوف وكبار الزوار بعزف النشيد الوطني والموسيقى العسكرية، وجميعهم كانوا يأكلون وينومون مع مجموعة من قوات الدعم السريع كانت مكلفة بحراسة القصر الجمهوري؛ وغدر بهم في أول يوم.”

وعقب “أبو عمر” :”أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس”.

وتساءلت “داليا الطاهر”: من الذي يستخدم الجيش ليصفي خصومته، تارة مع السياسيين وتارة مع لجنة الأطباء والآن مع لجان المقاومة ؟!”

وتابعت: “هل وصل هوان الجيش أن يتخذه الكيزان مطية لفش غبنهم تجاه الثورة عبر تجريم كل من نصرها يوما ؟!”

فيما نشر “أبو أسامة الغامدي” صورتين قال إنهما لنفس الشخص وعلق: “كذب وفبركة واضحة”.

وأضاف: “تصور نفس الشخص هذا مرة أسرى الجيش ومرة مع قوات الدعم السريع سخافة”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

كيف وصلت مدرعة “نمر” الإماراتية لأيدي حميدتي؟.. الرمز “971” وسر فوضى السودان

تقارير

السعودية الخاسر الأكبر.. كيف يؤثر نزاع العسكريين في السودان على الأزمة اليمنية؟

الهدهد

“كتيبة يمنية تقاتل مع قوات الدعم السريع بتوجيهات إماراتية”.. صورة فجرت زلزالا

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

قيادات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة وفيصل بن فرحان يكشف التفاصيل

الهدهد

حرب السودان تلتهم كل شيء.. لقطات مفزعة لحريق ضخم في مجمع عفراء مول

الهدهد

من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

الهدهد

صفعة دبلوماسية للإمارات.. سودانيون يحاصرون سفيرها ويلقنونه درسا قاسيا (فيديو)

الهدهد

السودان.. مقتل الفنانة آسيا عبد المجيد وغموض يلف هوية الجناة

الهدهد

أصدر أوامر عاجلة.. بايدن يهدد “جنرالات السودان” وهذا ما قاله عن البشير

الهدهد

انفجارات عنيفة في السودان.. ماذا يحدث عند قصر الرئاسة؟

الهدهد

حقيقة فيديو “الكمين” ضد الدعم السريع في السودان.. ما علاقة ليبيا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف وصلت مدرعة “نمر” الإماراتية لأيدي حميدتي؟.. الرمز “971” وسر فوضى السودان

صحيفة: التطبيع السعودي الإسرائيلي على طاولة المحادثات.. هل يفعلها بايدن؟

سميح ساويرس يوضح بعد “زلزال” أحدثه في مصر.. هل تعرض لضغوط؟

بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. “بلبل المدينة” يلحق بأبيه وأخيه

أحمد سعد “يفزع” لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

الاكتئاب: لماذا يُعتبر تناول الطعام مع الأصدقاء مفيداً للمراهقين؟

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC