الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتنانشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور...
حياتنا

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

"الحفاظ على علاقة رومانسية يتطلّب عملاً مستمراً"

كتب معالي بن عمر
استمرار العلاقة بين الزوجين watanserb.com
استمرار العلاقة بين الزوجين
- Advertisement -

وطن-تمر قصة الحب بين المرأة والرجل بمراحل مختلفة، و لكل علاقة ثنائيّة خصوصيتها، وهذا ما يسمح للزوجين إما ببناء علاقة متماسكة أو انهيارها بسرعة. ولذا، لسائل أن يسأل، هل من الممكن  الحفاظ على شغف اللقاء الأول على المدى الطويل؟ 

فيما يلي استعرضت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، نصائح للتغلب على العقبات والحفاظ على شرارة بداية العلاقة الرومانسية التي جمعت الزوجين منذ البداية وتطوير العلاقة.

غالبًا ما تكون بداية العلاقة مثل السحر؛ بحيث تتميز بالإثارة العالية والعاطفة القوية والتواصل بين الشريكين. وعادة ما يَعتقد كلا الطرفين أن ما يجمعهما من مشاعر صادقة وانسجام لا متناهي، سيجعل علاقتهما مثالية إلى الأبد، بحيث لا أحد يقدر أن يعكّر صفوى هذه الصورة المثالية. 

ولكن، بعد مرور بعض الوقت، تتلاشى هذه النشوة، وتستقر العلاقة، وتصبح أكثر واقعية. وهذا أمر طبيعي تمامًا، إن بداية العلاقة الساحرة مجرّد طريق للعبور نحو استقرار العلاقة أو العكس بين الشريكين. وبين البدايات والنهايات يستعدّ الزوجان لتجربة مراحل أخرى مهمة بنفس القدر.

سحر بداية العلاقة بين الزوجين
سحر بداية العلاقة بين الزوجين

ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند بداية العلاقة؟

عندما تبدأ قصة حب، تغمرنا عواطفنا ويتملكنا الحماس؛ إذ نستثمر كل طاقتنا بشأن المستقبل. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى ارتكاب بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون لها عواقب سلبية على العلاقة. فيما يلي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يجب تجنبها لتبدأ العلاقة بين الشريكين على أساس جيّد:

- Advertisement -
  • لا تستعجل. هذا يمكن أن يخيف شريكك، وتأكد من الحفاظ على التوازن لاستثمار العلاقة بشكل جيّد لكلا الشريكين.
  • لا تجعل شريكك مثالياً. حاول أن تكون واقعيًا، لذا، لا تركز فقط على صفاته.
  • التواصل بوضوح وصدق. من خلال توضيح توقعاتك، تتجنب سوء الفهم.
  • لا تربط كل تفاصيل حياتك الاجتماعية بشريك حياتك. حافظ على حياتك الاجتماعية وأنشطتك لتطوير علاقة صحية وممتعة.
  • كشف السلوكيات السامة المحتملة. يصعب أحيانًا تحديدها، لكن هذا سيوفر عليك الانغماس في علاقة ضارة.
التواصل بين الشريكين
التواصل بين الشريكين

ما مراحل العلاقة المختلفة؟

العلاقة الرومانسية تتطور بمرور الوقت. إذا كانت كل قصة فريدة من نوعها، فهناك مراحل مختلفة بشكل أو بآخر، ولكل منها خصوصيتها. فيما يلي أهمها:

  • الانجذاب: نحن ننجذب للآخرين، بشكل غير عقلاني في كثير من الأحيان.
  • الاكتشاف: التعرف على بعضنا البعض، والسعى لمعرفة ما إذا كان الشخص يشاركنا مراكز اهتمامنا، وقيمنا، وشخصيتنا من أجل اتخاذ قرار بشأن متابعة محتملة.
  • تشكيل الزوجين: يقرر الشريكان الالتزام بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما.
  • النشوة الغرامية: هذه هي المرحلة الاندماجية العاطفية حيث تكون الشدة في أقصى درجاتها.
  • الحقيقة: غالبًا ما تبرز المرحلة الأكثر حساسية، حين تضمحلّ النشوة. وهكذا، تظهر أخطاء الآخر، وهذا من شأنه أن يقودنا إلى طرح الأسئلة على أنفسنا.
  • الاتحاد: تتوطد العلاقة وتستقر، ونتغلب على العقبات اليومية معًا.
  • الالتزام: البروز بشكل ملموس في العلاقة مع المشاريع المشتركة مثل الزواج أو تأسيس أسرة أو التعايش.
  • الزواج ليس انجازًا عالميًا، ولكلّ زوج خصائصه  ويتطور وفق وتيرته الخاصة.
ضمان المحافظة على العلاقة بين الشريكين
ضمان المحافظة على العلاقة بين الشريكين

كيف تحافظ على علاقة عاطفية؟

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الحفاظ على العلاقة الرومانسية يتطلّب عملاً مستمراً. فالالتزام والصبر وقبل كل شيء التواصل هي المفاتيح الرئيسية لذلك. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على علاقة صحية مع شريك حياتك:

  • التواصل هو أحد مفاتيح العلاقة الدائمة. تحدّث عن جميع المواضيع ، وعبر عن احتياجاتك واهتمّ أيضًا باحتياجات شريكك.
  • نحترم بعضنا البعض. لا تتجاوز حدود شريكك، وتجنب السلوكيات السامة.
  • التوافق. تتركّز أي علاقة على التفاهم؛ إذا قام الجميع بدورهم في أثناء الخلافات، فسوف تُحل الخلافات بشكل بناء.
  • العفوية. الروتين هو أسوأ عدو للزوجين، فاجئ شريكك بقليل من الانتباه، والنزهات أو الأنشطة الجديدة.
  • انتبه لشريكك. استمع إليه  وامدحه، وادعمه في مشاريعه وأهدافه.
  • جد وقتًا لشريكك. خصص فترات زمنية لقضاء العطلات مع شريكك
  • تعلم أن تتسامح. تقبّل أخطاء شريكك (مع حفظ الحدود).

وختمت المجلّة بالقول، غنه من الممكن تمامًا المحافظة على سحر بداية العلاقة، وللقيام بذلك، يجب عليك التواصل مع شريكك، والحفاظ على استقلالية كلّ منكما ومفاجأته، والاهتمام باحتياجاته ومشاركته الأوقات الممتعة معًا.

 

استمرار العلاقة الزوجية
استمرار العلاقة الزوجية
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

5 عبارات إذا قالها شريكك.. فهذا يعني أن الزوجين على وشك الانفصال

حياتنا

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف أكثر ما تخشاه في الحب

حياتنا

ماذا تفعل النساء حتى يقع الرجال في حبهنّ سريعًا؟

حياتنا

خبراء في العلاقات الزوجية.. سلوك واحد كفيل بأن يدمّر العلاقة بين الشريكين

حياتنا

فيما يلي نصائح مهمة قد تساعدك في نسيان حب مستحيل وشريك أحببته كثيرًا…

حياتنا

8 أسباب وجيهة لتبقى شخصًا أعزبًا؟

حياتنا

إذا أردت الاستمرار مع شريكك.. إليك السؤال الذي يجب أن تطرحه عليه لعلاقة تدوم طويلاً

حياتنا

هذا هو العمر الذي من المفترض أن تقابل فيه شريك حياتك وفقًا للعلم

حياتنا

فيما يلي 7 أسباب مهمة تمنعك من الوقوع في حب زميلك في العمل

حياتنا

7 شائعات حول العلاقات الزوجية

حياتنا

بالفستان الأصفر .. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل في أحدث إطلالة (شاهد)

حياتنا

شاهد| أب يقتلع عينيْ نجله بـ”ملعقة طعام” .. والسبب صادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب جريمة استفزازية بالضفة الغربية.. ما القصة؟

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

“الجيم أهم من صالونات التجميل”.. عراقية تكسر قواعد الجمال وتستعرض عضلاتها بالبكيني

جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 والتشكيلة في دوري الأبطال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC