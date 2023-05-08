نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

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وطن-تمر قصة الحب بين المرأة والرجل بمراحل مختلفة، و لكل علاقة ثنائيّة خصوصيتها، وهذا ما يسمح للزوجين إما ببناء علاقة متماسكة أو انهيارها بسرعة. ولذا، لسائل أن يسأل، هل من الممكن الحفاظ على شغف اللقاء الأول على المدى الطويل؟

فيما يلي استعرضت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، نصائح للتغلب على العقبات والحفاظ على شرارة بداية العلاقة الرومانسية التي جمعت الزوجين منذ البداية وتطوير العلاقة.

غالبًا ما تكون بداية العلاقة مثل السحر؛ بحيث تتميز بالإثارة العالية والعاطفة القوية والتواصل بين الشريكين. وعادة ما يَعتقد كلا الطرفين أن ما يجمعهما من مشاعر صادقة وانسجام لا متناهي، سيجعل علاقتهما مثالية إلى الأبد، بحيث لا أحد يقدر أن يعكّر صفوى هذه الصورة المثالية.

ولكن، بعد مرور بعض الوقت، تتلاشى هذه النشوة، وتستقر العلاقة، وتصبح أكثر واقعية. وهذا أمر طبيعي تمامًا، إن بداية العلاقة الساحرة مجرّد طريق للعبور نحو استقرار العلاقة أو العكس بين الشريكين. وبين البدايات والنهايات يستعدّ الزوجان لتجربة مراحل أخرى مهمة بنفس القدر.

ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند بداية العلاقة؟

عندما تبدأ قصة حب، تغمرنا عواطفنا ويتملكنا الحماس؛ إذ نستثمر كل طاقتنا بشأن المستقبل. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى ارتكاب بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون لها عواقب سلبية على العلاقة. فيما يلي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يجب تجنبها لتبدأ العلاقة بين الشريكين على أساس جيّد:

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لا تستعجل. هذا يمكن أن يخيف شريكك، وتأكد من الحفاظ على التوازن لاستثمار العلاقة بشكل جيّد لكلا الشريكين.

لا تجعل شريكك مثالياً. حاول أن تكون واقعيًا، لذا، لا تركز فقط على صفاته.

التواصل بوضوح وصدق. من خلال توضيح توقعاتك، تتجنب سوء الفهم.

لا تربط كل تفاصيل حياتك الاجتماعية بشريك حياتك. حافظ على حياتك الاجتماعية وأنشطتك لتطوير علاقة صحية وممتعة.

كشف السلوكيات السامة المحتملة. يصعب أحيانًا تحديدها، لكن هذا سيوفر عليك الانغماس في علاقة ضارة.

ما مراحل العلاقة المختلفة؟

العلاقة الرومانسية تتطور بمرور الوقت. إذا كانت كل قصة فريدة من نوعها، فهناك مراحل مختلفة بشكل أو بآخر، ولكل منها خصوصيتها. فيما يلي أهمها:

الانجذاب: نحن ننجذب للآخرين، بشكل غير عقلاني في كثير من الأحيان.

الاكتشاف: التعرف على بعضنا البعض، والسعى لمعرفة ما إذا كان الشخص يشاركنا مراكز اهتمامنا، وقيمنا، وشخصيتنا من أجل اتخاذ قرار بشأن متابعة محتملة.

تشكيل الزوجين: يقرر الشريكان الالتزام بإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما.

النشوة الغرامية: هذه هي المرحلة الاندماجية العاطفية حيث تكون الشدة في أقصى درجاتها.

الحقيقة: غالبًا ما تبرز المرحلة الأكثر حساسية، حين تضمحلّ النشوة. وهكذا، تظهر أخطاء الآخر، وهذا من شأنه أن يقودنا إلى طرح الأسئلة على أنفسنا.

الاتحاد: تتوطد العلاقة وتستقر، ونتغلب على العقبات اليومية معًا.

الالتزام: البروز بشكل ملموس في العلاقة مع المشاريع المشتركة مثل الزواج أو تأسيس أسرة أو التعايش.

الزواج ليس انجازًا عالميًا، ولكلّ زوج خصائصه ويتطور وفق وتيرته الخاصة.

كيف تحافظ على علاقة عاطفية؟

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الحفاظ على العلاقة الرومانسية يتطلّب عملاً مستمراً. فالالتزام والصبر وقبل كل شيء التواصل هي المفاتيح الرئيسية لذلك. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على علاقة صحية مع شريك حياتك:

التواصل هو أحد مفاتيح العلاقة الدائمة. تحدّث عن جميع المواضيع ، وعبر عن احتياجاتك واهتمّ أيضًا باحتياجات شريكك.

نحترم بعضنا البعض. لا تتجاوز حدود شريكك، وتجنب السلوكيات السامة.

التوافق. تتركّز أي علاقة على التفاهم؛ إذا قام الجميع بدورهم في أثناء الخلافات، فسوف تُحل الخلافات بشكل بناء.

العفوية. الروتين هو أسوأ عدو للزوجين، فاجئ شريكك بقليل من الانتباه، والنزهات أو الأنشطة الجديدة.

انتبه لشريكك. استمع إليه وامدحه، وادعمه في مشاريعه وأهدافه.

جد وقتًا لشريكك. خصص فترات زمنية لقضاء العطلات مع شريكك

تعلم أن تتسامح. تقبّل أخطاء شريكك (مع حفظ الحدود).

وختمت المجلّة بالقول، غنه من الممكن تمامًا المحافظة على سحر بداية العلاقة، وللقيام بذلك، يجب عليك التواصل مع شريكك، والحفاظ على استقلالية كلّ منكما ومفاجأته، والاهتمام باحتياجاته ومشاركته الأوقات الممتعة معًا.