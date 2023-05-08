موقف محرج جداً لملك البحرين حمد بن عيسى خلال تتويج تشارلز الثالث (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو محرج لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال حضوره مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر ملك البحرين حمد بن عيسى برفقة نجله الأكبر الذي يشغل منصب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد بن عيسى، وهو يبحث عن اسمه على كراسي الحضور الامامية في حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث.

ووثقت الكاميرات الملك حمد بن عيسى وهو يبحث عن اسمه ويقوم بقراءة الأوراق التي تم إلصاقها على الكراسي الامامية المخصصة لكبار الضيوف، إلا انه لم يجد اسمه.

وبحسب الفيديو، فقد بدت علامات الإستياء واضحة على وجه العاهل البحريني، ووقف في حيرة من أمره حتى انتبهت له إحدى المنظمات واقتادته فيما يبدو إلى المكان المخصص له.

وزعم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اسم العاهل البحريني حمد بن عيسى لم يكن مدرجا على الكراسي، مما اضطره للعودة إلى الخلف والجلوس بجانب المصورين الذين حضروا لتوثيق فعاليات حفل التتويج.

شاهد | ملك #البحرين يتعرض لموقف محرج بعد أن ظل يبحث عن اسمه على كراسي الضيوف الأمامية في حفل #تنصيب_تشارلز ليتفاجأ بعدم وجوده ما اضطره للعودة إلى الخلف والجلوس بالقرب من المصورين pic.twitter.com/5U2cr0BaCp — الخليج بوست (@alkhalejpost) May 7, 2023

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وكان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، يرافقه نجله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد شاركا في حفل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والذي أقيم هذا السبت في كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن.

تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

وتُوّج تشارلز الثالث، السبت ملكا لبريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، وفي مراسم تتسم بالأبهة والفخامة ويعود تاريخها إلى ألف عام.

وانطلق الحدث التاريخي النادر لتتوج تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا، ليصبح ملكها الأربعين، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وماتت قبل 7 أشهر عن عمر بلغ 96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات، أجريت مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، بطقوس مسيحية استغرقت ساعتين برئاسة جاسن ويلبي أسقف كانتربري، وهو تقليد متوارث من ألف عام، إذ تُوّج أسلاف الملك التسعة والثلاثون في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

ويعتبر التتويج هو ذروة مراسم تستمر 3 أيام، شملت احتفالا موسيقيا في قصر قلعة ويندسور غرب لندن مساء أمس الأحد.

وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي محطات وإجراءات تُختتم بالتنصيب والجلوس على العرش، وتُحْيِي تقاليد ملكية عريقة، كما نصّبت الملكة القرينة كاميلا، لكن ضمن مراسم أكثر بساطة.

الزعماء العرب أو من ينوب عنهم الذين شاركوا في حفل التتويج

يشار إلى ان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث تم بحضور عدد من الزعماء العرب او من ينوب عنهم، حيث تمت مراسم التتويج بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومثل دولة الإمارات في المراسم منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة.

كما شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ممثلاً عن المملكة العربية السعودية، ومثل سلطنة عُمان ذي زين بن هيثم آل سعيد نجل سلطانها الحالي.

كما شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشخصه في حفل التتويج برفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

وشارك ايضا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفقة زوجته الملكة رانيا، في حين مثل ملك المغرب شقيقته للا مريم.