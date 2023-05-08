الإثنين, مايو 8, 2023
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 والتشكيلة في دوري الأبطال

منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 watanserb.com
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023
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وطن-  يترقب عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، اللقاء الناري الذي يجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي، الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة المنتظرة بين كلا الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي الأبيض، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023

وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي

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تشكيلة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية والصعبة. أمام الفريق الضيف مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، دافيد ألبا، كامافينغا (روديجر).

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش (أوريلين تشواميني)، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فينيسيوس جونيور.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام حامل اللقب ريال مدريد، في منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ذهاب النصف النهائي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

دفاع السيتي: ناثان آكي، لابورتي، مانويل أكانجي (كايل وولكر)، روبن دياس.

مركز الوسط: كيفين دي بروين، غوندوغان، ريكو لويس.

خط الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز (جاك غريليش)، جوليان ألفاريز (فيل فودين).

وكان فريق ريال مدريد قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوساسونا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، السبت.

كما وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز الثمين على ليدز يونايتد في المباراة الماضية. بذات النتيجة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 82 نقطة، على عكس الفريق المنافس بدوري الأبطال ريال مدريد الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر +مانشستر سيتي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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