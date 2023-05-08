الإثنين, مايو 8, 2023
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حياتنا

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

كشف المضيفة أنه في الرحلات الجوية، يميل الركاب إلى استخدام المناشف لتنظيف أحذيتهم

كتب ايمان الباجي
مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب watanserb.com
مضيفة طيران تكشف عن تصرفات مقرفة قام بها الركاب
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وطن- تعتبر الرحلات الجوية من أكثر وسائل السفر راحة ونظافة. ومع ذلك، كشفت مضيفة سابقة، عملت مع  شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات، عن بعض أكثر الأشياء غرابة التي حدثت على متن الطائرة.

في كتابها “يوميات مضيفة طيران“، كشفت المضيفة ماريكا ميكوسوفا عن بعض تصرفات الركاب داخل الطائرة الغير لائقة والمثيرة للاشمئزاز.

التبول في أكياس بلاستيكية

خلال رحلة جوية إلى تركيا، كشفت ميكوسوفا أنه ذات مرة، ترك ثلاثة ركاب أكياس البول الخاصة بهم على مقاعدهم، ثم انسكبت كل تلك الأكياس على الأرض.

كما أضافت كذلك المضيفة أن أفراد طاقم الطائرة كانوا في عجلة من أمرهم في ذلك الوقت ولم يستطيعوا تنظيف المكان بالشكل الصحيح.

تعتبر الرحلات الجوية من أكثر وسائل السفر راحة ونظافة

بقع دماء الدورة الشهرية

أشارت المضيفة كذلك إلى أنه في بعض الأحيان كانت توجد بقع صغيرة من دم الدورة الشهرية على المقاعد. وبدلاً من تنظيفها، يقع في الغالب تغطيتها ببطانية. يحدث هذا بشكل أساسي لأنه لا يوجد وقت لإجراء فحص شامل على متن الطائرة.

الروائح الكريهة

كشفت ماريكا أيضًا أنه لا تكاد توجد أي رحلات جوية بدون رائحة كريهة. وأضافت متذكّرة رحلة نزع فيها أحد الركاب حذائه وقام بمد ساقيه في الممر ليشعر براحة أكثر، مما تسبب في ظهور رائحة كريهة في الطائرة.

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استخدام المناشف لتنظيف الاحذية

أضافت ماريكا أنه في الرحلات الجوية الهندية، يميل الركاب إلى استخدام المناشف الساخنة لتنظيف نعل أحذيتهم.

وقد كشفت ذات مرة أن أحد الركاب نظف إبطيه بمنشفة ثم قام بإعطائها لمضيفة وقد كانت هذه الأخيرة مترددة في البداية لكنها استخدمت الملقط لاحقًا لحملها ثم رمتها بعيدًا في كيس بلاستيكي.

حفاضات الرضيع تحت المقعد

قالت ماريكا أنه ذات مرة قامت راكبة بتغيير حفاضات طفلها. وعندما طُلب منها الانتظار لبعض الوقت لأن الركاب الآخرين قد يواجهون مشاكل، أجابت قائلة والابتسامة كانت على وجهها:”لا مشكلة، لقد انتهيت من تغييرها”.

وفي وقت لاحق، تم العثور على هذه الحفاضات تحت مقعدها.

مرحاض الطائرة
وفي حديثها عن عمال النظافة، أضافت المضيفة أنهم لا ينظفون المراحيض بشكل صحيح. وأضافت أنها ذات مرة رأت منظفًا يستخدم نفس قطعة القماش لتنظيف النوافذ التي كانت تستخدم لتنظيف أرضية المرحاض، وفقا لما أورده موقع “news18“.
المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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