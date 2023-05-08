مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

- Advertisement -

وطن- تعتبر الرحلات الجوية من أكثر وسائل السفر راحة ونظافة. ومع ذلك، كشفت مضيفة سابقة، عملت مع شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات، عن بعض أكثر الأشياء غرابة التي حدثت على متن الطائرة.

في كتابها “يوميات مضيفة طيران“، كشفت المضيفة ماريكا ميكوسوفا عن بعض تصرفات الركاب داخل الطائرة الغير لائقة والمثيرة للاشمئزاز.



التبول في أكياس بلاستيكية

خلال رحلة جوية إلى تركيا، كشفت ميكوسوفا أنه ذات مرة، ترك ثلاثة ركاب أكياس البول الخاصة بهم على مقاعدهم، ثم انسكبت كل تلك الأكياس على الأرض.

كما أضافت كذلك المضيفة أن أفراد طاقم الطائرة كانوا في عجلة من أمرهم في ذلك الوقت ولم يستطيعوا تنظيف المكان بالشكل الصحيح.

بقع دماء الدورة الشهرية

أشارت المضيفة كذلك إلى أنه في بعض الأحيان كانت توجد بقع صغيرة من دم الدورة الشهرية على المقاعد. وبدلاً من تنظيفها، يقع في الغالب تغطيتها ببطانية. يحدث هذا بشكل أساسي لأنه لا يوجد وقت لإجراء فحص شامل على متن الطائرة.



الروائح الكريهة

كشفت ماريكا أيضًا أنه لا تكاد توجد أي رحلات جوية بدون رائحة كريهة. وأضافت متذكّرة رحلة نزع فيها أحد الركاب حذائه وقام بمد ساقيه في الممر ليشعر براحة أكثر، مما تسبب في ظهور رائحة كريهة في الطائرة.



- Advertisement -

استخدام المناشف لتنظيف الاحذية

أضافت ماريكا أنه في الرحلات الجوية الهندية، يميل الركاب إلى استخدام المناشف الساخنة لتنظيف نعل أحذيتهم.

وقد كشفت ذات مرة أن أحد الركاب نظف إبطيه بمنشفة ثم قام بإعطائها لمضيفة وقد كانت هذه الأخيرة مترددة في البداية لكنها استخدمت الملقط لاحقًا لحملها ثم رمتها بعيدًا في كيس بلاستيكي.

حفاضات الرضيع تحت المقعد

قالت ماريكا أنه ذات مرة قامت راكبة بتغيير حفاضات طفلها. وعندما طُلب منها الانتظار لبعض الوقت لأن الركاب الآخرين قد يواجهون مشاكل، أجابت قائلة والابتسامة كانت على وجهها:”لا مشكلة، لقد انتهيت من تغييرها”.

وفي وقت لاحق، تم العثور على هذه الحفاضات تحت مقعدها.