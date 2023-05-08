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مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

النائب المصري مصطفى بكري قال إنه يعترض على وجود أمريكا في الأمم المتحدة

كتب خالد السعدي
عودة سوريا الى جامعة الدول العربية watanserb.com
الإعلامي والنائب المصري الشهير مصطفى بكري
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وطن – علق الإعلامي والنائب المصري الشهير مصطفى بكري، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا، بعد تعليق دام أكثر من عقد، في تغريدة وضع بها بكري نفسه في موضع للسخرية.

وقال بكري في تغريدة عبر موقع “تويتر“: “أمريكا تعترض علي عودة سوريا إلي الجامعة العربية، ونحن نعترض على وجودك أصلا في الأمم المتحده . أمريكا ليست وصية علينا وسوريا قطر عربي شقيق . أمريكا يجب أن تلزم حدودها وتتوقف عن التدخل في شئون الآخرين !!”.

سخرية من مصطفى بكري

تغريدة مصطفى بكري أثارت حالة من التفاعل، بين تشكيك في قوة الجامعة العربية من الأساس، والهجوم على النائب المصري نفسه والسخرية منه.

فقال ناشط: “هذا والا إيش بتسوي إنت وجامعتك العربية ؟؟؟”.

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وكتب عبدالله: “خسارة فيك التعليق”.

وسخر ناشط من تغريدة مصطفى بكري، قائلا: “هبقي أقولها حاضر”.

كما سخر محمد من النائب المصري: “اعترض من هنا للقمر… ما قيمة اعتراضك؟”.

تعليق الخارجية الأمريكية على عودة سوريا للجامعة العربية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد علقت على قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، قائلة إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المبكر عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلي تفهمها لسعي الشركاء للتواصل مع بشار الأسد من أجل الضغط عليه لحل الأزمة، لكنها شككت في رغبة رئيس النظام السوري في حل الأزمة في بلاده.

قرار الجامعة العربية بعودة عضوية سوريا

وتبنى وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة، قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

وأعلن المجتمعون في بيانهم، أنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو الجاري”.

وأكد البيان، “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو الجاري، وبات من حق رئيس النظام السوري بشار الأسد حضورها.

وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية سوريا فيها ردا على قمع النظام السوري الاحتجاجات الداعية لإسقاطه التي انطلقت في مارس 2011.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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