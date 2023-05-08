مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

- Advertisement -

وطن – علق الإعلامي والنائب المصري الشهير مصطفى بكري، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا، بعد تعليق دام أكثر من عقد، في تغريدة وضع بها بكري نفسه في موضع للسخرية.

وقال بكري في تغريدة عبر موقع “تويتر“: “أمريكا تعترض علي عودة سوريا إلي الجامعة العربية، ونحن نعترض على وجودك أصلا في الأمم المتحده . أمريكا ليست وصية علينا وسوريا قطر عربي شقيق . أمريكا يجب أن تلزم حدودها وتتوقف عن التدخل في شئون الآخرين !!”.

أمريكا تعترض علي عودة سوريا إلي الجامعة العربيه ، ونحن نعترض علي وجودك أصلا في الأمم المتحده . أمريكا ليست وصية علينا وسوريا قطر عربي شقيق . أمريكا يجب أن تلزم حدودها وتتوقف عن التدخل في شئون الآخرين !! — مصطفى بكري (@BakryMP) May 7, 2023

سخرية من مصطفى بكري

تغريدة مصطفى بكري أثارت حالة من التفاعل، بين تشكيك في قوة الجامعة العربية من الأساس، والهجوم على النائب المصري نفسه والسخرية منه.

فقال ناشط: “هذا والا إيش بتسوي إنت وجامعتك العربية ؟؟؟”.

هذا والا ايش بتسوي انت وجامعتك العربية ؟؟؟ — 𝓼𝓪𝓯𝓻𝓸𝓸𝓽 (@Safroot63705571) May 7, 2023

- Advertisement -

وكتب عبدالله: “خسارة فيك التعليق”.

خسارة فيك التعليق — Abdullah Nagaty (@AbdullahNag) May 8, 2023

وسخر ناشط من تغريدة مصطفى بكري، قائلا: “هبقي أقولها حاضر”.

هبقي اقولها … حاضر — White Shark (@WhiteSh49318614) May 8, 2023

كما سخر محمد من النائب المصري: “اعترض من هنا للقمر… ما قيمة اعتراضك؟”.

هههههههههههههههه… اعترض من هنا للقمر… ما قيمة اعتراضك؟ — Mohamed (@Mohamed230773) May 7, 2023

تعليق الخارجية الأمريكية على عودة سوريا للجامعة العربية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد علقت على قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، قائلة إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المبكر عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلي تفهمها لسعي الشركاء للتواصل مع بشار الأسد من أجل الضغط عليه لحل الأزمة، لكنها شككت في رغبة رئيس النظام السوري في حل الأزمة في بلاده.

قرار الجامعة العربية بعودة عضوية سوريا

وتبنى وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة، قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

وأعلن المجتمعون في بيانهم، أنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو الجاري”.

وأكد البيان، “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو الجاري، وبات من حق رئيس النظام السوري بشار الأسد حضورها.

وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية سوريا فيها ردا على قمع النظام السوري الاحتجاجات الداعية لإسقاطه التي انطلقت في مارس 2011.