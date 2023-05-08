مجزرة إسرائيلية في غزة واستشهاد 13 فلسطينيا بينهم قيادات بسرايا القدس

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وطن – استشهد 13 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، قد أعلنت استشهاد 12 مواطنا وإصابة 20 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بالغارات الإسرائيلية على القطاع، قبل أن تعلن إدارة مستشفى الشفاء استشهاد فتاة لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدا حتى الآن.

أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائفه الحاقدة تجاه هذه العائلة الفلسطينية، عائلة القيادي "طارق عزالدين" ليرتقي شهيدا، وزوجته وأبنائه الصغار ما بين شهيد وجريح.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/KePZnXJzuT — رضوان الأخرس (@rdooan) May 9, 2023

رواية إسرائيلية عن العدوان

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنّ طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن 40 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات فجر اليوم.

وأضاف أن العملية اغتالت 3 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، بينهم قائد منطقة شمال قطاع غزة بحركة الجهاد، في العملية التي قال إنها نُفِّذت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وتحدث جيش الاحتلال عن قصفه عشرة مواقع في غزة شملت مستودعات تصنيع الصواريخ ومجمعات عسكرية تتبع الجهاد الإسلامي، زاعما أنه جميع أهداف العملية فجر اليوم.

هؤلاء الأطفال الأقمار كانوا من أهداف مجزرة الاحتلال في غزة فجر اليوم .. يا رب رحمتك ولطفك pic.twitter.com/Axh8qMwCBb — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) May 9, 2023

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لا دراسة في غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف في بيان، أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

انفجارات شديدة تهز مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في هذه الأثناء إثر قصف إسرائيلي عنيف.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/LQYkHIRNMd — رضوان الأخرس (@rdooan) May 8, 2023

طوارئ في إسرائيل

يأتي هذا فيما طُلب من سكان مستوطنات غلاف غزة الدخول إلى الملاجئ فورا، مع إغلاق محاور رئيسية في مناطق واقعة شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو استدعي عشرات المقاتلين من الاحتياط لتعبئة الهيئات القيادية وأسراب المقاتلات.

القناة 12 العبرية:

مستشفى برزيلاي بدأ بإخلاء بعض الأقسام نحو المناطق المحصنة خشية التصعيد من غزة pic.twitter.com/y6pKtLcx0C — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) May 9, 2023

وفرضت قوات جيش الاحتلال حالة تأهب قصوى لمواجهة عدة أيام من القتال ومن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كما رفع جيش الاحتلال درجة التأهب في المنظومات الدفاعية جنوب وشمال إسرائيل.

سرايا القدس تنعي شهداءها

ونعت سرايا القدس، قادتها الثلاثة الذين استشهدوا مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم، في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

المقاومة الفلسطينية تزف للأمتين العربية والإسلامية 3 من أبرز قادتها ارتقوا شهداء إثر قصف إسرائيلي غادر استهدفهم داخل بيوتهم رفقة أطفالهم وزوجاتهم.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/MMJLUnl0Eo — رضوان الأخرس (@rdooan) May 9, 2023

الجهاد تتوعد الاحتلال

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المعاناة الفلسطينية لن تكون جسرا لوصول الاحتلال إلى جمهوره الإسرائيلي.

وأضافت في بيان، أن المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وأن المقاومة أرست قواعد اشتباك مع العدو الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضحت أن كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الذي ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء، مؤكدا أن “المقاومة ستثأر للقادة الشهداء”.

مع بزوغ الفجر ما زال العدوان الصهيوني والغدر متواصل، قصف مكثف على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في #غزة..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/sfakeQDN1N — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 9, 2023

في الغضون، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، في تصريح له، إن العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، مؤكدا أن المقاومة وحدها من سيحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.

وأضاف هنية أن اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيدا من المقاومة، مشيرا إلى أن العدوان يستهدف كل الشعب الفلسطيني، والمقاومة موحدة في مواجهته.

كما حمل حازم قاسم الناطق باسم حماس، الاحتلالَ تداعيات عدوانه على القطاع، مشددا على أن “المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال قاسم إن الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم، وأضاف: “إسرائيل واهمة إن ظنت أن هذه الجرائم يمكن أن توقف نضالنا المشروع ضد احتلالها وعدوانها”.

بدورها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن حكومة الإرهاب – في إشارة إلى حكومة الاحتلال – تفقد عقلها وتمارس القتل لعلمها المسبق أنها أمام مجتمع دولي صامت وداعم لجرائمها.

غضب مصري من ممارسات الاحتلال

يأتي هذا فيما قالت الإذاعة العبرية، إن إسرائيل أطلعت مصر على عملية اغتيال قادة سرايا القدس الثلاثة بعد تنفيذها، في حين قالت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المسؤولين المعنيين بالوساطة من الجانب المصري في حالة من الغضب الشديد بسبب ممارسات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونقل “العربي الجديد” عن مصدر مصري، في أعقاب الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة فجر اليوم، قوله إن هناك حالة من الارتباك داخل الفريق المصري المعني بالوساطة في جهاز المخابرات العامة، في ظل استياء بالغ من جانب القاهرة، التي تعتبر أن المسؤولين في حكومة الاحتلال يمارسون سياسة ممنهجة لتضليل الوسيط المصري.

وأكد المصدر أن آخر اتصالات جرت بين الجانبين خلال محاولات منع التصعيد عقب الجولة الأخيرة من الهجمات، كانت هناك إشارات إسرائيلية واضحة بتنحية سياسة الاغتيالات، بعد التحذيرات المصرية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يوجد رأي بين المسؤولين المصريين يتبنى التدخل الفوري بالوساطة لضبط الوضع قبل أن يتجه لحرب شاملة، يرى فريق آخر إرجاء التدخل أو الوساطة المصرية حتى يدرك المسؤولون في حكومة الاحتلال، حجم الخطأ الذي ارتكبوه في ظل تحفز الفصائل المسلحة في غزة، واحتمالية كبيرة لدخول الجبهة اللبنانية على الخط، من جانب “حزب الله”.

ولفت المصدر إلى أن الرأي الذي يتبنى إرجاء الوساطة المصرية، يرى أيضا أن الأمر لن يكون مجديا في المرحلة الأولى من التصعيد الفصائلي، المتوقع أن يتبع الاعتداء الإسرائيلي على القطاع.

وشدد على أن حركة “الجهاد الإسلامي” ستتمسك بالرد، الذي سيأتي عنيفا بحد تعبير المصدر، الذي أكد أن هذا المشهد بتفاصيله، سيضع مصر في حرج إزاء مسئوليتها حال لم تتم الاستجابة لوساطتها.

كما تحدث مصدر آخر مطلع على الوساطة المصرية، عن أن الهجوم جاء في وقت كانت هناك محادثات مصرية إسرائيلية الأسبوع الماضي مرتبطة بالبحث عن آليات ممتدة الأثر تضمن استمرار الهدوء في قطاع غزة على المدى المتوسط.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر زاد من غضب المسؤولين في القاهرة، حيث لم تتطرق المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لأي مؤشرات لتصعيد من جانب جيش الاحتلال.