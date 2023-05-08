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حياتنا

قضية وفاء مكي المثيرة تعود للواجهة بعد سنوات.. ما علاقة ميار الببلاوي؟

وفاء مكي أكدت برائتها من القضية التي اتُهمت خلالها بتعذيب فتاتين كانتا تعملان في منزلها عام 2001

كتب فهمي الورغمي
الفنانة المصرية وفاء مكي watanserb.com
الفنانة المصرية وفاء مكي
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وطن- أثارت قضية تعذيب الفنانة المصرية وفاء مكي لخادمتين قبل 22 عاماً وتحديداً سنة 2001، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

حيث تكشفت تفاصيل جديدة ومثيرة حول القضية التي بقيت لسنوات واحدة من أكثر الحوداث غرابة في مصر والمنطقة العربية.

تفاصيل مثيرة في قضية وفاء مكي

وفاء مكي، هي ممثلة مصرية من مواليد 12 سبتمبر 1966 وتبلغ من العمر حاليا 56 عاماً.

حصلت على شهادة الدبلوم في التجارة، وكانت بدايتها في التمثيل عام 1985 من خلال أداء الأدوار الصغيرة، ثم نالت نجومية كبيرة بعد أدائها شخصية “مهجة” في مسلسل “ذئاب الجبل” أوائل التسعينيات.

وعام 2001 اتهمت بقضية تعذيب الخادميتن، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى 3 سنوات لتخرج في 2004.

وتأتي التفاصيل الجديدة، بعد أن أكدت وفاء مكي في تصريحات تلفزيونية، السبت، براءتها من القضية، متهمة فنانة شهيرة بأنها كانت تملك دليل براءتها لكنها أخفته.

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وخرجت الفنانة المقصودة وهي ميار الببلاوي لتؤكد صدق كلام مكي.

وأوضحت الببلاوي، في تصريحات لفضائية “الشمس” المصرية الأحد، إنها بالفعل كان لديها دليل براءة مكي لكنها خشيت إظهاره، بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها حال وقوفها مع وفاء مكي.

وأشارت في معرض حديثها إلى أن حارسة العقار الذي تقيم فيه رشحت لها فتاتين لمساعدتها في أعمال المنزل، وقالت لها إنهما قادمتين من منزل وفاء مكي وتبين أنهما تعانيان من مرض جلدي وشعرهما يتساقط.

فيما رفضت “الببلاوي” عمل الفتاتين معها خشية على نفسها وطفلها من العدوى.

هذا وأكدت ميار الببلاوي أن الفتاتين لم تكونا بحالة صحية سيئة عندما وصلتا ولم يكن شعرهما حليقاً كما تردد أو يعانيان من حروق جسدية، كاشفة أن حارسة العقار أمرتهما بالمغادرة بعد رفضها الاستعانة بهما.

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

الببلاوي تعبر عن استغرابها من التهم التي واجهتها وفاء مكي

قالت ميار الببلاوي أنها فوجئت بعد ذلك بأحايث صحافية تتهم وفاء مكي بتعذيب الفتاتين، وقص شعرهما، وحرق جسديهما، والتحقيق معها بهذه الاتهامات، معلنة أنها تحدثت مع أحد الصحافيين المقربين من مكي وأخبرته بأنه لا صحة لهذه المعلومات.

ليرد عليها الأخير بالقول إن هناك شخصية تريد إيذاء وفاء مكي وأن شهادتها (أي ميار الببلاوي) في هذه الواقعة لن تفيدها بأي شيء.

جدير بالذكر هنا، أنها في تصريحاتها السبت، اتهمت مكي الخادمتين بأنهما كانتا تتاجران بالمخدرات، وأن أهلهما لديهم سوابق جنائية.

مضيفة أنهما أصيبتا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، موضحة أنها خشت على نفسها من نفس المصير، لأن المرض خطير، فقررت تسريحهما بعد 3 سنوات من العمل.

المصدرتويتر، فضائية "الشمس" المصرية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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