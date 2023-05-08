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عبد الباري عطوان يزعم: قطر أغرت بشار بـ 15 مليار دولار مقابل هذا الأمر (فيديو)

الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان أفاد بأن قطر والسعودية عرضتا "أموالا طائلة" على بشار الأسد قبل سنوات لدفعه بعيدا عن النظام الإيراني

كتب فهمي الورغمي
عبد الباري عطوان watanserb.com
عبد الباري عطوان
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وطن- في مقابلة على قناة “الميادين” اللبنانية، الموالية لإيران، زعم الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان أن قطر سبق أن عرضت على الرئيس السوري بشار الأسد، 15 مليار دولار مقابل الابتعاد عن إيران والانضمام إلى التحالف الخليجي الموالي للولايات المتحدة.

“عرض قطري إلى بشار الأسد”

وجاءت تصريحات عبد الباري عطوان، وهو كاتب وصحفي فلسطيني معروف بمواقفه المثيرة للجدل و يعمل حالياً رئيساً لتحرير موقع “رأي اليوم” الإخباري الإلكتروني، في سياق حديثه عن تطبيع العلاقات الأخير بين الدول العربية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد بعد قطيعة دامت 12 عاماً.

وقال عطوان: “حاليا هناك إعادة لمثلث السياسة العربي : مصر السعودية سوريا، وهو المثلث الذي قامت عليه السياسات العربية على مدى 70 عاماً”.

واستطرد الكاتب الفلسطيني زاعما، أن جذور الأزمة العربية مع سوريا تعود لمطالبة الدول العربية لدمشق بالابتعاد عن طهران.

وادعى “عطوان” في سياق تلك المحاولات العربية لثني سوريا عن التقارب مع إيران، أن “قطر، وأنا أعلم ذلك، عرضت 15 مليار دولار، وقد حملهم الأمير تميم عندما كان وليا للعهد، على بشار الأسد للابتعاد عن إيران”.

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وأوضح ذات المتحدث أن السعودية هي الأخرى، عرضت على نظام بشار الأسد “أموالا طائلة” من أجل الابتعاد عن إيران.

قطر رفضت التطبيع مع بشار الأسد

تأتي تصريحات عطوان في خضم حالة من التجاذب العربي في علاقة بالتطبيع مع بشار الأسد، الذي مارس أشنع الجرائم وأشدها قسوة ضد الشعب السوري طيلة سنوات، حيث رفضت قطر بشكل قاطع، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، أمس الأحد، التطبيع مع النظام السوري.

وشدًّد المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية “ماجد بن محمد الأنصاري”، على أنّ موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغيّر، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد الأنصاري، أن “الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد بشار الأسد في 2011، ظلّ الموقف القطري الرسمي رافضاً بشكل قاطع لأي حوار أو إعادة تأهيل للنظام السوري بقيادة بشار الأسد.

بشار الأسد
بشار الأسد

سوريا تعود لجامعة الدول العربية

بعد غياب دام 12 عاما، عادت سوريا رسميا إلى جامعة الدول العربية بموافقة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المنعقد في القاهرة يوم أمس الأحد، 7 أيار/مايو 2023.

وتبنى وزراء الخارجية العرب رسميا -في اجتماعهم اليوم الأحد- قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

وأعلن المجتمعون في بيانهم أنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من السابع من مايو/أيار 2023”.

وأكد البيان “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها، وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

وتم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011، بسبب الأزمة السورية والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية والحرية.

وتأتي عودة سوريا إلى الجامعة العربية في ظل تغيرات دولية وإقليمية كبيرة، وجهود للتقارب والحوار بين الدول العربية وسوريا من جهة، وبين سوريا ودول أخرى مثل تركيا من جهة أخرى.

وتعكس هذه الخطوة رغبة في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا والوصول إلى حل سياسي، يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويحقق مصالحة وطنية شاملة، يقول محللون متفائلون بالتقارب العربي مع سوريا.

فيما يقول رأي أكثر رجاحة، أنّ هذه الخطوة لا تعني تبرئة نظام الأسد من مسؤوليته عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها ضد شعبه، ولا تعني التخلي عن مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة.

بل تعني فتح قنوات جديدة للضغط على النظام للتزام بالحلول السلمية والمشاركة في عملية انتقالية تضمن حقوق جميع أطياف الشعب السوري.

ومعلوم أن قرار الجامعة العربية بشأن سوريا، يأتي قبل قمة عربية مقررة في السعودية في 19 مايو/أيار الجاري، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن بشار الأسد يمكنه حضورها إذا رغب في ذلك.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء القطرية قنا، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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