الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتناشمس الكويتية لا تستطيع الإنجاب بسبب هذا المرض!
حياتنا

شمس الكويتية لا تستطيع الإنجاب بسبب هذا المرض!

اعتبرت شمس أن أحمد أبو هشيمة حصل على رمزية زائفة من النشطاء الذين يتحدثون عنه وكأنه سلطان بروناي

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية لا تستطيع الإنجاب بسبب هذا المرض! watanserb.com
شمس الكويتية
- Advertisement -

وطن– اعترفت المطربة شمس الكويتية، لأول مرة أنها محرومة من الإنجاب، بسبب مرض الضغط في رأسها.

أم بديلة

وقالت شمس الكويتية في برنامج “كتاب الشهرة“، مع الاعلامي علي ياسين، إن زوجها السابق كان يرغب في الإنجاب، واقترح عليها اللجوء إلى أم بديلة أو استئجار رحم.

وأشارت المطربة الكويتية إلى أنها رفضت ولم تقتنع باللجوء إلى طرق غير طبيعية، معتبرة أنه ليس من الضروري أن تصبح كل امرأة أماً.

وتحدثت شمس عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وقالت: “استغربت الكل يقول تزوج ياسمين صبري بسبب قانون الجذب”.

قانون الجذب

وتابعت شمس: “لا علاقة للقانون بزواج ياسمين وأبو هشيمة.. وإذا كان ذلك أين كان الجذب عند طلاقهما؟”.

- Advertisement -

واعتبرت شمس أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعطوا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رمزية، ويتحدثون عنه وكأنه سلطان بروناي.

وقالت: “هم لا يعرفون تفاصيل حياته أو طبيعة عمله أو مصدر أمواله.. وأصبحوا يقولون عن التي ترتبط به تصير سندريلا العرب، وكأنه سلطان بروناي”.

رمزية زائفة

وتابعت شمس الكويتية: “هل معنى التي لا ترتبط برجل مثل أبو هشيمة لازم تُعدم؟ طب ما ياسمين صبري اتطلقت منه فين دلوقتي قانون الجذب؟”.

واستطردت: “أنت هنا مش بتتكلم عن حد ورث الثروات والأموال أو بناها بطريقة ما على مدار سنوات عمره.. ولكن نحن نتحدث عن رجل أعمال مثل أي رجل أعمال ولكن رواد السوشيال ميديا أعطوه رمزية”.

الفنانة الكويتية شمس

وأسقطت شمس الأمر على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا.. وقالت: “كما يشوفون كيف صارت جورجينا ثرية من علاقتها بكريستيانو رونالدو.. فهي حصلت على كل تلك الشهرة والأموال لأن لديها استحقاقًا عاليًا أو قانون جذب.. بينما اللي ما ترتبط بواحد مثل رونالدو يبقى معندهاش استحقاق وفاشلة”.

مثلية الجنس

وقالت شمس إن حياة السوشيال ميديا كذب، مردفة: “هناك نجمة كبيرة الجميع يضرب المثل بعلاقتها مع زوجها بينما هي مثلية الجنس وليست معه”.

وتابعت: “هناك نجمة أخرى كبيرة كنت مرة معها ضمن رحلة بحرية لإحياء حفلة.. فتضاربت هي وزوجها ووقعا في المياه واضطر المساعدين لانتشالهما”.

ووصفت شمس صوت عمرو دياب بالأنثوي، وتحدثت عن الالحاد أيضاً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

نجل بنيامين نتنياهو يهاجم شمس الكويتية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..لماذا؟!

حياتنا

شمس الكويتية تنهار باكية في فلسطين وطبيب إسرائيلي يتحسس جسدها (فيديو)

الهدهد

وليد الطبطبائي يطالب بمنع الفنانة شمس من دخول الكويت وتعليق ناري من فجر السعيد

حياتنا

شمس الكويتية في فلسطين لتقابل هذا الشخص و”تختم العلم”! (فيديو)

حياتنا

شاهد ما تفعله شمس الكويتية بملابس مثيرة مع خالد يوسف

حياتنا

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو مع كوافيرها وهو يتحسسها (شاهد)

حياتنا

إطلالة فاضحة لشمس الكويتية مع خالد يوسف تثير جدلا (شاهد)

حياتنا

“سره باتع”.. شمس الكويتية وخالد يوسف تريند والمقطع الإباحي يعود للواجهة

حياتنا

شمس الكويتية تثير جدلاً بملابس “فاضحة” ووصلات رقص جريئة!

حياتنا

شمس الكويتية تستغيث بالسلطات والهاكرز بالسعودية بسبب شاب يدعي الألوهية ويطاردها!

حياتنا

شمس الكويتية تقف بطريقة غريبة لإبراز ساقها إلى أعلى الفخذ! (شاهد)

حياتنا

شمس الكويتية تظهر بملابس الصلاة وما رصده المتابعين عرضها لهجوم لاذع! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التايمز تكشف عن صدمة من ارتباط محمد السادس بمجرم وكيف ضرب المكتب دفاعا عنه!

انتخابات تركيا تلتهب.. أردوغان يتهم معارضيه بدعم المثلية الجنسية ويتوعد بدفنهم في الصناديق

القبض على لاعب كولومبي بتهمة تهريب “الكوكايين” إلى إسبانيا (صور)

هل مصر في طريقها للانهيار؟!

موقف محرج جداً لملك البحرين حمد بن عيسى خلال تتويج تشارلز الثالث (شاهد)

 طليق زوجة حسن شاكوش يفضحها: “لا تصلح للزواج وحاولت علاجها”! (فيديو)

هل تعمد وزير المالية الكذب على المصريين بخصوص العوائد الدولارية؟.. حقائق صادمة

أرسنال يُطارد السيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

إعادة سوريا للجامعة العربية.. انتصار رمزي للمنبوذ بشار الأسد

محمد رمضان يهرب بسرعة من حفله في أمريكا خشية على حياته.. شاهد ما جرى! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC