شمس الكويتية لا تستطيع الإنجاب بسبب هذا المرض!

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وطن– اعترفت المطربة شمس الكويتية، لأول مرة أنها محرومة من الإنجاب، بسبب مرض الضغط في رأسها.

أم بديلة

وقالت شمس الكويتية في برنامج “كتاب الشهرة“، مع الاعلامي علي ياسين، إن زوجها السابق كان يرغب في الإنجاب، واقترح عليها اللجوء إلى أم بديلة أو استئجار رحم.

وأشارت المطربة الكويتية إلى أنها رفضت ولم تقتنع باللجوء إلى طرق غير طبيعية، معتبرة أنه ليس من الضروري أن تصبح كل امرأة أماً.

وتحدثت شمس عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وقالت: “استغربت الكل يقول تزوج ياسمين صبري بسبب قانون الجذب”.

قانون الجذب

وتابعت شمس: “لا علاقة للقانون بزواج ياسمين وأبو هشيمة.. وإذا كان ذلك أين كان الجذب عند طلاقهما؟”.

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واعتبرت شمس أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعطوا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رمزية، ويتحدثون عنه وكأنه سلطان بروناي.

وقالت: “هم لا يعرفون تفاصيل حياته أو طبيعة عمله أو مصدر أمواله.. وأصبحوا يقولون عن التي ترتبط به تصير سندريلا العرب، وكأنه سلطان بروناي”.

رمزية زائفة

وتابعت شمس الكويتية: “هل معنى التي لا ترتبط برجل مثل أبو هشيمة لازم تُعدم؟ طب ما ياسمين صبري اتطلقت منه فين دلوقتي قانون الجذب؟”.

واستطردت: “أنت هنا مش بتتكلم عن حد ورث الثروات والأموال أو بناها بطريقة ما على مدار سنوات عمره.. ولكن نحن نتحدث عن رجل أعمال مثل أي رجل أعمال ولكن رواد السوشيال ميديا أعطوه رمزية”.

وأسقطت شمس الأمر على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا.. وقالت: “كما يشوفون كيف صارت جورجينا ثرية من علاقتها بكريستيانو رونالدو.. فهي حصلت على كل تلك الشهرة والأموال لأن لديها استحقاقًا عاليًا أو قانون جذب.. بينما اللي ما ترتبط بواحد مثل رونالدو يبقى معندهاش استحقاق وفاشلة”.

مثلية الجنس

وقالت شمس إن حياة السوشيال ميديا كذب، مردفة: “هناك نجمة كبيرة الجميع يضرب المثل بعلاقتها مع زوجها بينما هي مثلية الجنس وليست معه”.

وتابعت: “هناك نجمة أخرى كبيرة كنت مرة معها ضمن رحلة بحرية لإحياء حفلة.. فتضاربت هي وزوجها ووقعا في المياه واضطر المساعدين لانتشالهما”.

ووصفت شمس صوت عمرو دياب بالأنثوي، وتحدثت عن الالحاد أيضاً.