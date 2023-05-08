الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتناشاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة!...
حياتنا

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

عندما كانوا معًا أراد الجميع انفصالهما.. والآن هناك المزيد ممن يريدونهم أن يعودوا، فما هو الصحيح في أحدث الشائعات؟

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا ترقص لبيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة! (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وبيكيه
- Advertisement -

وطن– هناك بالفعل نظريات تتحدث عن مصالحة شاكيرا وبيكيه، وانتشر فيديو يؤكد الأمر عبر “تيك توك”.

عندما كانوا معًا ، أراد الجميع انفصالهما.. والآن هناك المزيد ممن يريدونهم أن يعودوا. ما هو الصحيح في أحدث الشائعات؟

النظرية التي تبدو قوية

لكن صحيفة “الموندو” نفت تلك الشائعات. وأكدت أن الفيديو الذي يتم تداوله قديم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو لشاكيرا وبيكيه ، ولكن منذ سنوات.

على وجه التحديد ، كان الفيديو في عطلة قضاياها سوياً بها في ميكونوس. ومع ذلك ، فإن الحساب الذي سلط الضوء على هذه الأخبار الكاذبة يستمر في الإصرار على صحتها.

وقال صاحب الحساب: “لم تخجل المغنية الكولومبية ولاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة، من إظهار مدى حبهما على متن قارب.. تبادل الزوجان المداعبات والقبلات وحتى رقصت شاكيرا قليلاً من أجل بيكيه “.

- Advertisement -

ودعم الحساب الفيديو ببعض الصور القديمة لشاكيرا وبيكيه.. وهذا هو سبب اللبس الذي حدث لدى بعض وسائل الإعلام.

لكن شاكيرا ليس لديها نية للعودة إلى بيكيه ، لقد سبق أن قالت ذلك في أغنيتها: “لن أعود إليك حتى لو بكيت أو توسلت إلي”.

هل يريد بيكيه العودة مع شاكيرا؟

من الواضح أن الفيديو المذكور أعلاه غير صحيح. إنها صور مأخوذة من السياق ولا علاقة لها بالأوقات الحالية بحسب صحيفة “okdiario“.

لكن لا يمكننا أن ننسى أن هناك نظرية أخرى متداولة.

هناك من يقول إن بيكيه يرسل رسائل غير مباشرة إلى شاكيرا.

وورد أن بيكيه يريد جذب انتباه شاكيرا، وهذا هو السبب في أنه زار جميع الأماكن في ميامي التي اعتادوا الذهاب إليها عندما كانوا معًا.

لكن ما هو الصحيح في كل هذا؟ لا شيء ، بيكيه لا يريد العودة إلى شاكيرا أيضًا.

الصحافة الأمريكية والإسبانية

الصحافة الأمريكية هي التي أطلقت النظريتين السابقتين ، لكن الوضع في إسبانيا مختلف حيث بيئة بيكيه.

حيث نفت مصادر مختلفة أن اللاعب يبحث عن فرصة ثانية مع شاكيرا، بل على العكس تمامًا. إنه سعيد جدًا بكلارا شيا ويريد مستقبلًا إلى جانبها.

في الواقع ، إنه متحمس أكثر من أي وقت مضى لأن شاكيرا بدأت حياة جديدة في ميامي ولن تضطر صديقته إلى تحمل استفزازات معينة.

جيرارد بيكيه مستاء بشكل متزايد

جعلت الشائعات السابقة بيكيه يضرب الطاولة. لقد سئم من سماع أشياء معينة ولا يعرف كيف يوقف الأمر.

في الوقت الحالي ، لم يتخذ اللاعب السابق أي إجراء قانوني بحق أي وسيلة إعلام ، لكنه أصدر عدة تحذيرات.

لقد اتخذ بيكيه قراراً بأنه لن يرد على أي صحفي، ولا يمكننا أن ننسى أنه لم يكن أبدًا كريمًا جدًا مع الصحافة.

يجب أن نتذكر أن جيرارد بيكيه قد سئم من ضغوط وسائل الإعلام. لا يشعر بمعاملة جيدة من قبل الصحفيين ، وهذا هو السبب في أنه يبتعد عن جميع المراسلين.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

مقروبون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا ما حدث بالضبط!

حياتنا

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

حياتنا

شاكيرا تدخل في مشادة عنيفة مع بيكيه وشقيقها يتدخل لحمايتها.. حقيقة ما حدث في ميامي (شاهد)

حياتنا

لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

حياتنا

كانت تعيش في دبي .. نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تثير جنون بيكيه بقرار بشأن أبنائهما رغم سفره لميامي لمقابلتهما على نفقتها الخاصة!

حياتنا

أول ظهور لـ بيكيه برفقة أبنائه في ميامي.. هذا ما اضطر إليه! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تعذب كلارا شيا رغم أنها في ميامي.. صحفي يكشف الوضع الأكثر خطورة!

حياتنا

شاكيرا في أزمة جديدة بعد انفصالها عن بيكيه وتواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات لهذا السبب!

حياتنا

معلومات صادمة عن قصر شاكيرا في ميامي: الوصول إليه بقارب أو طائرة هليكوبتر!

حياتنا

كلارا شيا تطلق لقباً مؤذياً ومهيناً على شاكيرا بمساعدة أًصدقائها! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تنشر أول صور حياتها الجديدة في ميامي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب جريمة استفزازية بالضفة الغربية.. ما القصة؟

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

“الجيم أهم من صالونات التجميل”.. عراقية تكسر قواعد الجمال وتستعرض عضلاتها بالبكيني

جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 والتشكيلة في دوري الأبطال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC