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جورجينا عارية في قلب الرياض! (صور)

نشرت جورجينا، صوراً عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي تستمتع بالأجواء عند بركة سباحة في منزلها بالرياض، حيث كانت ترتدي مايوه أزرق.

كتب أنس السالم
جورجينا عارية في الرياض watanserb.com
جورجينا في الرياض
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وطن – من قلب العاصمة السعودية، الرياض، أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، شريكة نجم الكرة كريستيانو رونالدو، على جمهورها في انستغرام، بمايوه أزرق اللون .

ونشرت جورجينا، صوراً عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي تستمتع بالأجواء عند بركة سباحة في منزلها بالرياض، حيث كانت ترتدي مايوه أزرق.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وكالعادة، عبّر معلّقون سعوديون عن رفضهم لتعرّي جورجينا كريستيانو، في بلادهم، وقال أحدهم: “شرب ومتعريه بالسعوديه يا سلام الامور طيبه يعني؟امسكوها غرموها .. انا نصرواي بس يا اخي ما يصير الوضع زاد”.

فيما كان لمتابع ثانٍ رأي آخر: “الي يقول تستري وليش تلبسين كذا طيب هي تلبس كذا من زمان مو الان!. وهي ببيتها تسوي الي تحب ما طلعت فيه بالشارع تتمشى فيه!. ما نقدر نجبرها على شي هي تسويه سابقًا لذلك تعودوا على ذي المناظر شنسوي”.

وقبل 3 أيام، ظهر رونالدو في حمام السباحة مع عائلته، بينما كانت جورجينا ترتدي مايوه زهرياً بقطعتين كما يتضح من الصور التي نشرها عبر انستغرام.

رونالدو في حمام السباحة مع عائلته
رونالدو في حمام السباحة مع عائلته

وألقى هدّاف النصر -الذي يقيم في الرياض- بابنه ماتيو بشكل مذهل في الهواء. وعلق: “لحظات عائلية سعيدة”.

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وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وفي الآونة الأخيرة، نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى حدّ الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطورٍ لافت لأنباءٍ تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات عن أنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحةً، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

وردّاً على تلك التقارير التي أحدثت بلبلة واسعة مؤخراً، نشر رونالدو صورة رومانسية له مع جورجينا،  حيث ظهرا وهما يتناولان مشروباً ويقبّلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: “في صحة الحب”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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