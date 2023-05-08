جورجينا عارية في قلب الرياض! (صور)

- Advertisement -

وطن – من قلب العاصمة السعودية، الرياض، أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، شريكة نجم الكرة كريستيانو رونالدو، على جمهورها في انستغرام، بمايوه أزرق اللون .

ونشرت جورجينا، صوراً عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي تستمتع بالأجواء عند بركة سباحة في منزلها بالرياض، حيث كانت ترتدي مايوه أزرق.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وكالعادة، عبّر معلّقون سعوديون عن رفضهم لتعرّي جورجينا كريستيانو، في بلادهم، وقال أحدهم: “شرب ومتعريه بالسعوديه يا سلام الامور طيبه يعني؟امسكوها غرموها .. انا نصرواي بس يا اخي ما يصير الوضع زاد”.

فيما كان لمتابع ثانٍ رأي آخر: “الي يقول تستري وليش تلبسين كذا طيب هي تلبس كذا من زمان مو الان!. وهي ببيتها تسوي الي تحب ما طلعت فيه بالشارع تتمشى فيه!. ما نقدر نجبرها على شي هي تسويه سابقًا لذلك تعودوا على ذي المناظر شنسوي”.

وقبل 3 أيام، ظهر رونالدو في حمام السباحة مع عائلته، بينما كانت جورجينا ترتدي مايوه زهرياً بقطعتين كما يتضح من الصور التي نشرها عبر انستغرام.

وألقى هدّاف النصر -الذي يقيم في الرياض- بابنه ماتيو بشكل مذهل في الهواء. وعلق: “لحظات عائلية سعيدة”.

- Advertisement -

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وفي الآونة الأخيرة، نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى حدّ الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطورٍ لافت لأنباءٍ تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات عن أنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحةً، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

وردّاً على تلك التقارير التي أحدثت بلبلة واسعة مؤخراً، نشر رونالدو صورة رومانسية له مع جورجينا، حيث ظهرا وهما يتناولان مشروباً ويقبّلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: “في صحة الحب”.