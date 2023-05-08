الإثنين, مايو 8, 2023
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جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

عالم مصريات نفى ان تكون الجدارية لها مثال حقيقي لافتا إلى انها ربما تكون تمثل عقوبة لأحد لم يدفع الضرائب

كتب شيراز ماضي
جدارية فرعونية على مدخل التأمين الصحي watanserb.com
جدارية فرعونية في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب عارمة ممزوجة بالسخرية بعد تداول صورة لجدارية فرعونية على مدخل هيئة التامين الصحي بالقاهرة.

وبحسب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجدارية المثيرة للجدل المنقوشة على مدخل فرع القاهرة للتأمين الصحي الموجود في منطقة رمسيس بالقاهرة تعبر عن عملية لمعالجة البواسير لأحد المرضى في شكلها البدائي.

وبحسب الناشطين، فإن الجدارية تمثل مريضا مستلقيا على الأرض ومستندا على ركبتيه ويديه، في حين يظهر اثنان من الممرضين المعالجين، فيما يظهر خلفه ممرضا آخر ممسكا بيده عصا غليظة لإدخالها في مؤخرة المريض، حسبما زعموا.

وتساءل المغردون عن سبب وجود هذه الجدارية، مطالبين مصمم الجدارية بتوضيح مغزاه منها.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين ساخرا: “هو اللي صمم مدخل القاهرة للتأمين الصحي ممكن يقولنا العمل الفني ده بيرمز لايه !! .. علشان خيالنا بعافيه حبتين”.

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وقال مغرد آخر أعاد نشر صورة الجدارية: “جدارية منقوشة على مدخل القاهرة للتأمين الصحى ياريت حد يفهمنا ما المغزى من الصورة”.

أما المغرد “عاصم” فقال: “هو اللي صمم مدخل القاهرة للتأمين الصحي ممكن يقولنا العمل الفني ده بيرمز لايه .. عشان خيالنا مش ساعفنا”.

وقال آخر: “مدخل القاهرة للتأمين الصحي إللي على أقصى اليسار دا بالذات رعب السنين.”

وزارة الصحة تزيل الجدارية

ومع انتشار موجة السخرية والغضب من الجدارية، قامت وزارة الصحة والسكان بإزالة الجدارية المنقوشة على مدخل فرع القاهرة للتأمين الصحي، على إثر ما أثارته من جدل وتحفظ على مواقع التواصل.

وقال مصدر في الوزارة لموقع “القاهرة 24“، أنه تم إزالة الجدارية المنقوشة في مدخل فرع القاهرة للتأمين الصحي، مساء الأحد، بقرار من رئيس الفرع.

وأشار المصدر، إلى أن جدارية فرع القاهرة للتأمين الصحي موجودة منذ نحو 20 عاما، ولا أحد يعرف مدلولها أو ما ترمز إليه في الوقت، نظرا لقدمها.

عالم مصريات يوضح حقيقة الجدارية

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات خاصة، إن جدارية فرع القاهرة للتأمين الصحي ليس لها علاقة بالحضارة الفرعونية أو النقوش المصرية القديمة.

واوضح عالم المصريات أن مناظر العلاج في مصر القديمة ليست بهذا الشكل، فهناك على سبيل المثال معالجة أشخاص داخل المقابر ومناظر أخرى للعلاج.

وزعم “عبدالبصير” أن المنقوشة المزعومة توضح عملية معاقبة شخص لم يقم بدفع الضرائب، منوها في الوقت نفسه إلى أن هذا الشكل لم يتم رصده في أي مكان أثري.

المصدرالقاهرة 24 - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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