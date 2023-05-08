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رياضة

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

الصراع مُشتعل بين بايرن ميونخ ودورتموند على لقب "البوندسليغا" لهذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- يعتلي حامل اللقب بايرن ميونخ، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2023، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند مع ختام منافسات الجولة ال31.

وشهدت مباريات الجولة الماضية فوز المتصدر بايرن ميونخ على منافسه فيردر بريمن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما واكتساح وصيفه بوروسيا دورتموند نظيره فولفسبورغ بسداسية نظيفة دون مقابل، وكذلك فوز آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد دون رد.

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

نتائج مباريات الدوري الألماني الممتاز

وفاز باير ليفركوزن على منافسه كولن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وبذات النتيجة حقق هرتا برلين  الفوز على شتوتغارت.

الدوري الألماني 2023
الدوري الألماني 2023

كما وستنطلق منافسات الجولة ال31 من منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا)، الجمعة بمواجهة كولن وهرتا برلين، وستنتهي منافسات الجولة بمواجهة أر بي لابيزيغ أمام فيردر بريمن.

ترتيب الدوري الألماني 2023

كما وجاءت نتائج منافسات الدوري الألماني 2023، مع ختام الجولة ال31، على النحو الآتي:

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بايرن ميونخ  65 نقطة.

بوروسيا دورتموند 64 نقطة.

أر بي لايبزيغ 57 نقطة.

يونيون برلين 56 نقطة.

فرايبورغ 56 نقطة.

ليفركوزن 48 نقطة.

فولفسبورغ 46 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 43 نقطة.

بوروسيا مونشنغلاباخ 39 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023

كما وآتى أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الألماني 2022-2023، فيما يلي:

نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) 16 هدفاً.

كريستوفر نكونكو (لايبزيج) 13 هدفاً.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ) 13 هدفاً.

مارفين دوكش (فيردر بريمن) 12 هدفاً.

دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين) 11 هدفاً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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