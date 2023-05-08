ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

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وطن- يعتلي حامل اللقب بايرن ميونخ، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2023، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند مع ختام منافسات الجولة ال31.

وشهدت مباريات الجولة الماضية فوز المتصدر بايرن ميونخ على منافسه فيردر بريمن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما واكتساح وصيفه بوروسيا دورتموند نظيره فولفسبورغ بسداسية نظيفة دون مقابل، وكذلك فوز آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد دون رد.

نتائج مباريات الدوري الألماني الممتاز

وفاز باير ليفركوزن على منافسه كولن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وبذات النتيجة حقق هرتا برلين الفوز على شتوتغارت.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال31 من منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا)، الجمعة بمواجهة كولن وهرتا برلين، وستنتهي منافسات الجولة بمواجهة أر بي لابيزيغ أمام فيردر بريمن.

ترتيب الدوري الألماني 2023

كما وجاءت نتائج منافسات الدوري الألماني 2023، مع ختام الجولة ال31، على النحو الآتي:

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بايرن ميونخ 65 نقطة.

بوروسيا دورتموند 64 نقطة.

أر بي لايبزيغ 57 نقطة.

يونيون برلين 56 نقطة.

فرايبورغ 56 نقطة.

ليفركوزن 48 نقطة.

فولفسبورغ 46 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 43 نقطة.

بوروسيا مونشنغلاباخ 39 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023

كما وآتى أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الألماني 2022-2023، فيما يلي:

نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) 16 هدفاً.

كريستوفر نكونكو (لايبزيج) 13 هدفاً.

ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ) 13 هدفاً.

مارفين دوكش (فيردر بريمن) 12 هدفاً.

دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين) 11 هدفاً.