بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

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وطن- عادة ما يظهر على جلد الإنسان الذي تعرض إلى لدغة بعوضة بقع حمراء صغيرة، قد تكون مؤلمة أحياناً وتتسبب بحكة قوية.

ومع دخول فصل الصيف، يتكاثر البعوض وقد يسبب شعورًا بالحكة وبالوخز ينتهي خلال يوم أو اثنين.



وفي هذا الإطار، كشف موقع “onlymyhealth” عن 5 علاجات منزلية مفيدة لمنع لدغات البعوض بشكل طبيعي.

زيت النعناع

زيت النعناع مبيد حشري طبيعي يستخدم كطارد للبعوض.

يمكنك مزج هذا الزيت العطري مع روائح أخرى، مثل الليمون، وفركها على بشرتك للحصول على رائحة منعشة لمنع لدغات البعوض.

يُنصح أيضًا بتخفيف زيت النعناع بزيت ناقل، مثل زيت اللوز أو زيت الكانولا الذي يعطي أفضل النتائج.

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زيت القرفة

لا تستخدم القرفة فقط في المواد الغذائية ولكنها أيضًا علاج منزلي فعال لمنع لدغات البعوض.

لعمل محلول مخفف باستخدام زيت القرفة، خذ ربع ملعقة صغيرة من هذا الزيت واخلطه في كمية كبيرة من الماء. يمكنك رشه على جلدك أو ملابسك وفي منزلك وعلى النباتات أيضًا.

الثوم

يتكون الثوم من عدة خصائص مفيدة تساعد في إبعاد البعوض.

لتجربة هذا العلاج المنزلي، يمكنك سحق بضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء. ضع المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك. هذا المحلول المكون من الثوم سيقتل البعوض على الفور.

البن المطحون

القهوة المطحونة متاحة بسهولة أيضًا في كل منزل وفي السوق وتعد أنجح طريقة لمنع لدغات هذه الحشرات.

يمكن أن تضاعف المياه الراكدة عدد البعوض الموجود حولك، لذا يجب أن تصب القهوة المطحونة في وعاء به مياه راكدة حول بيئتك. سوف يطفو البعوض على السطح ويموت بسبب عدم وجود أي أكسجين.

استخدام مروحة

إذا كنت تعاني من لدغات البعوض كثيرًا، فعليك أن تحاول البقاء بالقرب من مروحة الكهربائية، خاصة خلال موسم البعوض وهي طريقة فعالة للغاية تساعد على طرد هذه الحشرات بعيداََ.

