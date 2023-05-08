الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتنابهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!
حياتنا

بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

يت النعناع مبيد حشري طبيعي يستخدم كثيراَ كطارد للبعوض

كتب ايمان الباجي
بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي! watanserb.com
لدغات البعوض
- Advertisement -

وطن- عادة ما يظهر على جلد الإنسان الذي تعرض إلى لدغة بعوضة بقع حمراء صغيرة، قد تكون مؤلمة أحياناً وتتسبب بحكة قوية.

ومع دخول فصل الصيف، يتكاثر البعوض وقد يسبب شعورًا بالحكة وبالوخز ينتهي خلال يوم أو اثنين.

وفي هذا الإطار، كشف موقع “onlymyhealth” عن 5 علاجات منزلية مفيدة لمنع لدغات البعوض بشكل طبيعي.

زيت النعناع

زيت النعناع مبيد حشري طبيعي يستخدم كطارد للبعوض.

يمكنك مزج هذا الزيت العطري مع روائح أخرى، مثل الليمون، وفركها على بشرتك للحصول على رائحة منعشة لمنع لدغات البعوض.

يُنصح أيضًا بتخفيف زيت النعناع بزيت ناقل، مثل زيت اللوز أو زيت الكانولا الذي يعطي أفضل النتائج.

- Advertisement -
لدغات البعوض

زيت القرفة

لا تستخدم القرفة فقط في المواد الغذائية ولكنها أيضًا علاج منزلي فعال لمنع لدغات البعوض.

لعمل محلول مخفف باستخدام زيت القرفة، خذ ربع ملعقة صغيرة من هذا الزيت واخلطه في كمية كبيرة من الماء. يمكنك رشه على جلدك أو ملابسك وفي منزلك وعلى النباتات أيضًا.

الثوم

يتكون الثوم من عدة خصائص مفيدة تساعد في إبعاد البعوض.

لتجربة هذا العلاج المنزلي، يمكنك سحق بضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء. ضع المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك. هذا المحلول المكون من الثوم سيقتل البعوض على الفور.

البن المطحون

القهوة المطحونة متاحة بسهولة أيضًا في كل منزل وفي السوق وتعد أنجح طريقة لمنع لدغات هذه الحشرات.

يمكن أن تضاعف المياه الراكدة عدد البعوض الموجود حولك، لذا يجب أن تصب القهوة المطحونة في وعاء به مياه راكدة حول بيئتك. سوف يطفو البعوض على السطح ويموت بسبب عدم وجود أي أكسجين.

القهوة المطحونة تعد أنجح طريقة لمنع لدغات البعوض

استخدام مروحة

إذا كنت تعاني من لدغات البعوض كثيرًا، فعليك أن تحاول البقاء بالقرب من مروحة الكهربائية، خاصة خلال موسم البعوض وهي طريقة فعالة للغاية تساعد على طرد هذه الحشرات بعيداََ.

المصدرموقع onlymyhealth، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سميح ساويرس يوضح بعد “زلزال” أحدثه في مصر.. هل تعرض لضغوط؟

سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. “بلبل المدينة” يلحق بأبيه وأخيه

أحمد سعد “يفزع” لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

الاكتئاب: لماذا يُعتبر تناول الطعام مع الأصدقاء مفيد للمراهقين؟

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC