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رياضة

القبض على لاعب كولومبي بتهمة تهريب “الكوكايين” إلى إسبانيا (صور)

الكولومبي أوسوريو وضع مادة "الكوكايين" في أحذيته الرياضية أثناء تهريبها إلى إسبانيا

كتب فارس أبو شيحة
دييغو أوسوريو watanserb.com
القبض على دييغو أوسوريو بتهمة تهريب الكوكايين
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وطن- ألقت السلطات الكولومبية القبض على اللاعب الكولومبي السابق دييغو أوسوريو، بعد تورطه في تهريب المخدرات إلى إسبانيا في شهر إبريل/ نيسان الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقالت صحيفة ” Infobae Colombia” الكولومبية، بأن اللاعب أوسوريو أكد أنه كان يهدف إلى تهريب المخدرات (الكوكاكيين)  إلى العاصمة الإسبانية (مدريد).

القبض على لاعب كولومبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

وذكرت الصحيفة الكولومبية، بأن اللاعب أورسوريو تم القبض عليه في إبريل الشهر الماضي، بعد العثور على حقيبة مشبوهة خاصة به. من قبل هيئة المخدرات التي قامت بفحصها. ليتبين وضعه مادة “الكوكاكيين” داخل أحذيته.

كما وأضافت، ” أورسوريو لاعب الظهير الأيسر السابق، كان يحاول الصعود على متن رحلة متجهة إلى العاصمة الإسبانية (مدريد)، في الثامن من شهر إبريل/ نيسان الماضي. وكان بحوزته 1849 كليو غراماً من مادة هيدرو كلوريد الكوكاكين “.

الكولومبي أوسوريو
الكولومبي أوسوريو

وتابعت، ” اكتشفت السلطات داخل المطار المخدرات بعد وضعها من قبل اللاعب في أربعة أزواج من أحذيته الرياضية قبل إلقاء القبض على اللاعب أوسوريو”.

وكان الكولومبي أوسوريو، قد ألقيّ القبض عليه في عام 2002. بعد محاولة تهريبه مادة الكوكاكيين إلى مدينة ميامي الأمريكية، إلا أنه أطلق سراح اللاعب بكفالة مالية، وكذلك في عام 2016 وحكم عليه سابقاً بالإقامة الجبرية.

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من هو اللاعب الكولومبي دييغو أوسوريو؟!

دييغو أورسوريو، لاعب كرة قدم كولومبي سابق، من مواليد شهر يوليو عام 1970. كان يلعب في مركز الظهير الأيسر والدفاع مع منتخب بلاده والأندية التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي قبل اعتزاله عام 1998.

القبض على الكولومبي أوسوريو
القبض على الكولومبي أوسوريو

وحمل النجم الكولومبي أوسوريو قميص منتخب كولومبيا 17 مرة. في كافة المسابقات الدولية في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

كما ولعب خلال مشواره الكروي قبل اعتزاله، مع العديد من الأندية المحلية. لعل أبرزها أتلتيكو ناسيونال الذي توج معه بلقب الدوري الكولومبي الممتاز مرتين.

المصدروطن + صحيفة Infobae Colombia + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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