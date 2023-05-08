أرسنال يُطارد السيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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وطن- يُواصل فريق أرسنال مطاردة نظيره مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه النظيف على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في منافسات الجولة ال35.

وتمكن أرسنال من تقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى نقطة وحيدة فقط، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز

وفاز فريق أرسنال (المدفعجية) على منافسه نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال35.

وسجل هدفي أرسنال داخل مرمى شباك نيوكاسل يونايتد، مارتين أوديغارد في الدقيقة ال14، كما وجاء الهدف الثاني فابيان شار في الدقيقة ال71 بطريق الخطأ داخل مرمى فريقه.

وكان حامل اللقب مانشستر سيتي قد حقق الفوز الثمين والمثير على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في ذات الجولة.

كما وعاد فريق تشيلسي (البلوز)، إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، بفوز ثمين على بورنموث بثلاثية مقابل هدف وحيد، إلى جانب تعثر مانشستر يونايتد بالخسارة أمام وست هام يونايتد بهدف نظيف دون مقابل.

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء نتائج ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال35، كما يلي:

مانشستر سيتي 82 نقطة.

أرسنال 81 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

مانشستر يونايتد 63 نقطة.

ليفربول 62 نقطة.

توتنهام 57 نقطة.

برايتون 57 نقطة.

أستون فيلا 54 نقطة.

برينتفورد 50 نقطة.

فولهام 45 نقطة.

تشيلسي 42 نقطة.

كريستال بالاس 40 نقطة.

وولفرهامبتون 40 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

وست هام يونايتد 37 نقطة.

🚨🚨 جدول ترتيب الدوري الإنجليزي صراع المربع الذهبي و المراكز المؤهلة لدوري ابطال اوروبا 🏆#doctorkoora pic.twitter.com/8JbDm1u7Pe — Doctor Koora (@DoctorKoora) May 8, 2023

ليستر سيتي 30 نقطة.

ليدز يونايتد 30 نقطة.

نوتيغهام فورست 30 نقطة.

إيفرتون 29 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.