أراد التقاط سيلفي معه.. رونالدو يحتدّ على إداري الخليج بعد تعثر النصر (فيديو)

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وطن- وثّق مقطع فيديو، لحظات غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أعقاب تعثّر ناديه النصر السعودي بالتعادل مع نادي الخليج في بطولة الدوري، ما يقلّص من فرص “العالمي” من التتويج بالبطولة.

وبعد المباراة، حاول أحد إداريي نادي الخليج التقاط صورة سيلفي مع رونالدو، إلا أنّ الدون ظهر منفعلاً جداً ودفع “الإداري” بعنف، واحتدّ عليه رافضاً التصوير معه.

كريستيانو رونالدو غاضب مع عضو بالجهاز الفني للخليج أراد التصوير معه. pic.twitter.com/1VahElzzsO — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 8, 2023

النصر يتعثر

وتعثّر نادي النصر، مساء الإثنين، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الخليج، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري السعودي.

وتأخّر النصر بهدفٍ مبكر في الدقيقة الـ4 عن طريق البرتغالي فابيو مارتينيز، الذي وجد نفسه منفردًا بالحارس روسي، ليضع كرة أرضية في الشباك.

وأدرك النصر بواسطة رأسية المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، التعادلَ في الدقيقة الـ17، ليُعيد دفاع الخليج إلى الخلف، حيث عادت السيطرة كاملة إلى رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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الاتحاد يفوز ويقترب من الدرع

في الوقت نفسه، تفوّق الاتحاد، برباعية نظيفة على حساب أبها، في إطار الجولة نفسها من منافسات الدوري السعودي.

وبعد المباراتين، يتربّع الاتحاد على قمة جدول الترتيب في الدوري السعودي بـ62 نقطة، أما النصر فلديه 57 نقطة.

ويتبقى لكلٍّ من الاتحاد والنصر 4 مباريات فقط على نهاية منافسات المسابقة السعودية، هذا الموسم، إذ ينشط 16 فريقًا في دوري روشن.

ويحتاج الاتحاد إلى الحصول على 7 نقاط من أصل 12 ممكنة، أي الفوز في مباراتين مع التعادل في لقاء وحيد، دون النظر إلى نتائج النصر، حيث يصل رصيد رفاق المدرب البرتغالي نونو سانتو في هذا السيناريو إلى 69 نقطة.

أزمات النصر تتوالى

أزمة النصر لم تتوقّف عند التعثر؛ بل أعلن كلٌّ من تركي فهد المشيقح ومحمد بن عبد العزيز الشتوي، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالتهما من عضوية مجلس إدارة نادي النصر.

وقال المشيقح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “أتقدم باستقالتي من مجلس إداره نادي النصر، واعتذر عن ما بدر مني من تقصير”.

اتقدم باستقالتي من مجلس اداره نادي النصر، و اعتذر عن ما بدر مني من تقصير. — تركي فهد المشيقح (@t_almshaiqh) May 8, 2023

فيما غرّد الشتوي عبر حسابه بموقع تويتر: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اتقدم لمجلس إدارة نادي النصر باستقالي من عضوية مجلس إدارة النادي”.