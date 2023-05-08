الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةحياتناأحمد سعد "يفزع" لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)
حياتنا

أحمد سعد “يفزع” لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)

تحدثت إحداهن عن وسامة الفنان المصري قائلة إنها متفاجئة بحديث البعض عن كونه "قبيحاً" على الطبيعة

كتب رفيف عبدالله
كويتيات يقتحمن حفل زفاف مصري 4 مرات وأحمد سعد يتدخل! (فيديو) watanserb.com
أحمد سعد
- Advertisement -

وطن– تدخل الفنان المصري أحمد سعد، من أجل السماح لزائرات كويتيات بدخول إحدى حفلات الزفاف في القاهرة.

والدة العروس طردتهن

ووثقت الكويتيات ما حدث معهن، وقالت إحداهن إن الفضول قادهن إلى محاولة حضور زفاف في إحدى فنادق القاهرة.

وأشارت الفتاة الكويتية إلى أنهن تحدثن مع والدة العروس، ووافقت على حضورهن الحفل, وما أن دخلن حتى تنكرت لهن وقاموا بطردهن.

وحين علمن الفتيات الكويتيات أن الفنان أحمد سعد يتواجد في استقبال الفندق، استأذن مدير أعماله بإلقاء التحية عليه.

حفلة عيد الأضحى

ويظهر أحمد سعد بالفيديو وهو يمازح الفتيات ويؤدي معهن أغنية “سايرينا يا دنيا“.

ثم تطلب الكويتيات من أحمد سعد أن يتدخل ويجعل والدة العروس تقبل بأن يشاهدن حفل زفاف ابنتها، ليرد الفنان المصري: “محدش يقدر يطردكم.. هنخش الفرح دلوقتي”.

- Advertisement -

وكشف أحمد سعد للفتيات أنه سيكون في الكويت في عيد الأضحى.

وأشادت الفتيات بتصرف أحمد سعد وتواضعه، مؤكدين أنه تم طردهم أربع مرات من الزفاف.

كما تحدثت إحداهن عن وسامة الفنان المصري، قائلة إنها متفاجئة بحديث البعض عن كونه “قبيحاً” على الطبيعة.

علياء ابنة أحمد سعد

في سياق آخر، احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء التي أكملت عامها الأول.

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور والفيديوهات لأجواء عيد ميلاد ابنته التي أسماها على اسم زوجته “علياء بسيوني”، لاعتباره الأخيرة تميمة حظه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Photographer 📸 (@cairokids)

وظهر الفنان المصري وهو يغني لابنته “يا نجمة في السما عاليا يا علياء، يا حبيبة أبوكي يا غالية”.

وحضر حفل الميلاد كل من شقيقه الممثل عمرو سعد، والملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

روان بن حسين تعترف بما دار بينها وبين المتحولة جنسياً “ططوة المطيري” (فيديو)

الهدهد

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

الهدهد

جريمة تهز الكويت.. مسعف يقتل زوجته بالساطور ثم ينتحر بطريقة بشعة

تقارير

بشار رفض تقديم أي تنازلات.. العالم العربي يزن ثمن تأهيل الأسد وموقف قطر والكويت مخالف

الهدهد

حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وعبيد الوسمي يصدر بيانا هاما

الهدهد

في حمام السباحة.. تفاصيل انتحار أوروبي داخل فندق كويتي شهير

الهدهد

رصاصة تخترق منزل مواطن كويتي في عيد الفطر وفيديو صادم

حياتنا

الكشف عن هوية الفاشينستا الكويتية التي اعتدت على عاملتها المنزلية بمساعدة زوجها! (شاهد)

الهدهد

رقص فجر السعيد في البحرين وملامستها لرجال أجانب يثير موجة غضب في الكويت (شاهد)

الهدهد

أثناء الصلاة.. شيخ كويتي يخص “البدون” بدعاء مؤثر في العشر الأواخر (فيديو)

الهدهد

ليلة القدر.. حين بكى أحمد القطان وأبكى الجميع في المسجد الكبير بالكويت (فيديو)

الهدهد

سابع حكومة كويتية في 3 سنوات.. شلل سياسي وأزمة اقتصادية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. “بلبل المدينة” يلحق بأبيه وأخيه

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

الاكتئاب: لماذا يُعتبر تناول الطعام مع الأصدقاء مفيد للمراهقين؟

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب جريمة استفزازية بالضفة الغربية.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC