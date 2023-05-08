أحمد سعد “يفزع” لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)

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وطن– تدخل الفنان المصري أحمد سعد، من أجل السماح لزائرات كويتيات بدخول إحدى حفلات الزفاف في القاهرة.

والدة العروس طردتهن

ووثقت الكويتيات ما حدث معهن، وقالت إحداهن إن الفضول قادهن إلى محاولة حضور زفاف في إحدى فنادق القاهرة.

وأشارت الفتاة الكويتية إلى أنهن تحدثن مع والدة العروس، ووافقت على حضورهن الحفل, وما أن دخلن حتى تنكرت لهن وقاموا بطردهن.

وحين علمن الفتيات الكويتيات أن الفنان أحمد سعد يتواجد في استقبال الفندق، استأذن مدير أعماله بإلقاء التحية عليه.

حفلة عيد الأضحى

ويظهر أحمد سعد بالفيديو وهو يمازح الفتيات ويؤدي معهن أغنية “سايرينا يا دنيا“.

ثم تطلب الكويتيات من أحمد سعد أن يتدخل ويجعل والدة العروس تقبل بأن يشاهدن حفل زفاف ابنتها، ليرد الفنان المصري: “محدش يقدر يطردكم.. هنخش الفرح دلوقتي”.

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وكشف أحمد سعد للفتيات أنه سيكون في الكويت في عيد الأضحى.

وأشادت الفتيات بتصرف أحمد سعد وتواضعه، مؤكدين أنه تم طردهم أربع مرات من الزفاف.

كما تحدثت إحداهن عن وسامة الفنان المصري، قائلة إنها متفاجئة بحديث البعض عن كونه “قبيحاً” على الطبيعة.

علياء ابنة أحمد سعد

في سياق آخر، احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء التي أكملت عامها الأول.

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور والفيديوهات لأجواء عيد ميلاد ابنته التي أسماها على اسم زوجته “علياء بسيوني”، لاعتباره الأخيرة تميمة حظه.

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وظهر الفنان المصري وهو يغني لابنته “يا نجمة في السما عاليا يا علياء، يا حبيبة أبوكي يا غالية”.

وحضر حفل الميلاد كل من شقيقه الممثل عمرو سعد، والملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.