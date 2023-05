والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

- Advertisement -

وطن- تحدّث إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ذو الأصول الجنوب إفريقية، عن معاناته التي واجهها في طفولته ومراهقته قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخوض غمار عالم المال والأعمال والاطّلاع على أسرار البحث العلمي وأساليب خلق الثروة التي يعِدُ بها “الحلمُ الأمريكي” كلَّ مهاجر من أصقاع الأرض.

وفنَّد ماسك مجدداً الادعاءات التي يُروّج لها والده بأنه كان يملك منجماً للزمرد في دولة زامبيا الأفريقية، خلال الثمانينيات، في الفترة التي سبقت رحيلهم جميعاً إلى كندا ولاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر، وبه أكثر من 138 مليون متابع: “لقد نشأت في منطقة بأحد الأحياء الفقيرة، ثم انتقلت إلى حالة مادية أكثر يُسراً تحديداً في طبقة الدخل الأعلى والمتوسط. ولكني لم أحظَ بطفولة سعيدة. لم ترث عائلتي شيئًا أبدًا من أيّ أحد كان، ولم يمنحني أحد هدية مالية كبيرة”.

وتابع ماسك قائلاً: “أنشأ والدي شركة هندسة كهربائية/ميكانيكية صغيرة كانت ناجحة لمدة 20 إلى 30 عامًا، لكنها واجهت أوقاتًا عصيبة. لقد كان مفلسًا، في الغالب، لنحو 25 عامًا، الأمر الذي تطلب دعمًا ماليًا مني أنا وأخي له”.

I grew up in a lower, transitioning to upper, middle income situation, but did not have a happy childhood. Haven’t inherited anything ever from anyone, nor has anyone given me a large financial gift.

وتقدّم إيلون ماسك بالشكر والامتنان لوالده قائلاً: “بعد كل ما قلته، يستحق والدي الفضل في تعليمي أساسيات الفيزياء والهندسة والبناء، وهي أكثر قيمة من المال، لكنه لم يدعمني ماليًا بعد المدرسة الثانوية بأي طريقة ذات قيمة تُذكر”.

وقال ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” المتخصصة في بحث وتطوير آليات استكشاف الفضاء: “كان شرطنا في تقديم الدعم المالي له (والده) هو عدم الانخراط في السلوك السيئ. ولسوء الحظ، فقد فعل ذلك. لكن وبحكم أنه كان هناك أطفال صغار منخرطون في مشروعه، واصلنا تقديم الدعم المالي لرفاهيتهم”.

وألمح إيلون ماسك إلى التقارير التي تتحدث عن استحواذ والده على منجم للزمرد في غامبيا، منذ سنوات قائلاً: “فيما يتعلق بما يسمى “منجم الزمرد”، لا يوجد دليل موضوعي على الإطلاق على وجود هذا المنجم على الإطلاق.

أخبرني أنه يمتلك حصة في منجم في زامبيا، وقد صدقته منذ فترة، لكن لم يره أحد من قبل، ولا توجد أي سجلات لوجوده”.

وحاجج إيلون ماسك بعدم وجود ذلك المنجم، بمنطق أنه لو كان موجوداً حقيقةً، لما استحق -والده- أيَّ مساعدة منه ومن أخيه قائلاً: “إذا كان هذا المنجم حقيقياً، فلن يحتاج إلى دعم مالي من أخي ومني”.

ويشار إلى أنّ تقارير صحفية أمريكية، قد تطرّقت منذ فترة لإشاعات متداولة تقول إن “إيرول” والد “إيلون ماسك” قد استحوذ على منجم للزمرد في دولة زامبيا الأفريقية خلال ثمانينيات القرن الماضي مقابل مبلغ مالي يناهز 80 ألف دولار أمريكي.

ويعتقد كثيرون أنّ إيلون ماسك، قد بنى ثروته الشخصية استناداً على الثروة الهائلة التي جمعها والده طيلة عقود من تجارة الزمرد -المربحة جداً- وهي بالتأكيد ما ينفيه في مناسبات عديدة مؤكّداً أنّ عمله اليومي المتواصل منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن هو السبب الوحيد في ثروته التي بناها من السفر، على حدّ تعبيره.

شاركت “مي ماسك”، والدة إيلون ماسك عبر حسابها على تويتر تغريدة توضيح ابنها الذي تحدّث فيه عن الطفولة القاسية التي ترعرع فيها، وأن السبب في ذلك هو الظروف المادية الصعبة التي كان يمرّ بها والده.

وقالت مي ماسك: “عندما انتقلنا إلى تورنتو (كندا) في عام 1989، بقينا في شقة بغرفة نوم واحدة حتى عثرت على شقة للإيجار، وقد استغرقني تنظيفها ثلاثة أسابيع”.

When we moved to Toronto in 1989, we stayed in a one-bedroom apartment until I found a rent-controlled apartment, which took us three weeks to clean up. We all worked, were happy and optimistic. The first I heard of an emerald mine was on @Twitter about 10 years ago. Thanks for… https://t.co/6gIdvj9Yel

— Maye Musk (@mayemusk) May 6, 2023