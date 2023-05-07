مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

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وطن- حُزن وأسًى كبير خلّفته وفاة المصور السعودي الشاب “هاني الزهراني” الذي قضى نحبه، الجمعة، بعد سقوطه من شاهق خلال تأديته واجبه المهني بأحد مرتفعات جبال السَودَة.

عائلة الفقيد، بعد أيام من وفاة ابنها، أدلت بتصريحات، رصدتها “وطن”، حول آخر لحظات هاني الزهراني قبل وفاته وأيضاً الطريقة التي تمّ بها انتشال جثمانه.

عائلة هاني الزهراني تكشف ما حدث قبل وفاته

وحسب رصد “وطن”، فقد تواصلت قناة “الإخبارية” مع والد الراحل هاني الزهراني، وهو أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية.

وتحدث والد المُصور هاني الزهراني، عن آخر لحظاته مع ابنه، قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وقال والد هاني الزهراني، في حديثه للإخبارية: “هذا الخبر محزن ومفجع ولكن لا نقول سوى حسبى الله ونعم الوكيل وصابرين ومحتسبين وهذا قضاء الله وقدره”.

فيديو | والد المصور المتوفى هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع ابنه قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lSJG6aatZI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2023

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وتابع الأب المكلوم قائلاً: “بعد العيد طلب مني أن يتجه إلى منطقة عسير لتصوير المناطق السياحية قلت له الله يوفقك، على أمل أنه سيرجع لي وفي أمور ثانية ننهيها ولكن كان القدر أسبق”.

وختم حديثه إلى القناة السعودية بقوله: “أشكر أمير منطقة الباحة على تعزيته لنا، وأمير منطقة عسير، وتركي آل الشيخ، فهذا الشيء خفف عنا كثيرا”.

وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من مرتفعات السودة بعسير أثناء مهمة تصوير. – pic.twitter.com/TU6KEmNOV8 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 5, 2023

شقيق هاني الزهراني يكشف كيف تمّ انتشال الجثة

كشف “متعب” شقيق المصور الراحل هاني الزهراني، كيف تمّ انتشال جثمان شقيقه، بعد سقوطه ووفاته من أعلى جبال السودة بأبها في أثناء مهمة تصوير.

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: “كان شقيقي قد ذهب إلى جبال السودة صباح الخميس الماضي، وذلك في رحلة عمل مع فريق شركة السودة للتطوير التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لإبراز التضاريس والمناظر الطبيعية لتكون أيقونة للسياحة”.

فيديو | #الإخبارية تسلط الضوء على حادثة المصور هاني الزهراني..

وشقيق المصور يروي تفاصيل سقوطه من ارتفاع 350 مترا #نشرة_النهار pic.twitter.com/XYdHKAKmpX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2023

وأضاف متعب الزهراني قائلاً: “توجه هاني مع فريق العمل إلى منطقة تقع على ارتفاع أكثر من 350 متر، وصعد إلى صخرة وتأكد من ثباتها، وربط حزام الأمان، وعند البدء بالتصوير انزلق وانفك حزام الأمان، وكان المفترض يكون في حزام آخر”.

وأشار إلى أن صعوبة التضاريس حالت دون وصول قوات الدفاع المدني لموقع الحادثة، مضيفاً أنه تم التواصل مع متسلق الجبال “الميموني” وقام بانتشال جثته.

عمِل مُسعفاً للبشر ولم تسعفه الايدي من القدر 😔

كان يعشق المغامرة بين الجبال الشاهقة و نقل لنا أجمل الصور لجبال منطقة الباحة ، وافته المنية في اعالي جبال السودة بمنطقة عسير لإعمال التصوير الخاصة بالمنطقة رحمك الله يا ابو الياس وجبر الله قلوبنا وقلوب اهلك وذويك💔#هاني_الزهراني pic.twitter.com/zNw1Gaklye — Omar Alzahrani (@Osz993) May 5, 2023

هذا وكانت صحيفة “المرصد” المحلية، قد نقلت عن متعب الزهراني قولَه، إن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبال بيد أن “حزام الأمان” لم يكن مثبتاً بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى المنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

ولاحقاً، وثّق مقطع فيديو للمتسلق عالي الميموني، عملية انتشال جثة الزهراني.

وظهر في الفيديو أحد عناصر الإنقاذ على ما يبدو، وهو ينادي بصوت مرتفع.

جدير بالذكر، أنّ المصور هاني الزهراني، وهو من ألمع الأسماء في مهنته محلياً وعربياً، كان يشغل حتى وفاته مديراً لقسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، وهو أيضاً مُصور نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجبل السَّودَة، هو أعلى جبال المملكة العربية السعودية، ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3.133 أمتار.