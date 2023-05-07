الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدمؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)
الهدهد

مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

وفاة المصور السعودي هاني الزهراني، أثارت تضامناً وتعاطفاً واسعين مع عائلته وأصدقائه، وهو المصور المهني المحترف صاحبة اللمسة الجميلة وأشهر مُصوري المرتفعات في المملكة

كتب فهمي الورغمي
المصور السعودي هاني الزهراني watanserb.com
المصور السعودي هاني الزهراني
- Advertisement -

وطن- حُزن وأسًى كبير خلّفته وفاة المصور السعودي الشاب “هاني الزهراني” الذي قضى نحبه، الجمعة، بعد سقوطه من شاهق خلال تأديته واجبه المهني بأحد مرتفعات جبال السَودَة.

عائلة الفقيد، بعد أيام من وفاة ابنها، أدلت بتصريحات، رصدتها “وطن”، حول آخر لحظات هاني الزهراني قبل وفاته وأيضاً الطريقة التي تمّ بها انتشال جثمانه.

عائلة هاني الزهراني تكشف ما حدث قبل وفاته

وحسب رصد “وطن”، فقد تواصلت قناة “الإخبارية” مع والد الراحل هاني الزهراني، وهو أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية.

وتحدث والد المُصور هاني الزهراني، عن آخر لحظاته مع ابنه، قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وقال والد هاني الزهراني، في حديثه للإخبارية: “هذا الخبر محزن ومفجع ولكن لا نقول سوى حسبى الله ونعم الوكيل وصابرين ومحتسبين وهذا قضاء الله وقدره”.

- Advertisement -

وتابع الأب المكلوم قائلاً: “بعد العيد طلب مني أن يتجه إلى منطقة عسير لتصوير المناطق السياحية قلت له الله يوفقك، على أمل أنه سيرجع لي وفي أمور ثانية ننهيها ولكن كان القدر أسبق”.

وختم حديثه إلى القناة السعودية بقوله: “أشكر أمير منطقة الباحة على تعزيته لنا، وأمير منطقة عسير، وتركي آل الشيخ، فهذا الشيء خفف عنا كثيرا”.

هاني الزهراني
هاني الزهراني

شقيق هاني الزهراني يكشف كيف تمّ انتشال الجثة

كشف “متعب” شقيق المصور الراحل هاني الزهراني، كيف تمّ انتشال جثمان شقيقه، بعد سقوطه ووفاته من أعلى جبال السودة بأبها في أثناء مهمة تصوير.

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: “كان شقيقي قد ذهب إلى جبال السودة صباح الخميس الماضي، وذلك في رحلة عمل مع فريق شركة السودة للتطوير التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لإبراز التضاريس والمناظر الطبيعية لتكون أيقونة للسياحة”.

وأضاف متعب الزهراني قائلاً: “توجه هاني مع فريق العمل إلى منطقة تقع على ارتفاع أكثر من 350 متر، وصعد إلى صخرة وتأكد من ثباتها، وربط حزام الأمان، وعند البدء بالتصوير انزلق وانفك حزام الأمان، وكان المفترض يكون في حزام آخر”.

وأشار إلى أن صعوبة التضاريس حالت دون وصول قوات الدفاع المدني لموقع الحادثة، مضيفاً أنه تم التواصل مع متسلق الجبال “الميموني” وقام بانتشال جثته.

هذا وكانت صحيفة “المرصد” المحلية، قد نقلت عن متعب الزهراني قولَه، إن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبال بيد أن “حزام الأمان” لم يكن مثبتاً بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى المنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

ولاحقاً، وثّق مقطع فيديو للمتسلق عالي الميموني، عملية انتشال جثة الزهراني.

وظهر في الفيديو أحد عناصر الإنقاذ على ما يبدو، وهو ينادي بصوت مرتفع.

جدير بالذكر، أنّ المصور هاني الزهراني، وهو من ألمع الأسماء في مهنته محلياً وعربياً، كان يشغل حتى وفاته مديراً لقسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، وهو أيضاً مُصور نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجبل السَّودَة، هو أعلى جبال المملكة العربية السعودية، ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3.133 أمتار.

المصدرتويتر، قناة "الإخبارية، صحيفة "المرصد" المحلية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

الهدهد

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

تقارير

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

الهدهد

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

الهدهد

قيادات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة وفيصل بن فرحان يكشف التفاصيل

رياضة

ميسي يرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

الهدهد

فيصل القاسم يفضح تسول بشار الأسد من الزعماء العرب بسبب المخدرات

الهدهد

من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

الهدهد

ميدل إيست آي: ماذا وراء إغلاق السعودية لـ “أكاديمية الملك فهد” في لندن بعد 38 عاماً؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في 5 ثوان.. يمتلك عيون الصقر من يمكنه اكتشاف الرقم 218 المخفي

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

مشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول

من هو يوهانس برامز الذي يحتفي به غوغل؟.. قصة حياته والمرض الذي كتب نهايته

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

مذيعة “بي بي سي” تتعرّض لهجوم بسبب حملها طفلتها على الهواء! (شاهد)

على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

تقطعت بهم السُبل في مكة.. جزائريون يقعون ضحية “عملية احتيال” غامضة

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

بوتين بيّت النية لغزو أوكرانيا قبل 12 عاما.. “محادثة سرية” أقلقت كلينتون

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC