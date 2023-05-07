في 5 ثوان.. يمتلك عيون الصقر من يمكنه اكتشاف الرقم 218 المخفي

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وطن- صور الألغاز الذهنية هي نوع من الألعاب التي تحتاج إلى التفكير والمنطق لحلها. تعتمد هذه الألغاز على استخدام الصور بطرق مبتكرة وغير متوقعة لإيصال رسالة أو معنى ما.

تجعل صورة الوهم البصري الموجودة أدناه، الكثيرين من مستخدمي الإنترنت، يفقدون صوابهم خلال مطالبتهم باكتشاف الرقم 218 المخفي في الصورة بين أرقام 278، في 5 ثوانٍ فقط.

هل تستطيع فعلها؟ حاول الآن!

تحديد الرقم 218 في الصورة

تخدع الأوهام أدمغة الإنسان وتجعل عقولنا تفكر بشكل مختلف. تجعل الخدع البصرية أدمغتنا وأعيننا تعمل جنبًا إلى جنب مما يؤدي إلى تمرين جيد لهم.

تشير الدراسات إلى أن الممارسة المنتظمة لمهارات وألعاب الخداع البصري أو أنواع مماثلة من التحديات التي تتطلب التفكير المنطقي والنقدي، تساعد في تعزيز مهارات حل المشكلات لدى الأفراد.

أثناء البدء، يمكنك محاولة حساب عدد الأسهم الموجودة في الصورة في 7 ثوانٍ.

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ننتقل الآن إلى التحدي الرئيسي

التحدي الذي تم تقديمه أمامك هو تحديد الرقم 218 داخل سلسلة مكررة من الرقم 278، في الصورة المُرفقة وهي مأخوذة عن موقع “JagranJosh“.

هل أنت مستعد لهذا التحدي؟ لنبدأ اللعب.. حدِّد الرقم 218 بين الأرقام 278 ثانية في 5 ثوان

المهمة بالنسبة لك بسيطة، كل ما عليك فعله هو اكتشاف الرقم 218 من بين مجموعة الأرقام 278 في 5 ثوانٍ.

يبدو سهلا جداً، أليس كذلك؟

لكن في بعض الأحيان، قد تجعل مثل هذه الصور المحيرة للعقل، من الصعب تحديد الإجابة الصحيحة.

هل رصدت الرقم 218؟

أسرع – بسرعة؛ بضع ثوانٍ متبقية.

تُعتبر الأوهام البصرية إحدى الطرق الأساسية لتقييم قدرة المرء على الملاحظة والتفكير النقدي. وهي تُوفر متعة ذهنية خالصة.

يُمكن رصد الرقم من قبل شخص لديه قدرة مراقبة ممتازة.

الطريقة التي يتم بها ترتيب الأرقام تجعل من الصعب تتبع الرقم 218 من بين مجموعة الأرقام 278.

هل لاحظت الرقم؟

لا؟

ركز على الصورة بشكل أكثر دقة وقد تكتشفها قريبًا.

أسرع؛ الساعة تدق.

اثنين… واحد… و… انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الرقم 218 بنجاح؟

نعتقد أن بعضكم قد اكتشفها بالفعل.

تهانينا! أنت من بين الأفراد القلائل المختارين حول العالم الذين حققوا هذا الإنجاز في وقت قياسي.

أولئك الذين لم يتمكنوا من تحديد الرقم 218 لا تشعروا بالإحباط.

لقد بذلتم قصارى جهدكم.

تحقّق الآن من الحل المقدم أدناه:

يُمكن رصد الرقم على الجانب الأيمن من الصورة في العمود التاسع. إنها الثانية من الأسفل.

ما هي ألعاب الوهم البصري؟

ألعاب الوهم البصري هي أنواع من الألعاب التي تستخدم تأثيرات بصرية لخداع العقل والعين. تعتمد هذه الألعاب على مبادئ الهندسة والفيزياء وعلم النفس لإنشاء صور أو رسومات تبدو مختلفة عما هي عليه في الواقع.

بعض أمثلة ألعاب الوهم البصري هي الأشكال المستحيلة والصور المتحركة والألوان المتغيرة والأحجام المتناسقة.

ألعاب الوهم البصري لها فوائد تعليمية وترفيهية. يمكن أن تساعد في تحسين مهارات التفكير النقدي والإبداع والتركيز.

كما يمكن أن توفر متعة وتحديا للمشاركين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم في دراسة آليات الإدراك والانتباه والذاكرة والتعلم.

لذلك، تعتبر ألعاب الوهم البصري مجالا مثيرا للاهتمام والبحث في علوم المخ والسلوك.