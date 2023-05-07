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فيديو صادم لقطع رؤوس مهربي مخدرات في السعودية يثير جدلاً كبيراً حول صحته (شاهد)

موقع مسبار المتخصص في كشف الاخبار المضللة أكد أن الفيديو قديم وتم تداوله أكثر من مرة منذ عام 2014

كتب سالم حنفي
قطع رؤوس مهربي مخدرات نيجيريين watanserb.com
فيديو متداول في السعودية على أنه إعدام مهربي مخدرات نيجيريين
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وطن – انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو صادم، زعم ناشروه بأنه يوثق عملية قطع رؤوس لعدد من مهربي المخدرات النيجيريين في السعودية.

وزعم ناشروا الفيديو بأنه حديث وأن عملية تنفيذ حكم الإعدام بحق مهربي المخدرات يعود ليوم 20 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر ثلاثة من المتهمين في إحدى الساحات وقد تم تغمية اعينهم وربط أيديهم للخلف جالسين في إحدى الساحات العامة وسط حراسة من الامن السعودي، فيما امتلات الساحة بالناس الحاضرين لمشهد تنفيذ الإعدام.

ووثق الفيديو لحظة قيام السياف بقطع رؤوس المتهمين واحدا تلو الآخر، حيث تدحرجت رؤوسهم بعد ضربة واحدة من سيفه الحاد، وسط تكبير وتهليل الحضور.

حقيقة الفيديو

وبحسب موقع “مسبار” المتخصص في كشف الأخبار المضللة، فقد اتضح أن مقطع الفيديو المتداول قديم وليس لإعدام السطات السعودية لنيجيريين في ساحة عامة حديثًا.

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وأوضح الموقع المتخصص أن المقطع نشر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 على أنه لعمليات إعدام أشخاص في السعودية.

مقطع الفيديو المتداول قديم وليس لإعدام السطات السعودية لنيجيريين في ساحة عامة حديثًا

كما لفت الموقع إلى ان المقطع أعيد تداوله بكثرة عام 2015 وقيل إنه يظهر قيام السلطات السعودية بقطع رؤوس عدد من الرجال علنًا في ساحة عامة، وجاء حينها ضمن تقارير تتحدث عن ارتفاع عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال 2015 مقارنة بعام 2014، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

أعيد تداول الفيديو عدة مرات منذ عام 2014

ولم يتسن لـ”مسبار” التأكد من التاريخ الدقيق لتصوير المقطع، لكنه ليس لعملية إعدام نيجيريين مؤخرًا كما هو متداول.

السعودية تطلق سراح طالبة نيجيرية اتهمت بتهريب المخدرات

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت سراح الطالبة النيجيرية زينب عليو في أبريل/نيسان 2019 كانت قد اعتقلتها عام 2018 بتهمة تهريب المخدرات، بعد اتهامها بتهريب 2000 علبة من مسكنات الألم القوية.

وقد اتضح للسلطات النيجيرية فيما بعد، أن الأقراص المخدرة زرعت في حقيبتها من قبل عصابة إجرامية، بحسب “بي بي سي“.

العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية

يشار إلى أنه وفق لنظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية والمنشور على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ، فإنه يفرق في العقوبة المقررة بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب

فيما يتعلق بالمهرب، فقد أقر النظام بحقه عقوبة مشددة وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة، حيث يلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج

بحسب النظام، فإنه يفرق أيضا بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.

وأوضح النظام انه في الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وأنه في حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.

المتعاطي

في هذه الحالة، يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.

المصدرمسبار + بي بي سي + وزارة الداخلية السعودية + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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