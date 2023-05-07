على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

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وطن- اعترضت مقاتلة روسية من طراز “سوخوي 35″، الجمعة، طائرة بولندية كانت تقوم بدورية لصالح وكالة “فرونتكس” فوق البحر الأسود، ما تسبب في “فقدان سيطرة” الطيارين مؤقتا، حسبما ذكر بيان صدر في “وارسو”، الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، على قناة التلفزيون الخاصة “بولسات نيوز”، إن ذلك كان “استفزازا مخططا من قبل روسيا“.

وشهدت العلاقات بين روسيا وبولندا، توتراً مؤخرا على خلفية تداعيات الأزمة الأوكرانية.

طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية

ونفذت طائرة روسية من طراز SU-35 “مناورات عدوانية وخطيرة” اقتربت من مسافة الصفر من الطائرة البولندية دون أن تترك مسافة آمنة.

مما أدى إلى حدوث اضطراب وفقدان للارتفاع، وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من قبل الطاقم البولندي على الحدود. بحسب ما نقل موقع saltwire عن المتحدث باسم الحرس، على تويتر.

وأكد حرس الحدود البولندي أن المقاتلة الروسية مرت “أمام مقدمة الطائرة مباشرة”، متجاوزة مسارها على مسافة تقدر بنحو “5 أمتار”.

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وتمكن طاقم الطائرة بعد الحادثة من الهبوط بها بسلام في رومانيا.

واعتبرت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن ما حصل “دليل آخر على النهج الاستفزازي لروسيا الاتحادية فوق البحر الأسود“، منددة بـ”المناورات الخطيرة المتكررة” من قبل طيار روسي “غير مسؤول”.

الحادث وقع فوق البحر الأسود

وأوضحت أن حادث الطائرة البولندية غير المسلحة وقع “في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود”، على بعد 60 كيلومترا شرق المجال الجوي لرومانيا.

وتم إبلاغ لجنة الدولة للتحقيق في حوادث الطائرات على الفور بالحادث.

وأفاد ممثل عن حرس الحدود أن الوضع خطير للغاية. وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن “سلوك الطائرة الروسية غير مقبول على الإطلاق.”

وتضاعفت في السنوات الأخيرة حوادث طائرات روسية مع طائرات من دول حلف شمال الأطلسي، حتى قبل بدء النزاع في أوكرانيا، وتقع هذه الحوادث غالبا فوق بحر البلطيق وأيضا في البحر الأسود وأماكن أخرى.