الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدعلى بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي "غير مسؤول" كاد...
الهدهد

على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

المتحدث باسم الحكومة البولندية قال إن ذلك كان "استفزازا مخططا من قبل روسيا"

كتب خالد الأحمد
طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية watanserb.com
طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية
- Advertisement -

وطن- اعترضت مقاتلة روسية من طراز “سوخوي 35″، الجمعة، طائرة بولندية كانت تقوم بدورية لصالح وكالة “فرونتكس” فوق البحر الأسود، ما تسبب في “فقدان سيطرة” الطيارين مؤقتا، حسبما ذكر بيان صدر في “وارسو”، الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، على قناة التلفزيون الخاصة “بولسات نيوز”، إن ذلك كان “استفزازا مخططا من قبل روسيا“.

وشهدت العلاقات بين روسيا وبولندا، توتراً مؤخرا على خلفية تداعيات الأزمة الأوكرانية.

طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية

ونفذت طائرة روسية من طراز SU-35 “مناورات عدوانية وخطيرة” اقتربت من مسافة الصفر من الطائرة البولندية دون أن تترك مسافة آمنة.

مما أدى إلى حدوث اضطراب وفقدان للارتفاع، وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من قبل الطاقم البولندي على الحدود. بحسب ما نقل موقع saltwire عن المتحدث باسم الحرس، على تويتر.

وأكد حرس الحدود البولندي أن المقاتلة الروسية مرت “أمام مقدمة الطائرة مباشرة”، متجاوزة مسارها على مسافة تقدر بنحو “5 أمتار”.

- Advertisement -

وتمكن طاقم الطائرة بعد الحادثة من الهبوط بها بسلام في رومانيا.

واعتبرت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن ما حصل “دليل آخر على النهج الاستفزازي لروسيا الاتحادية فوق البحر الأسود“، منددة بـ”المناورات الخطيرة المتكررة” من قبل طيار روسي “غير مسؤول”.

طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية
طائرة بولندية تتجنب تصادما مع مقاتلة روسية

الحادث وقع فوق البحر الأسود

وأوضحت أن حادث الطائرة البولندية غير المسلحة وقع “في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود”، على بعد 60 كيلومترا شرق المجال الجوي لرومانيا.

وتم إبلاغ لجنة الدولة للتحقيق في حوادث الطائرات على الفور بالحادث.

وأفاد ممثل عن حرس الحدود أن الوضع خطير للغاية. وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن “سلوك الطائرة الروسية غير مقبول على الإطلاق.”

وتضاعفت في السنوات الأخيرة حوادث طائرات روسية مع طائرات من دول حلف شمال الأطلسي، حتى قبل بدء النزاع في أوكرانيا، وتقع هذه الحوادث غالبا فوق بحر البلطيق وأيضا في البحر الأسود وأماكن أخرى.

المصدرموقع saltwire، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

بوتين بيّت النية لغزو أوكرانيا قبل 12 عاما.. “محادثة سرية” أقلقت كلينتون

الهدهد

انتكاسة لروسيا.. أوكرانيا تعلن إسقاط “صاروخ بوتين الخارق”

تقارير

وزير خارجية البحرين أمضى ليلتين في الملاجئ الأوكرانية هربا من القصف الروسي

الهدهد

زعيم فاغنر يُهدد بالانسحاب من باخموت.. خاطَب وزارة الدفاع الروسية مُحاطاً بأشلاء الجثث (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم لمضاربة عنيفة بين دبلوماسي روسي وآخر أوكراني في تركيا

الهدهد

بعد توعد روسيا بتصفيته في مقر إقامته.. ماذا يفعل زيلينسكي في لاهاي؟

الهدهد

أول ظهور لبوتين بعد محاولة اغتياله.. الكرملين أكد نجاته بطريقة ذكية (شاهد)

الهدهد

دخان يتصاعد من الكرملين.. تفاصيل محاولة اغتيال بوتين في غرفته (فيديو)

حياتنا

طبيعي بدون فلاتر.. أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور

الهدهد

بمُسيَّرة مُفخخة.. أوكرانيا كادت تغتال بوتين والكرملين يُعلق بغرابة.. ما القصة؟

الهدهد

18 ساعة في مطار القاهرة تحرم لاعبة تنس روسية من بطولة دولية.. ما القصة؟

الهدهد

هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تقطعت بهم السُبل في مكة.. جزائريون يقعون ضحية “عملية احتيال” غامضة

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

بوتين بيّت النية لغزو أوكرانيا قبل 12 عاما.. “محادثة سرية” أقلقت كلينتون

أسماء وصور كلاب على فستان الملكة كاميلا يوم التتويج .. ما قصتها!؟ (صور)

بعد تأجيل عودته.. أحمد الطنطاوي يُحرج السيسي في حوار ناري جديد (فيديو)

عودة سوريا للجامعة العربية.. أبو الغيط: بإمكان بشار حضور القمة المقبلة إذا رغب (فيديو)

المانجو..لماذا تُعتبر خيارك الأفضل في فصل الصيف؟

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

جنون كريستيانو رونالدو يصل إلى إندونيسيا.. شاهد ماذا فعل رجل بسيارته؟!

طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC