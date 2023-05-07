الأحد, مايو 7, 2023
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حياتنا

عروس على ظهر حصان في قاعة الزفاف حديث المواقع.. ما قصتها؟ (فيديو)

خطف ظهورها فوق حصان أبيض وهي بفستان الزفاف أنظار المدعوين وأهالي العروسين

كتب خالد الأحمد
عروس تدخل قاعة الزفاف على ظهر حصان watanserb.com
عروس تدخل قاعة الزفاف على ظهر حصان
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وطن- تحلم الكثير من النساء بحفل زفاف مستوحى من القصص الأسطورية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعروس أثناء قيامها بركوب حصان أبيض وهي بفستان الزفاف في مشهد مثير خطف أنظار المدعوين وأهالي العروسين.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول الذي لم تعرف تفاصيله بدت العروس وهي تدخل صالة الزفاف ممتطية حصاناً بني اللون.

عروس تدخل قاعة الزفاف على ظهر حصان

وكانت ترتدي طرحة بيضاء وتجلس على ظهر الحصان بين صفوف المدعوين، وهي تلوح بيدها اليمنى للحضور بينما أمسكت باليسرى لجام الحصان.

وأبان الفيديو العروس تدخل قاعة زفافها على ظهر الحصان وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.

ولقي الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الذين تفاعلوا مع الفيديو المثير بين مشجع لهذه الطريقة بالاحتفال، وبين محذر من كوارث ركوب حصان في صالة مغلقة.

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وفي هذا السياق علقت مغردة بالقول: “زفه بشكل جديد.. تخيلوا لو أن الخيل ركض بالعروس في منتصف القاعة فماذا تفعل”.

وعقبت ” ميمي” حتى لو كانت الفكرة جميلة ولكن من الخطأ أن تكون داخل قاعة ومن الأفضل أن تكون في النهار”.

فيما دون ناشط آخر محذرا من خطورة هذا الأمر:”لو أن الفرس خاف من الحضور أو صوت الأغاني وأصوات الحضور لكانت حصلت كارثة”.

عروس تدخل قاعة زفافها على ظهر حصان
عروس تدخل قاعة زفافها على ظهر حصان

الحصان في الأعراس العربية

ويتمتع الحصان أو الفرس بحضور بارز في الطقوس الاجتماعية الخاصة بالزفاف التقليدي في عدد من المدن العربية.

وتمتطي العروس الفرس من بيت أهلها إلى منزلها الجديد بعد اختيار الحصان المروّض بشكل جيد والمزين بالكرة الصوفية الملونة، إضافةً إلى سرج خاص بالمناسبة يسمى محلياً “بردح” أو “كرُتان” وهو مصنوع من الجلد ووبر الماعز ومحشو بالقش.

ومن المفارقات أن العادات وبخاصة البدوية كانت تقول أن ابن العم يمكن أن ينزل العروس عن ظهر الفرس، في إشارة إلى ما يُعرف “بالجيرة” وهو منع زواجها من غيره.

ومن العادات المرتبطة بذلك أن العروس كانت تمتنع عن ركوب الحصان في بيت أهلها، حتى يأتي والد العريس ليضع في جيبها قطعة فضية أو نقدية فتبادر بعدها بالركوب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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