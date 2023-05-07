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دهس مهاجرين في تكساس.. تطايروا في الهواء و7 ماتوا في الحال (فيديو)

الحادث المروع في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، الواقعة على الحدود مع المكسيك، أودت بحياة 7 مهاجرين كانوا ينتظرون الحافلة للتوجه بعيداً عن مركز محلي لإيوائهم

كتب سالم حنفي
دهس مهاجرين في تكساس watanserb.com
دهس مهاجرين في تكساس
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وطن- لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد أن دهس سائق، كان يقود بسرعة جنونية، مجموعة من الأشخاص خارج مأوى للمهاجرين في براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية.

حادثة دهس في تكساس تثير الرعب

وأظهر مقطع فيديو مروع، سيارة كانت تسير بسرعة جنونية وقد اصطدمت بعدد من الشبان، حتى أن بعضهم تطاير على ارتفاع أمتار بفعل قوة التصادم.

وحسب مانقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادرها بالقرب من مكان الحادثة، يُعتقد أن سيارة رينج روفر الرياضية متعددة الاستخدامات قد صدمت “عمدًا” عددا من المهاجرين بينما كانوا جالسين في محطة للحافلات، على قارعة الطريق، خارج مركز أوزانام في الساعة 8.20 صباحًا أمس السبت.

ألقت الشرطة القبض على السائق بعد المشاهد المروعة في المدينة الحدودية، وتم إحضار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود للتحقيق.

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ونقلاً عن أسوشيتد برس، فقد وُجهت للسائق تهمة القيادة المتهورة، لكن السلطات تقول إن المزيد من الاتهامات قد يتبعها بعد اكتمال التحقيق.

وأظهرت لقطات من الحادث عدة جرحى، ملقون على الأرض بملابس ملطخة بالدماء بينما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

المشتبه به موجود حاليًا في المستشفى يعالج من إصابات، لكنه يخضع لمراقبة الشرطة. فيما يعمل المحققون على فرضيات أخرى في ما إذا كان تحت تأثير مواد كحولية أو مخدرات وقت الحادث المروع.

دهس مهاجرين في تكساس
دهس مهاجرين في تكساس

شهود عيان يتحدثون عن الحادثة

قال مدير المأوى الذي كان يقف أمامه المهاجرون، “فيكتور مالدونادو” لوكالة أسوشيتد برس : “ما نراه في الفيديو هو أن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قد تجاوزت الإشارة الحمراء التي كانت على بعد حوالي 100 قدم (30 مترا) واصطدمت مباشرة في الأشخاص الذين كانوا يجلسون في محطة الحافلات في تكساس” .

ومن بين المصابين لويس هيريرا، الذي قال إنه وأصدقاؤه كانوا ينتظرون الذهاب إلى المطار عندما أصيبوا. ومن المعلوم أن المجموعة كانت تتجمع بالقرب من محطة الحافلات في ذلك الوقت.

وقال لقناة NBC 4 إن عددا من أصدقائه قتلوا. مشيرا أنه قد أصيب هو الآخر في الجانب الأيمن من جسده.

إلى ذلك وفي تفاعل مع الحادثة، فقد أعلنت إدارة الإطفاء في براونزفيل على فيسبوك أن 11 شخصًا أصيبوا في الحادث نُقلوا إلى المستشفيات المحلية. كما تم نقل أحدهم جواً إلى “مركز فالي بابتيست الطبي” في هارلينجن القريبة.

مركز أوزانام هو مأوى للمشردين يخدم الأفراد والعائلات في المنطقة – ولأنه يقع مباشرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن العديد من عملائه هم من المهاجرين.

وفي هذا السياق، قال مالدونادو (مدير المأوى) إن المركز لم يتلق أي تهديدات في الماضي لكنه تلقى البعض منها في أعقاب الحادث.

وقال: “لقد جاء شخصان من البوابة وأخبرا حارس الأمن أن سبب حدوث ذلك كان بسببنا”.

هذا وقد أعلن الملازم “مارتن ساندوفال”، عن شرطة المدينة، أن السائق متهم بالقيادة المتهورة – وأكد أن الحادثة كانت تبدو وكأنها فعل متعمد.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث الشرطة وهي تعتقل رجلا جالسا على الأرض – لم يكن يرتدي قميصا – خارج ملجأ المهاجرين المشردين.

ويشار هنا أنه، وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدافع وراء الحادث مازال غير واضح حالياً.

المصدرتويتر، وكالة "أسوشيتد برس، قناة NBC 4، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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