دهس مهاجرين في تكساس.. تطايروا في الهواء و7 ماتوا في الحال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد أن دهس سائق، كان يقود بسرعة جنونية، مجموعة من الأشخاص خارج مأوى للمهاجرين في براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية.

حادثة دهس في تكساس تثير الرعب

وأظهر مقطع فيديو مروع، سيارة كانت تسير بسرعة جنونية وقد اصطدمت بعدد من الشبان، حتى أن بعضهم تطاير على ارتفاع أمتار بفعل قوة التصادم.

🚨#BREAKING: Multiple people have been injured and killed, after vehicle intentionally rams into group of migrants 📌#Brownsville | #Texas ⁰

Currently numerous Law enforcement and other emergency services are on scene after seven people are dead and at least twelve others are… pic.twitter.com/NlD47zzgXj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 7, 2023

وحسب مانقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادرها بالقرب من مكان الحادثة، يُعتقد أن سيارة رينج روفر الرياضية متعددة الاستخدامات قد صدمت “عمدًا” عددا من المهاجرين بينما كانوا جالسين في محطة للحافلات، على قارعة الطريق، خارج مركز أوزانام في الساعة 8.20 صباحًا أمس السبت.

ألقت الشرطة القبض على السائق بعد المشاهد المروعة في المدينة الحدودية، وتم إحضار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود للتحقيق.

Aftermath of the attack committed by a Hispanic person in Brownsville, Texas. Migrants are among the people killed in the attack. * 7 people killed 6 injured * The car used in this attack was an SUV *Please retweet so more people see this* *Tell me if you find more info* pic.twitter.com/awsXBUA56f — Junior Tamir (@JuinorTamir) May 7, 2023

- Advertisement -

ونقلاً عن أسوشيتد برس، فقد وُجهت للسائق تهمة القيادة المتهورة، لكن السلطات تقول إن المزيد من الاتهامات قد يتبعها بعد اكتمال التحقيق.

وأظهرت لقطات من الحادث عدة جرحى، ملقون على الأرض بملابس ملطخة بالدماء بينما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

🚨 #BREAKING: Car Attack In Texas Kills 7 People! 📍#Brownsville / #Texas What We Know So Far: An SUV intentionally rammed people waiting at a bus stop outside a migrant/homeless shelter. At least 14 people were hit, and 7 are confirmed to have died. The driver has been… pic.twitter.com/Nm39qy4VZt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 7, 2023

المشتبه به موجود حاليًا في المستشفى يعالج من إصابات، لكنه يخضع لمراقبة الشرطة. فيما يعمل المحققون على فرضيات أخرى في ما إذا كان تحت تأثير مواد كحولية أو مخدرات وقت الحادث المروع.

شهود عيان يتحدثون عن الحادثة

قال مدير المأوى الذي كان يقف أمامه المهاجرون، “فيكتور مالدونادو” لوكالة أسوشيتد برس : “ما نراه في الفيديو هو أن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قد تجاوزت الإشارة الحمراء التي كانت على بعد حوالي 100 قدم (30 مترا) واصطدمت مباشرة في الأشخاص الذين كانوا يجلسون في محطة الحافلات في تكساس” .

Brownsville Texas — Surveillance Video from CCTV Camera shows the moment a group of migrants are struck and run over by an SUV while waiting at the bus stop. #migrants #texas #brownsville #video pic.twitter.com/0OD6L6MFbe — PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) May 7, 2023

ومن بين المصابين لويس هيريرا، الذي قال إنه وأصدقاؤه كانوا ينتظرون الذهاب إلى المطار عندما أصيبوا. ومن المعلوم أن المجموعة كانت تتجمع بالقرب من محطة الحافلات في ذلك الوقت.

وقال لقناة NBC 4 إن عددا من أصدقائه قتلوا. مشيرا أنه قد أصيب هو الآخر في الجانب الأيمن من جسده.

إلى ذلك وفي تفاعل مع الحادثة، فقد أعلنت إدارة الإطفاء في براونزفيل على فيسبوك أن 11 شخصًا أصيبوا في الحادث نُقلوا إلى المستشفيات المحلية. كما تم نقل أحدهم جواً إلى “مركز فالي بابتيست الطبي” في هارلينجن القريبة.

مركز أوزانام هو مأوى للمشردين يخدم الأفراد والعائلات في المنطقة – ولأنه يقع مباشرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فإن العديد من عملائه هم من المهاجرين.

وفي هذا السياق، قال مالدونادو (مدير المأوى) إن المركز لم يتلق أي تهديدات في الماضي لكنه تلقى البعض منها في أعقاب الحادث.

Breaking News: Police in Brownsville, Texas say seven people are dead and at least six are injured after they were struck by a vehicle while waiting at a city bus stop. #texas #brownsville #migrants pic.twitter.com/YjXAQVC4CP — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 7, 2023

وقال: “لقد جاء شخصان من البوابة وأخبرا حارس الأمن أن سبب حدوث ذلك كان بسببنا”.

هذا وقد أعلن الملازم “مارتن ساندوفال”، عن شرطة المدينة، أن السائق متهم بالقيادة المتهورة – وأكد أن الحادثة كانت تبدو وكأنها فعل متعمد.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث الشرطة وهي تعتقل رجلا جالسا على الأرض – لم يكن يرتدي قميصا – خارج ملجأ المهاجرين المشردين.

Daily Mail posted these screengrabs which they say are of the suspect in the Brownsville, Texas possible car ramming attack https://t.co/eX4DUN8J4Z pic.twitter.com/V5k1t4iwto — Steve Lookner (@lookner) May 7, 2023

ويشار هنا أنه، وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدافع وراء الحادث مازال غير واضح حالياً.