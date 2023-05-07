الأحد, مايو 7, 2023
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جورجينا تتحدى السعوديين وتصر على موقفها بصورة أكثر جرأة وإثارة.. ماذا فعلت؟! (شاهد)

سعوديون كانوا قد اتهموا جورجينا بعدم مراعاة مشاعرهم بعد نشرها صورة قبل ايام أبرزت فيها ارتدائها قلادة تحمل الصليب

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغز ترتدي الصليب watanserb.com
جورجينا رودريغز
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وطن – بعد أن تسببت صورة سابقة لها بإثارة حالة من الاستياء بين السعوديين الذين اتهموهها بعدم احترام مشاعرهم من خلال نشرها صورة لها تبرز من خلالها الصليب، أعادت عارضة الازياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز شريكة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو نشر صورة جديدة لها مرتدية الصليب مرة أخرى.

وكانت جورجينا قد نشرت قبل ايام عبر “انستغرام” صورة لها مرتدية قلادة الصليب التي لا يمكن تحديد إن كان مصنوعا من الفضة او الذهب الابيض، وأرفقتها بتعليق “الله يحفظ من يثق به”، وذلك بعد انتشار واسع لشائعات وجود أزمة بينها وبين رونالدو.

 

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جورجينا تستفز السعوديين مرة أخرى

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من متابعيها السعوديين والعرب حينها، إلا أن جورجينا لم تلق بالا لمثل هذا الهجوم، لتصر على إعادة نشر صورة مماثلة أكثر سخونة واستفزازا.

وعبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، نشرت “جورجينا” صورة لها وهي مرتدية قلادة جديدة بشعار الصليب المرصع بالالماس.

كما ابرزت شريكة “رونالدو” مفاتنها بقوة، حيث ظهرت في الصورة كاشفة عن مساحة كبيرة من صدرها وملابسها الداخلية.

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ويبدو أن العارضة الأرجنتينية قامت بنشر صورتها الجديدة بالصليب في إطار حملة إعلامية لماركة المجوهرات الإيطالية الشهيرة باسكوالي بروني.

يشار إلى أن الشائعات كانت قد طاردت العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وشريكها البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، حول وجود أزمة في علاقتهما.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام وجودَ مسافة كبيرة بين عارضة الأزياء جورجينا وشريكها ولاعب نادي النصر رونالدو، الذي لا يتباهى على مواقع التواصل الاجتماعي بحبهما كما كان من قبل.

جورجينا ترد على شائعات الأزمة بينها وبين رونالدو

ولم تمر اياما قليلة، حتى عبرت جورجينا عن امتعاضها مما يتم تداوله، وانتقدت جميع الشائعات التي تروج لوجود أزمة بين الثنائي الشهير.

وشاركت جورجينا صورة للسماء ليلاً مع كلمات من أغنية If I Die للمغني الأمريكي روميو سانتوس، وذلك عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتبت جورجينا: “الحسد يولّد الإشاعة، وبعدها ينتشر القيل والقال، والأحمق من يصدق ذلك”.

رونالدو يدخل على الخط وينفي الشائعات

ولاحقا تبعها “الدون” نافيا وجود مثل تلك الشائعات، حيث قام بنشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يقبل جورجينا بطريقة حميمية.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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