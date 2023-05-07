جهاز كشف كاميرات التجسس.. ناشط سعودي يروي تجربته وينصح به بشدة

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وطن- كشف كاميرات التجسس المخفية في الأماكن العامة، قد يكون أمرًا مهمًا لحماية خصوصيتك وأمنك. هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للتأكد من عدم وجود كاميرات تراقبك دون علمك. إذا كنت تشعر بالقلق من وجود كاميرات مخفية في الفنادق أو الأماكن العامة عليك بمتاعبة التقرير التالي.

كيف يمكن اكتشاف كاميرات المراقبة داخل الفنادق؟

على المستوى العربي، أصبح التطرق للأساليب والطرق التي من شأنها كشف كاميرات التجسس في الفنادق، أمراً ملحا لدى الكثيرين، خاصة من مرتادي الفنادق والإقامات العامة بشكل متواصل، لأغراض ترفيهية أو مهنية.

وفي هذا السياق، شارك الناشط “خالد العويمري” تجربته الخاصة عبر حسابه على توتير، مع أحد أجهزة كشف كاميرات المراقبة، وقد أبدى انطباعا إيجابيا حولها.

وقال العويمري في تغريدة نشرها اليوم الأحد: “بالفتره الأخيره انتشر كثير موضوع كاميرات التجسس بالفنادق، هذا واحد من أفضل أجهزة كشف كاميرات التجسس بالسوق، يكشف كاميرات التجسس مهما كانت صغيره على بعد 5 امتار وحجمه جدا صغير صراحه انا اعتبره ضرورة من ضروريات السفر”.

بالفتره الاخيره انتشر كثير موضوع كاميرات التجسس بالفنادق ، هذا واحد من افضل اجهزة كشف كاميرات التجسس بالسوق ، يكشف كاميرات التجسس مهما كانت صغيره على بعد 5 امتار وحجمه جدا صغير صراحه انا اعتبره ضرورة من ضروريات السفر pic.twitter.com/vQeuh3wKfo — خالد العويمري (@xraykh_) May 7, 2023

وأرفق العويمري عددًا من التوضيحات حول الجهاز، مثل طريقة الاستعمال وأسعاره أو الأماكن التي يمكن من خلالها اقتناؤه.

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وحسب المعطيات التعريفية للجهاز الذي تحدث عنه العويمري، فإن سعره التقريبي يُناهز الـ 44 دولاراً، ويعمل بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

للي يسأل اخذتها من هنا : https://t.co/qBTOPwQSr1 — خالد العويمري (@xraykh_) May 7, 2023

كما أنه يكشف كاميرات التجسس من مسافة 5 امتار، مع بطارية تدوم لـ 30 يوما، ناهيك أنه عملي بشكل كبير نظرا لخفة وزنه وصغر حجمه.

لكن ورغم انتشار الأجهزة التي يمكن من خلالها التفطن وكشف كاميرات التجسس داخل الفنادق وغيرها، إلا أن هناك طرقا أخرى قد لا يضطر الكثيرون لدفع أي مقابل للحصول عليها.

4 طرق مُجربة لكشف كاميرات التجسس في الفنادق وغرف تبديل الملابس

تُعد كاميرات المراقبة أداة أمنية هامة في العديد من الفنادق والأماكن العامة لحماية الممتلكات وضمان سلامة الأفراد.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الكاميرات تكون مرئية ومعلن عن وجودها، إلا أنه قد توجد أحيانًا كاميرات مخفية يصعب اكتشافها. إذا كنت تشعر بالقلق من وجود كاميرات مخفية في الفنادق أو الأماكن العامة، يمكنك اتباع هذه الخطوات الأربعة لاكتشافها:

استخدام جهاز كشاف متطور يستطيع اكتشاف الإشارات اللاسلكية التي تبثها الكاميرات المخفية. يمكنك شراء هذا الجهاز من المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت، ويجب أن تحمله معك وتمشط المكان الذي تشتبه في وجود كاميرات فيه.

استخدام كاميرا هاتفك الذكي للبحث عن الأضواء الفلاشية التي تنبعث من عدسات الكاميرات. يجب أن تطفئ الأنوار في المكان وتوجه شاشة كاميرا هاتفك نحو وجهك، ثم تستدير في جميع الاتجاهات بحثًا عن أي بقعة مضيئة. إذا رأيت واحدة، فقد تكون هناك كاميرا مخفية.

التحقق من المرايا والأشياء الزجاجية في المكان. قد تستخدم بعض الكاميرات المخفية زجاجًا شفافًا من جهة ومعتمًا من جهة أخرى، مثل المرايا أو نظارات الشمس أو ساعات الحائط. يمكنك التحقق من ذلك بوضع إصبعك على سطح الزجاج، فإذا لم تر فراغًا بين إصبعك وانعكاسه، فقد تكون هناك كاميرا مخفية خلف الزجاج.

استخدام تطبيقات خاصة على هاتفك الذكي للكشف عن وجود كاميرات مراقبة مخفية. هناك بعض التطبيقات التي تستخدم مستشعر المغناطيسية أو كاميرا هاتفك للبحث عن مصادر الإشارات أو الأضواء في المحيط. بعض هذه التطبيقات هي Glint Finder و Hidden Camera Detector و Spy Camera Detector.

إذا اكتشفت وجود كاميرات مراقبة مخفية في مكان عام، فلا تحاول إزالتها أو إتلافها، فقد تعرض نفسك للخطر أو للمساءلة القانونية. بدلاً من ذلك، حاول تغطية نفسك أو مغادرة المكان، وابلغ عن الأمر للسلطات المختصة.