الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةرياضةجنون كريستيانو رونالدو يصل إلى إندونيسيا.. شاهد ماذا فعل رجل بسيارته؟!
رياضة

جنون كريستيانو رونالدو يصل إلى إندونيسيا.. شاهد ماذا فعل رجل بسيارته؟!

جنون العشق.. رجل إندونيسي يصبغ سيارته باللون الأصفر ويضع صورة كريستيانو رونالدو عليها

كتب فارس أبو شيحة
جنون عشق كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل إندونيسي صبغ سيارته باللون الأصفر ووضع صورة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، لشدة إعجابه وعشقه للاعب النصر السعودي الحالي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الرجل الإندونيسي وهو على سيارة ضخ للمياه إلى داخل بحيرة أو مجرى مياه في بلاده، لكن اللافت للأنظار. هو رسمه دهن سيارته باللون الأصفر وبشار نادي النصر السعودي مع صورة أسطورة كرة القدم البرتغالية رونالدو.

جنون عشق كريستيانو رونالدو

وانضمّ الدون رونالدو إلى صفوف فريق نادي النصر السعودي (العالمي)، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة تاريخية وصلت إلى 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين. أي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر

كما جاءت خطوة انتقال الدون كريستيانو رونالدو، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب وصول الأمور إلى طريق مسدود مع مدرب الفريق تين هاج وإدارة الشياطين الحمر.

مستوى رونالدو مع النصر السعودي

رغم عودة مكينة أهداف رونالدو من جديد في أعقاب انضمامه إلى فريق النصر السعودي، فإنّه فشل في حصد الألقاب مع الفريق العالمي على مستوى البطولات المحلية، لعل أبرزها كأس الملك والسوبر السعودي بعد إقصائه من كلتا البطولتين.

- Advertisement -

ويحتلّ رونالدو المركز الرابع في جدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي الممتاز (روشن)، برصيد 12 هدفاً، وبفارق كبير عن المتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 19 هدفاً للموسم الجاري.

وسيواجه النصر نظيره الخليج، الاثنين، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي، على ملعب (استاد جامعة الملك سعود) في العاصمة السعودية (الرياض).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يشار إلى أنّ فريق النصر يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة، خلف منافسه اتحاد جدة بفارق 3 نقاط فقط حتى الآن.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جورجينا بالمايوه في أحضان رونالدو في بركة سباحة بالسعودية (شاهد)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

رياضة

رونالدو يردُّ بطريقته الخاصة على أنباء رحيله عن النصر السعودي (صور)

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد خسارة اتحاد جدة أمام التعاون

حياتنا

رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب.. ماذا حدث لابنتهما بيلا؟ (شاهد)

حياتنا

سعوديون يتّهمون جورجينا بعدم احترام مشاعرهم بعد نشرها هذه الصورة!

حياتنا

رونالدو يظهر فجأة داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات السعودية (شاهد)

حياتنا

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

حياتنا

بصورة مثيرة.. رونالدو يحسم جدل انفصاله عن جورجينا (شاهد)

الهدهد

رد فعل رونالدو على مدرب الرائد بعد أن طارده وطلب منه قميصه! (شاهد)

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الشباب

حياتنا

فضيحة .. نجم بايرن ميونخ يخون زوجته مع حبيبة رونالدو! (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

وفقا للخبراء.. احذر تخزين هذه الأشياء في خزانة ملابسك

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

رقم قياسي جديد للحكومة بنزيما خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد

الاحتلال يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. بدء “عملية تسليم حدودية” وحصانته رُفِعَت

أسرار إطلالة الملكة رانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. من القبعة حتى الحذاء (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC