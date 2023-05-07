جنون كريستيانو رونالدو يصل إلى إندونيسيا.. شاهد ماذا فعل رجل بسيارته؟!

- Advertisement -

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل إندونيسي صبغ سيارته باللون الأصفر ووضع صورة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، لشدة إعجابه وعشقه للاعب النصر السعودي الحالي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الرجل الإندونيسي وهو على سيارة ضخ للمياه إلى داخل بحيرة أو مجرى مياه في بلاده، لكن اللافت للأنظار. هو رسمه دهن سيارته باللون الأصفر وبشار نادي النصر السعودي مع صورة أسطورة كرة القدم البرتغالية رونالدو.

جنون عشق كريستيانو رونالدو

وانضمّ الدون رونالدو إلى صفوف فريق نادي النصر السعودي (العالمي)، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة تاريخية وصلت إلى 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين. أي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

كما جاءت خطوة انتقال الدون كريستيانو رونالدو، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب وصول الأمور إلى طريق مسدود مع مدرب الفريق تين هاج وإدارة الشياطين الحمر.

مستوى رونالدو مع النصر السعودي

رغم عودة مكينة أهداف رونالدو من جديد في أعقاب انضمامه إلى فريق النصر السعودي، فإنّه فشل في حصد الألقاب مع الفريق العالمي على مستوى البطولات المحلية، لعل أبرزها كأس الملك والسوبر السعودي بعد إقصائه من كلتا البطولتين.

📹| إندونيسي من مدينة بالو ، يصبغ سيارته بالكامل بشعار #النصر وصورة الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛🤩#CristianoRonaldo pic.twitter.com/SBfFqUBY0h — محيط النصر (@M7EE66) May 6, 2023

- Advertisement -

ويحتلّ رونالدو المركز الرابع في جدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي الممتاز (روشن)، برصيد 12 هدفاً، وبفارق كبير عن المتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 19 هدفاً للموسم الجاري.

وسيواجه النصر نظيره الخليج، الاثنين، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي، على ملعب (استاد جامعة الملك سعود) في العاصمة السعودية (الرياض).

يشار إلى أنّ فريق النصر يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة، خلف منافسه اتحاد جدة بفارق 3 نقاط فقط حتى الآن.