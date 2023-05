أسماء وصور كلاب على فستان الملكة كاميلا يوم التتويج .. ما قصتها!؟ (صور)

- Advertisement -

وطن– حملت الملكة كاميلا أسماء أبنائها وأحفادها في فستان التتويج الذي ارتدته السبت، في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة، في حفل تاريخي، هو الأول في البلاد منذ سبعين عاماً.

بدت الملكة، البالغة من العمر 75 عامًا، أنيقة في ثوبها الذي صمّمه مصمّمُ الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد.

ولاحظ المعجبون أن كاميلا وضعت أسماء أبنائها وأحفادها مطرزة بشكل خفيّ بالقرب من أسفل فستانها.

وفي هذا السياق، رصدت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية الملكية، عبر موقع تويتر، أنّ الفستان المصمم حسب الطلب يبدو أنه يكشف عن أسماء ابنيها، توم ولورا، إلى جانب أسماء أحفادها، جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا.

Not only the embroidered dogs on Camilla's skirt, but family names too – Gus, Freddy, Tom, Lola and Laura (it looks like). Lovely personal touch.

Photo via @CoutureRoyals pic.twitter.com/o2DBsS2ci1

— Victoria Howard 🇪🇺🌹 (@TheRoyalExpert) May 6, 2023