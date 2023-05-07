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أسماء وصور كلاب على فستان الملكة كاميلا يوم التتويج .. ما قصتها!؟ (صور)

بدت الملكة البالغة من العمر 75 عامًا أنيقة في ثوبها الذي صمّمه مصمم الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد

كتب أنس السالم
فستان الملكة كاميلا في تتويج الملك تشارلز الثالث watanserb.com
فستان الملكة كاميلا في تتويج الملك تشارلز الثالث
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وطن– حملت الملكة كاميلا أسماء أبنائها وأحفادها في فستان التتويج الذي ارتدته السبت، في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة، في حفل تاريخي، هو الأول في البلاد منذ سبعين عاماً.

فستان الملكة كاميلا
فستان الملكة كاميلا

بدت الملكة، البالغة من العمر 75 عامًا، أنيقة في ثوبها الذي صمّمه مصمّمُ الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد.

الملكة كاميلا في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث
الملكة كاميلا في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث

ولاحظ المعجبون أن كاميلا وضعت أسماء أبنائها وأحفادها مطرزة بشكل خفيّ بالقرب من أسفل فستانها.

وفي هذا السياق، رصدت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية الملكية، عبر موقع تويتر، أنّ الفستان المصمم حسب الطلب يبدو أنه يكشف عن أسماء ابنيها، توم ولورا، إلى جانب أسماء أحفادها، جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا.

كما لاحظ الناس أيضًا اثنين من صغار الكلاب الذهبية مطرزة على الفستان لتمثيل كلاب تشارلز وكاميلا (بيث وبلوبيل).

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فستان كاميلا
فستان كاميلا

وأنقذت العائلة المالكة الكلاب من منزل “باترسي” للكلاب والقطط في عام 2017. وقد جعل الكلبان من قصر باكنغهام منزلهما الجديد.

فستان كاميلا العاجي في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث

فستان كاميلا العاجي، كان مصنوعًا من Peau de Soie، وهو نسيج حريري قوي وفاخر. وتمّ تزيين الفستان بالتطريز الفضي الذي نسجه “ستيفن والترز” .

تتويج الملك تشارلز الثالث
تتويج الملك تشارلز الثالث

مع لوحة ألوان عاجية وفضية وذهبية، وأكمام بطول سوار، وخط رقبة عريض على شكل حرف V، كان الفستان في صورة ظلية مميزة لكاميلا.

كما نسّقت الملكة كاميلا فستانها مع حذاء من صنع المصمم البريطاني “إليوت زيد” والقلادة نفسها التي ارتدتها الملكة إليزابيث لتتويجها في عام 1953. بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتوّجت كاميلا باركر جونز ملكة لبريطانيا إلى جانب الملك تشارلز الثالث في حفل بكنيسة وستمنستر آبي. حيث كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية قد أعلنت عزمها منح كاميلا لقب الملكة القرينة عند تتويجها.

ووضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج سانت إدوارد على رأس الملك تشارلز الثالث، خلال حفل التتويج في كنيسة وستمنستر آبي.

وكان تشارلز قد أصبح ملكاً للمملكة المتحدة ولـ14 دولة أخرى في سبتمبر/أيلول، عندما توفيت والدته إليزابيث بعد 70 عاماً من جلوسها على العرش.

كما كانت هناك استعدادات مكثّفة منذ شهور لتنظيم الاحتفالات بالتتويج، وهو التتويج رقم 40 الذي يجري في كنيسة دير وستمنستر منذ العام 1066. وفق بي بي سي.

المصدرديلي ميل - بي بي سي - تويتر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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