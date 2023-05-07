الأحد, مايو 7, 2023
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أسرار إطلالة الملكة رانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. من القبعة حتى الحذاء (شاهد)

على الرغم من أن اليوم كان مليئًا بالأبهة والتقاليد إلا أن مظهر الملكة رانيا كان أنيقًا وعصريًا على حد سواء

كتب رفيف عبدالله
أسرار إطلالة الملكة رانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (شاهد) watanserb.com
الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني
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وطن– أثبتت الملكة رانيا ملكة الأردن مرة أنها رائدة في مجال الأزياء ، حيث وصلت إلى وستمنستر آبي لتتويج الملك تشارلز الثالث بفستان ضيق باللون الأصفر الفاتح.

تصميم أسترالية

حضرت الملكة رانيا العبدالله، الحفل المرموق مرتدية فستاناً أصفراً جميلاً من تصميم المبدعة الأسترالية تمارا رالف.

وتباهت تمارا عبر حسابها على “انستجرام” بارتداء الملكة أحد تصميماتها.. وعلقت: ” ارتدت جلالة الملكة رانيا ملكة الأردن ، أزياء تمارا رالف كوتور لتتويج جلالة الملك والملكة في دير وستمنستر”.

 

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وتابعت: “بدت الملكة الأيقونية مذهلة في الفستان المصمم خصيصًا من الكريب الحريري باللون الأصفر الفاتح والليموني مع ياقة مكشوفة الكتفين”.

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وتميز فستان الملكة رانيا في حفل التتويج، برقبة باردو العريضة ودعامة شبه شفافة ، بياقة عالية وأكمام طويلة.

أفخم دور الأزياء

ونسقت الملكة رانيا الزي بقبعة مستديرة متطابقة اللون ومجوهرات دقيقة.

حملت الملكة رانيا أيضًا حقيبة يد انترشياتو منسوجة باللون الكريمي من الدار الإيطالية بوتيغا فينيتا، وزوجًا من الأحذية المتوافقة من قبل أحد مصممي الأحذية المفضلين لديها وهو جيانفيتو روسي.

ارتدى زوجها الملك عبد الله الثاني بدلة زرقاء داكنة مع قميص أبيض وربطة عنق كستنائي.. بالإضافة إلى دبوس العلم الأردني الذي كان يرتديه على طية صدر السترة في حفل التتويج مساء الجمعة.

أنيق وعصري

على الرغم من أن اليوم كان مليئًا بالأبهة والتقاليد ، إلا أن مظهر الملكة رانيا كان أنيقًا وعصريًا على حد سواء.. ويتبع فستان Schiaparelli الذي ارتدته في حفل قصر باكنغهام يوم الجمعة.

كانت إطلالة ملكة الأردن تتناسب مع الزي البني البسيط من دار الأزياء الفرنسية مع حقيبة يد ذهبية وحذاء من الذهب من Gianvito Rossi.

وأقيم حفل تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن يوم السبت، في حفل كبير حضره نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية، إضافةً إلى جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث.

ولعلّ من أبرز اللحظات في هذه المراسم هو لحظة وضع التاج على رأس الملك الجديد إعلاناً ببدء عهدته.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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