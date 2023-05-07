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أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

عثر بحوزته في مطار سوهاج الدولي على عدد 2 سبيكة ذهبية زنة 250 جرامًا

كتب خالد الأحمد
ذهب الكويت watanserb.com
ذهب الكويت
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وطن- تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في مصر وبالتنسيق مع ضباط مباحث مطار سوهاج الدولي من ضبط محاسب بشركة خاصة، بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية زنة 250 جرامًا – ربع كيلو، مخبأة داخل ملابسه الداخلية، أثناء عودته من دولة الكويت وإنهاء أوراقه الخاصة داخل المطار.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية أن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إبلاغاً يفيد بورود إخطار الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو (محمد م ع ع) 33 عاما، حاصل علي بكالوريوس تجارة – ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت – ومحل إقامته بمحافظة أسيوط.

وأوضح البيان أنه حال إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، ضبط بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية 250 جراما – ربع كيلو تقريبًا، مخبأة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها في مكان حساس بين الفخذين.

مصري يحاول تهريب ربع كيلو ذهب من الكويت
مصري يحاول تهريب ربع كيلو ذهب من الكويت

كان يقصد تهريبها وبيعها في مصر

وبمواجهته بما أسفرت عنه واقعة الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، واعترف المتهم بأنه قام بشرائها أثناء تواجده بدولة الكويت بقصد تهريبها للبلاد للاستفادة من فارق الأسعار في مصر، بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24“.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 19.86 دينار كويتى، 64.882 دولار أمريكى. بينما سجل في مصر لنفس العيار 2971 جنيها.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

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مقترح استيراد الذهب

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن وفق وسائل إعلام مصرية أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك خلال 48 ساعة.

وكشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” أن الاقتراح الخاص بالسماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، يساهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع من قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية كبيرة غير مسبوقة بسبب شح العملة الصعبة، وانعكس ذلك بدوره على الذهب الذي صعد لأسعار خرافية جنونية مؤخرا، استدعت مطالبات المواطنين للحكومة بسرعة التدخل.

المصدريوتيوب، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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