أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

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وطن- تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في مصر وبالتنسيق مع ضباط مباحث مطار سوهاج الدولي من ضبط محاسب بشركة خاصة، بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية زنة 250 جرامًا – ربع كيلو، مخبأة داخل ملابسه الداخلية، أثناء عودته من دولة الكويت وإنهاء أوراقه الخاصة داخل المطار.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية أن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إبلاغاً يفيد بورود إخطار الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو (محمد م ع ع) 33 عاما، حاصل علي بكالوريوس تجارة – ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت – ومحل إقامته بمحافظة أسيوط.

وأوضح البيان أنه حال إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، ضبط بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية 250 جراما – ربع كيلو تقريبًا، مخبأة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها في مكان حساس بين الفخذين.

كان يقصد تهريبها وبيعها في مصر

وبمواجهته بما أسفرت عنه واقعة الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، واعترف المتهم بأنه قام بشرائها أثناء تواجده بدولة الكويت بقصد تهريبها للبلاد للاستفادة من فارق الأسعار في مصر، بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24“.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 19.86 دينار كويتى، 64.882 دولار أمريكى. بينما سجل في مصر لنفس العيار 2971 جنيها.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

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مقترح استيراد الذهب

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن وفق وسائل إعلام مصرية أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك خلال 48 ساعة.

وكشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” أن الاقتراح الخاص بالسماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، يساهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع من قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية كبيرة غير مسبوقة بسبب شح العملة الصعبة، وانعكس ذلك بدوره على الذهب الذي صعد لأسعار خرافية جنونية مؤخرا، استدعت مطالبات المواطنين للحكومة بسرعة التدخل.