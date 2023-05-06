ميسي يُرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

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وطن- رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، على قرار عقوبته بالإيقاف من قبل النادي الباريسي، على خلفية زيارته إلى المملكة العربية السعودية دون حصوله على إذن مسبق من إدارة الفريق الفرنسي.

وقال ميسي في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقوبته بالإيقاف وخصم راتبه لمدة أسبوعين كاملين بسبب زيارته للسعودية، ” اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة التي خاضها الفريق أمام لوريان، كما هو الحال دائماً”.

رد ميسي على عقوبة باريس سان جيرمان

وأردف ليونيل ميسي، ” كان لديّ رحلة منظمة بالفعل ولم أستطع إلغاءها..”.

كما وختم لاعب باريس سان جيرمان حديثه، ” أعتذر لكافة زملائي بالفريق وأنتظر ما يريد النادي فعله معيّ”.

🚨 La vidéo des excuses de Lionel Messi. pic.twitter.com/0XoWOTM2mw — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2023

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية، قد تحدثت في وقت سابق عن فرض باريس سان جيرمان عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن مسبق من قبل إدارة النادي.

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إيقاف لمدة أسبوعين

وبينت تلك التقارير، بأن نادي باريس سان جيرمان سيوقف البرغوث ميسي. لمدة أسبوعين، مع خصم راتبه خلال تلك المدة بسبب زيارته للمملكة العربية السعودية.

من جهته علق مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتيه، على قرار عقوبة ميسي من قبل إدارة النادي الفرنسي، ” لقد أبلغتني إدارة باريس سان جيرمان بداية الأسبوع بأن ميسي تعرض للإيقاف”.

الاسطورة ليو ميسي : اعتقد بأنه كان سيكون هنالك يوم راحة مثلما يحدث دائماً. الرحلة كانت مجهزة ولم يكن بإمكاني الغاءها. أعتذر لزملائي، في انتظار ما يريده النادي مني pic.twitter.com/q68GujVSFT — FCB World (@forcabarca_ar) May 5, 2023

وتابع غالتيه، ” ليس قراري، لقد تم إبلاغي فقط بالعقوبة. أنا هنا موظف وملتزم بدوري ومسؤولياتي، كما أنني قررت بأن لا أعلق على قرار إيقاف ميسي”.

وسيواجه باريس سان جيرمان نظيره تروا، الأحد، ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب ( دي أوب).

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق باريس سان جيرمان يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.