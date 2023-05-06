السبت, مايو 6, 2023
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رياضة

ميسي يُرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

ميسي يعتذر على ذهابه إلى السعودية دون حصوله على إذن مسبق من إدارة النادي الباريسي

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة ميسي watanserb.com
عقوبة ميسي
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وطن- رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، على قرار عقوبته بالإيقاف من قبل النادي الباريسي، على خلفية زيارته إلى المملكة العربية السعودية دون حصوله على إذن مسبق من إدارة الفريق الفرنسي.

وقال ميسي في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقوبته بالإيقاف وخصم راتبه لمدة أسبوعين كاملين بسبب زيارته للسعودية، ” اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة التي خاضها الفريق أمام لوريان، كما هو الحال دائماً”.

رد ميسي على عقوبة باريس سان جيرمان

وأردف ليونيل ميسي، ” كان لديّ رحلة منظمة بالفعل ولم أستطع إلغاءها..”.

كما وختم لاعب باريس سان جيرمان حديثه، ” أعتذر لكافة زملائي بالفريق وأنتظر ما يريد النادي فعله معيّ”.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية، قد تحدثت في وقت سابق عن فرض باريس سان جيرمان عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن مسبق من قبل إدارة النادي.

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ميسي
ميسي

إيقاف لمدة أسبوعين

وبينت تلك التقارير، بأن نادي باريس سان جيرمان سيوقف البرغوث ميسي. لمدة أسبوعين، مع خصم راتبه خلال تلك المدة بسبب زيارته للمملكة العربية السعودية.

من جهته علق مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتيه، على قرار عقوبة ميسي من قبل إدارة النادي الفرنسي، ” لقد أبلغتني إدارة باريس سان جيرمان بداية الأسبوع  بأن ميسي تعرض للإيقاف”.

وتابع غالتيه، ” ليس قراري، لقد تم إبلاغي فقط بالعقوبة. أنا هنا موظف وملتزم بدوري ومسؤولياتي، كما أنني قررت بأن لا أعلق على قرار إيقاف ميسي”.

وسيواجه باريس سان جيرمان نظيره تروا، الأحد، ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم على ملعب ( دي أوب).

عقوبة ميسي
عقوبة ميسي

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق باريس سان جيرمان يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + RMC Sport + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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